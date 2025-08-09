Colombia

Presidencia publicó la hoja de vida de Rosa Villavicencio: ratifican a la funcionaria en el puesto de canciller

La mujer había sido nombrada como canciller encargada el 9 de julio de 2025, tras la renuncia irrevocable de Laura Sarabia

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Cambios en direcciones estratégicas de la Cancillería colombiana generan incertidumbre institucional y reconfiguración interna - crédito @CancilleriaCol/X

La página oficial de la Presidencia de la República publicó en su sección de aspirantes a un cargo la hoja de vida de Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, para asumir de manera oficial el cargo de canciller.

La mujer había sido nombrada como canciller encargada el 9 de julio de 2025, tras la renuncia irrevocable de Laura Sarabia, exministra de Relaciones Exteriores y una de las manos derechas del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, esta decisión causo mella en el sector político, pues el Gobierno eligió para uno de los cargos más relevantes de todo el gabinete a una mujer con poca experiencia en el sector y con un dominio del idioma inglés escaso, en medio de la coyuntura que generó el deseo de que a funcionario del Estado y embajadores no se les exija alto nivel en esta lengua para sumir dichos cargos.

Tal como lo registra el documento, Villavicencio es economista de la Universidad Cooperativa de Colombia, con especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y una maestría en Migración y Relaciones Intercomunitarias.

La página oficial de la Presidencia de la República publicó en su sección de aspirantes a un cargo la hoja de vida de Rosa Yolanda Villavicencio Mapy - crédito Presidencia

Otro punto a discusión de este nombramiento es la simpatía que siente esta mujer con las dictaduras de Venezuela por Hugo Chávez y Nicolas Maduro. Ha figurado en el panorama político internacional por celebrar lo hecho por Chávez luego de su muerte y apoyar la reelección de Maduro, que presuntamente fue fraudulenta.

Además, fue investigada a nivel disciplinario por irregularidades y conflictos de interés en la dirección de su ONG, Aesco, pero haber recibió dineros del ministerio.

Canciller (e) Rosa Villavicencio denunció que Perú “está violando” acuerdos fronterizos

Rosa Villavicencio informó que el Gobierno nacional emitió dos notas verbales de protesta dirigidas al Ejecutivo peruano, tras la creación del distrito de Isla Santa Rosa mediante una ley aprobada de manera unilateral - crédito redes sociales

Noticia en desarrollo...

