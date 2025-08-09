Colombia

Resultados de la Lotería de Medellín: todos los números ganadores del viernes 8 de agosto de 2025

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Medellín y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

La Lotería de Medellín lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los viernes (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería de Medellín, uno de los principales juegos de azar de Colombia, anunció los ganadores de su más reciente sorteo. Averigüe si se hizo de alguno de sus premios de miles de millones de pesos.

Fecha del sorteo: viernes 8 de agosto de 2025.

Sorteo: 4795.

Premio mayor de 16 mil millones

  • 9844 Serie 182

Seco de mil millones

  • 0468 Serie 054
  • 2808 Serie 117

Seco de 700 millones

  • 1927 Serie 289
  • 8127 Serie 150

Seco de 500 millones

  • 0925 Serie 034
  • 6244 Serie 480

Seco de 100 millones

  • 1835 Serie 141
  • 2072 Serie 022
  • 4286 Serie 379
  • 7225 Serie 434
  • 8763 Serie 434
  • 9356 Serie 181

Seco de 50 millones

  • 1478 Serie 093
  • 2461 Serie 151
  • 2767 Serie 287
  • 4217 Serie 205
  • 4707 Serie 450
  • 5655 Serie 117
  • 7046 Serie 166

Seco de 20 millones

  • 0181 Serie 153
  • 0316 Serie 282
  • 1836 Serie 292
  • 4459 Serie 258
  • 5280 Serie 356
  • 6192 Serie 121
  • 6283 Serie 129
  • 7176 Serie 280
  • 7667 Serie 363
  • 8672 Serie 006

Serie de 10 millones

  • 0466 Serie 097
  • 0648 Serie 181
  • 1047 Serie 281
  • 1192 Serie 302
  • 1746 Serie 443
  • 2641 Serie 185
  • 3133 Serie 478
  • 4136 Serie 071
  • 4711 Serie 103
  • 5303 Serie 487
  • 5568 Serie 386
  • 5785 Serie 481
  • 6780 Serie 164
  • 9173 Serie 006
  • 9419 Serie 444

Para reclamar el premio debe dirigirse a la Lotería de Medellín con el billete ganador y su identificación.

Si el premio es menor a 20 millones de pesos, se puede reclamar en cualquier agencia distribuidora de Colombia. El premio se entregará en una cuenta bancaria registrada por el ganador.

Recuerde que los ganadores tienen un año desde la fecha del sorteo, para reclamar su premio.

La Lotería de Medellín realiza un sorteo cada semana, todos los viernes a las 23:00 horas, donde tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

Lista de premios

Uno a uno la lista de premios de la Lotería de Medellín (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 30 premios principales, que son los siguientes:

  • Un premio mayor de 16 mil millones de pesos.
  • Dos secos de mil millones de pesos.
  • Dos secos de 700 mil pesos.
  • Dos secos de 500 mil pesos.
  • Seis secos de 100 mil pesos.
  • Siete secos de 50 mil pesos.
  • 10 secos de 20 mil pesos.
  • 15 secos de 10 mil pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Medellín que entrega por diferentes aproximaciones.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Medellín, se recomiendan las siguientes prácticas:

Conserva el billete original en perfecto estado, evitando arrugas, manchas, tachaduras o cualquier daño que pueda afectar su legibilidad y validez para el cobro. Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido desde el momento de la compra hasta la reclamación del premio.

Para validar el billete y reclamar el premio, debes presentarlo junto con un documento de identidad válido (como la cédula de ciudadanía) en las oficinas de la Lotería de Medellín o en los puntos de pago autorizados, dependiendo del monto del premio. Los premios menores a $5 millones pueden reclamarse en agencias distribuidoras, mientras que premios mayores requieren trámite en la entidad directamente.

La Lotería de Medellín cuenta con estrictos protocolos de transparencia y seguridad en su proceso de entrega de premios. Por ejemplo, en casos recientes de premios importantes, se han realizado auditorías internas y forenses para garantizar la legalidad y evitar fraudes, incluyendo revisión de grabaciones y controles rigurosos.

Estos procedimientos respaldan la validez y seguridad del cobro si el billete está en buena condición y se cumplen los requisitos oficiales.

