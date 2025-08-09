Presentan tutela para que ministro Edwin Palma se aparte de decisiones sobre Air-e por posible conflicto de intereses

Ministro de Minas, Edwin Palma,| crédito @MinEnergiaCo/X

La Red Defensa Ciudadana interpuso una acción de tutela contra el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, argumentando que no ha dado respuesta a un derecho de petición enviado hace más de 40 días.

En dicho requerimiento, la organización pedía información sobre actuaciones relacionadas con la empresa Air-e y solicitaba explicaciones sobre la razón por la cual no se ha declarado impedido para atender temas vinculados a esta compañía.

Según la veeduría, la situación podría configurar un posible conflicto de intereses, ya que antes de asumir su cargo en el Ministerio de Minas, Palma ejerció como agente interventor en Air-e. El documento judicial indica que la falta de respuesta vulnera el derecho fundamental de petición y solicita que se ordene una contestación de fondo.

En la tutela, la Red Defensa Ciudadana pidió que se aclare de forma expresa la decisión de no apartarse de asuntos que involucren a la empresa y que se informe sobre el trámite de recusación presentado en su contra el 18 de junio de 2025. También solicitó datos sobre si ha suspendido su intervención en decisiones relacionadas con Air-e y detalles de las contrataciones ejecutadas durante su periodo como agente interventor.

El texto de la acción señala que se busca “tutelar el derecho fundamental de petición, el cual ha sido vulnerado por parte del ministro de Minas y Energía, señor Edwin Palma Egea, al omitir brindar una respuesta oportuna y de fondo a la solicitud presentada”.

La veeduría añadió que, además de la explicación sobre la recusación, se requiere acceso a información pública que permita conocer con claridad las actuaciones del ministro en relación con la empresa, tanto en su cargo anterior como en su gestión actual.

En su petición, la organización enfatizó que el ministro debería remitir respuesta a todos los puntos planteados, comenzando por aclarar lo relativo a la recusación, antes de dar trámite a cualquier otro asunto del requerimiento. El escrito precisa que esta solicitud busca prevenir posibles decisiones que puedan estar influenciadas por vínculos previos con Air-e.

La acción de tutela fue presentada en un contexto en el que el Ministerio de Minas y Energía mantiene seguimiento a diversas empresas del sector eléctrico, entre ellas Air-e, que opera la distribución de energía en la región Caribe. La veeduría plantea que la imparcialidad en estas actuaciones es esencial, particularmente cuando existen antecedentes de participación directa del funcionario en la administración de la empresa.

La figura del impedimento y la recusación, establecida en la legislación colombiana, tiene como propósito evitar que los servidores públicos participen en decisiones en las que puedan tener intereses personales o vínculos previos que comprometan su objetividad. En este caso, la Red Defensa Ciudadana sostiene que la trayectoria de Palma como interventor podría generar dudas sobre la independencia de sus decisiones.

Aunque el ministro no se ha pronunciado públicamente sobre la tutela, en intervenciones previas ha señalado que su gestión en el Ministerio busca fortalecer la transparencia en el sector minero-energético y garantizar un servicio eficiente a los usuarios. Sin embargo, la tutela se centra en la respuesta pendiente al derecho de petición, que la organización considera un paso indispensable para despejar cualquier inquietud sobre su rol en temas relacionados con Air-e.

El próximo paso dependerá de la decisión del juez de tutela, quien deberá determinar si existe vulneración del derecho fundamental y, de ser así, ordenar al ministro responder en los términos solicitados. De confirmarse la procedencia, Palma tendría que remitir la información requerida, incluyendo detalles de la recusación y de sus actuaciones previas y actuales frente a la empresa.

El caso también podría abrir un debate sobre los límites que deben observar los funcionarios que han tenido participación directa en empresas del sector que luego pasan a regular o supervisar. Organizaciones de control social han señalado la importancia de establecer lineamientos claros para prevenir que este tipo de situaciones generen cuestionamientos sobre la independencia de las decisiones administrativas.