Colombia

Presentan tutela para que ministro Edwin Palma se aparte de decisiones sobre Air-e por posible conflicto de intereses

Una veeduría ciudadana solicitó que el ministro de Minas explique por qué no se ha declarado impedido para tratar asuntos de la empresa Air-e

Por Mauricio Villamil

Guardar
Ministro de Minas, Edwin Palma,|
Ministro de Minas, Edwin Palma,| crédito @MinEnergiaCo/X

La Red Defensa Ciudadana interpuso una acción de tutela contra el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, argumentando que no ha dado respuesta a un derecho de petición enviado hace más de 40 días.

En dicho requerimiento, la organización pedía información sobre actuaciones relacionadas con la empresa Air-e y solicitaba explicaciones sobre la razón por la cual no se ha declarado impedido para atender temas vinculados a esta compañía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Actualmente, la empresa, en coordinación
Actualmente, la empresa, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta cerca de 700 procesos penales relacionados con casos de hurto de energía y defraudación de fluidos - crédito Air-E

Según la veeduría, la situación podría configurar un posible conflicto de intereses, ya que antes de asumir su cargo en el Ministerio de Minas, Palma ejerció como agente interventor en Air-e. El documento judicial indica que la falta de respuesta vulnera el derecho fundamental de petición y solicita que se ordene una contestación de fondo.

En la tutela, la Red Defensa Ciudadana pidió que se aclare de forma expresa la decisión de no apartarse de asuntos que involucren a la empresa y que se informe sobre el trámite de recusación presentado en su contra el 18 de junio de 2025. También solicitó datos sobre si ha suspendido su intervención en decisiones relacionadas con Air-e y detalles de las contrataciones ejecutadas durante su periodo como agente interventor.

El texto de la acción señala que se busca “tutelar el derecho fundamental de petición, el cual ha sido vulnerado por parte del ministro de Minas y Energía, señor Edwin Palma Egea, al omitir brindar una respuesta oportuna y de fondo a la solicitud presentada”.

Ministro de minas, Edwin Palma
Ministro de minas, Edwin Palma | JUSTIN TALLIS/Pool via REUTERS

La veeduría añadió que, además de la explicación sobre la recusación, se requiere acceso a información pública que permita conocer con claridad las actuaciones del ministro en relación con la empresa, tanto en su cargo anterior como en su gestión actual.

En su petición, la organización enfatizó que el ministro debería remitir respuesta a todos los puntos planteados, comenzando por aclarar lo relativo a la recusación, antes de dar trámite a cualquier otro asunto del requerimiento. El escrito precisa que esta solicitud busca prevenir posibles decisiones que puedan estar influenciadas por vínculos previos con Air-e.

La acción de tutela fue presentada en un contexto en el que el Ministerio de Minas y Energía mantiene seguimiento a diversas empresas del sector eléctrico, entre ellas Air-e, que opera la distribución de energía en la región Caribe. La veeduría plantea que la imparcialidad en estas actuaciones es esencial, particularmente cuando existen antecedentes de participación directa del funcionario en la administración de la empresa.

- crédito Air-E
- crédito Air-E

La figura del impedimento y la recusación, establecida en la legislación colombiana, tiene como propósito evitar que los servidores públicos participen en decisiones en las que puedan tener intereses personales o vínculos previos que comprometan su objetividad. En este caso, la Red Defensa Ciudadana sostiene que la trayectoria de Palma como interventor podría generar dudas sobre la independencia de sus decisiones.

Aunque el ministro no se ha pronunciado públicamente sobre la tutela, en intervenciones previas ha señalado que su gestión en el Ministerio busca fortalecer la transparencia en el sector minero-energético y garantizar un servicio eficiente a los usuarios. Sin embargo, la tutela se centra en la respuesta pendiente al derecho de petición, que la organización considera un paso indispensable para despejar cualquier inquietud sobre su rol en temas relacionados con Air-e.

El próximo paso dependerá de la decisión del juez de tutela, quien deberá determinar si existe vulneración del derecho fundamental y, de ser así, ordenar al ministro responder en los términos solicitados. De confirmarse la procedencia, Palma tendría que remitir la información requerida, incluyendo detalles de la recusación y de sus actuaciones previas y actuales frente a la empresa.

El caso también podría abrir un debate sobre los límites que deben observar los funcionarios que han tenido participación directa en empresas del sector que luego pasan a regular o supervisar. Organizaciones de control social han señalado la importancia de establecer lineamientos claros para prevenir que este tipo de situaciones generen cuestionamientos sobre la independencia de las decisiones administrativas.

Temas Relacionados

Edwin PalmaMinisterio de Minas y EnergíaAir-eIntervenciónColombia-noticiasTutela

Más Noticias

Perú exige a Colombia explicaciones y garantías por sobrevuelo militar en isla Santa Rosa

El Gobierno peruano envió una nota de protesta a Colombia por un vuelo militar no autorizado en la zona amazónica

Perú exige a Colombia explicaciones

Joven denuncia abuso sexual en El Poblado y advierte sobre posible patrón en círculo de amigos adinerados

El caso fue revelado en redes sociales y ha generado nuevos testimonios de situaciones similares

Joven denuncia abuso sexual en

Carlos Caicedo envía terna a Petro para reemplazar a gobernador de Magdalena pese a falta de personería jurídica

El exgobernador remitió tres nombres al presidente para cubrir la vacante dejada por Rafael Martínez, cuyo nombramiento fue anulado por doble militancia

Carlos Caicedo envía terna a

MinEducación exige activar nuevo modelo de salud para maestros y advierte contra continuidad del anterior

El ministro Daniel Rojas pidió a la Fiduprevisora iniciar de inmediato el sistema de salud pactado con el magisterio y dar explicaciones por los retrasos

MinEducación exige activar nuevo modelo

JEP acredita a familias como víctimas de la masacre de Riofrío en Valle tras más de tres décadas

La Jurisdicción Especial para la Paz reconoció a los familiares de 13 personas asesinadas en 1993 como víctimas en el Caso 03

JEP acredita a familias como
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc intensifican

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

ENTRETENIMIENTO

Paola Rey, ganadora de Masterchef

Paola Rey, ganadora de Masterchef Celebrity 2024, anunció el fin de su relación con Juan Carlos Vargas: “Es el momento adecuado”

Mario Alberto Yepes es el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: el “Capi” tomó los cuchillos

Bad Bunny y Adam Sandler siguen triunfando en Netflix Colombia con esta película

Juanes pasó de “renegar” del éxito de “La Camisa Negra” a reinventarla: esto sucedió

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Deportes

Linda Caicedo pasó de las

Linda Caicedo pasó de las canchas al modelaje: así presentó la nueva camiseta del Real Madrid

Video: dura lesión de Andrés Llinás en el partido entre Millonarios y Deportivo Cali

Millonarios desperdició una ventaja de dos goles: empató 3-3 contra el Deportivo Cali en El Campín

Carlos Cuesta por fin habría encontrado equipo, pero se despediría de Europa: vea de cuál se trata

Iván René Valenciano tranquilizó a sus seguidores al descartar que padece enfermedad mortal: “Sigo en tratamiento”