Resultados de la Lotería de Medellín: todos los números ganadores del viernes 8 de agosto de 2025

La Lotería de Medellín lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los viernes (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería de Medellín, uno de los principales juegos de azar de Colombia, anunció los ganadores de su más reciente sorteo. Averigüe si se hizo de alguno de sus premios de miles de millones de pesos.

Fecha del sorteo: viernes 8 de agosto de 2025.

Sorteo: 4795.

Premio mayor de 16 mil millones

9844 Serie 182

Seco de mil millones

0468 Serie 054

2808 Serie 117

Seco de 700 millones

1927 Serie 289

8127 Serie 150

Seco de 500 millones

0925 Serie 034

6244 Serie 480

Seco de 100 millones

1835 Serie 141

2072 Serie 022

4286 Serie 379

7225 Serie 434

8763 Serie 434

9356 Serie 181

Seco de 50 millones

1478 Serie 093

2461 Serie 151

2767 Serie 287

4217 Serie 205

4707 Serie 450

5655 Serie 117

7046 Serie 166

Seco de 20 millones

0181 Serie 153

0316 Serie 282

1836 Serie 292

4459 Serie 258

5280 Serie 356

6192 Serie 121

6283 Serie 129

7176 Serie 280

7667 Serie 363

8672 Serie 006

Serie de 10 millones

0466 Serie 097

0648 Serie 181

1047 Serie 281

1192 Serie 302

1746 Serie 443

2641 Serie 185

3133 Serie 478

4136 Serie 071

4711 Serie 103

5303 Serie 487

5568 Serie 386

5785 Serie 481

6780 Serie 164

9173 Serie 006

9419 Serie 444

Para reclamar el premio debe dirigirse a la Lotería de Medellín con el billete ganador y su identificación.

Si el premio es menor a 20 millones de pesos, se puede reclamar en cualquier agencia distribuidora de Colombia. El premio se entregará en una cuenta bancaria registrada por el ganador.

Recuerde que los ganadores tienen un año desde la fecha del sorteo, para reclamar su premio.

La Lotería de Medellín realiza un sorteo cada semana, todos los viernes a las 23:00 horas, donde tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

Lista de premios

Uno a uno la lista de premios de la Lotería de Medellín (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 30 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 16 mil millones de pesos.

Dos secos de mil millones de pesos.

Dos secos de 700 mil pesos.

Dos secos de 500 mil pesos.

Seis secos de 100 mil pesos.

Siete secos de 50 mil pesos.

10 secos de 20 mil pesos.

15 secos de 10 mil pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Medellín que entrega por diferentes aproximaciones.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Medellín, se recomiendan las siguientes prácticas:

Conserva el billete original en perfecto estado, evitando arrugas, manchas, tachaduras o cualquier daño que pueda afectar su legibilidad y validez para el cobro. Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido desde el momento de la compra hasta la reclamación del premio.

Para validar el billete y reclamar el premio, debes presentarlo junto con un documento de identidad válido (como la cédula de ciudadanía) en las oficinas de la Lotería de Medellín o en los puntos de pago autorizados, dependiendo del monto del premio. Los premios menores a $5 millones pueden reclamarse en agencias distribuidoras, mientras que premios mayores requieren trámite en la entidad directamente.

La Lotería de Medellín cuenta con estrictos protocolos de transparencia y seguridad en su proceso de entrega de premios. Por ejemplo, en casos recientes de premios importantes, se han realizado auditorías internas y forenses para garantizar la legalidad y evitar fraudes, incluyendo revisión de grabaciones y controles rigurosos.

Estos procedimientos respaldan la validez y seguridad del cobro si el billete está en buena condición y se cumplen los requisitos oficiales.