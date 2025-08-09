Colombia

JEP acredita a familias como víctimas de la masacre de Riofrío en Valle tras más de tres décadas

La Jurisdicción Especial para la Paz reconoció a los familiares de 13 personas asesinadas en 1993 como víctimas en el Caso 03

Por Mauricio Villamil

Guardar
- crédito YouTube/Jurisdicción Especial para
- crédito YouTube/Jurisdicción Especial para la Paz

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, acreditó como víctimas a los familiares de 13 personas asesinadas el 5 de octubre de 1993 en el municipio de Riofrío, Valle del Cauca.

La decisión se adopta en el marco del Caso 03, que investiga homicidios y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes estatales.

Jurisdicción Especial para la Paz
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) - Alejandro Ramelli - | crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información recopilada en esta investigación, los hechos son atribuidos a integrantes de grupos paramilitares en presunta coordinación con miembros del Batallón de Artillería No. 3 Batalla de Palacé del Ejército Nacional.

Según registros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estas acciones habrían sido encubiertas por uniformados de esa unidad militar.

Comisión Interamericana de Derechos
Comisión Interamericana de Derechos Humanos | Fotografía de archivo. EFE/Lenin Ocampo

La resolución de la JEP responde a la solicitud presentada por los familiares de las víctimas, quienes buscan el reconocimiento formal y la reparación por los daños ocasionados por la masacre.

Esta medida se enmarca en el principio de centralidad de las víctimas, que orienta las decisiones de la jurisdicción y prioriza su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Informes de organizaciones de víctimas señalan que las 13 personas asesinadas no eran integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tal como fue reportado por el Ejército en 1993. Entre las víctimas identificadas se encuentran Miguel Enrique Ladino Largo, Miguel Antonio Ladino Ramírez, María Cenaida Ladino Ramírez, Carmen Emilia Ladino Ramírez, Julio César Ladino Ramírez, Lucely Colorado, Celso Mario Molina, Rita Edelia de Molina, Ricardo Molina, Freddy Molina y Hugo Cedeño Lozano.

En su fallo, la JEP subrayó que el reconocimiento de estas familias busca contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la reconstrucción de la memoria histórica.

La Sala recordó que el Caso 03 se desarrolla de manera territorial en distintos departamentos, entre ellos Valle del Cauca, con el objetivo de documentar los crímenes cometidos y determinar responsabilidades individuales y colectivas.

La CIDH, en su pronunciamiento previo, concluyó que el Estado colombiano incurrió en responsabilidad internacional por la violación del derecho a la vida de las víctimas y por el sufrimiento causado a sus familias. El organismo internacional destacó que estos hechos representaron una grave afectación al tejido social de la comunidad y constituyeron una violación a los estándares internacionales de derechos humanos.

Fotografía de archivo en la
Fotografía de archivo en la que se registró un logo de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia (JEP). EFE/Carlos Ortega

En esta etapa del proceso, la JEP busca que las víctimas cuenten con espacios efectivos de participación y que puedan aportar sus testimonios para el esclarecimiento de la verdad. La acreditación también permitirá a las familias participar en audiencias, presentar observaciones y recibir las medidas de reparación que se definan dentro del marco judicial transicional.

El reconocimiento llega 32 años después de los hechos, en un contexto en el que la JEP ha avanzado en otros procesos relacionados con el Caso 03, que cubre los denominados “falsos positivos” y otros homicidios atribuidos a agentes del Estado. La jurisdicción ha indicado que este tipo de decisiones contribuye a que no se repitan actos similares y a que las instituciones asuman su responsabilidad frente a las víctimas.

Además de la acreditación, la JEP reiteró el llamado a la sociedad colombiana a mantener viva la memoria de lo ocurrido y a respaldar los esfuerzos por consolidar una paz duradera. En palabras de la Sala, la verdad, la memoria y la reparación son pilares para lograr la reconciliación y para restaurar las relaciones comunitarias que fueron quebrantadas por la violencia.

El organismo judicial recordó que en el Caso 03 se han priorizado distintas regiones del país para avanzar en la investigación de estos crímenes. En cada territorio, se realizan audiencias, toma de testimonios y contrastación de información con entidades nacionales e internacionales.

Con esta decisión, las familias de Riofrío se suman a otras víctimas que han sido reconocidas por la jurisdicción en los últimos años. La medida abre la posibilidad de que reciban acompañamiento institucional y participen de manera activa en el desarrollo de las investigaciones, así como en la construcción de las medidas de reparación colectiva.

La JEP insistió en que estos procesos judiciales no solo buscan establecer responsabilidades penales, sino también generar un reconocimiento simbólico y material que dignifique la memoria de quienes perdieron la vida y de sus familias.

Temas Relacionados

JEPMasacreAsesinatoValle del CaucaJustricial especialColombia-noticia

Más Noticias

MinEducación exige activar nuevo modelo de salud para maestros y advierte contra continuidad del anterior

El ministro Daniel Rojas pidió a la Fiduprevisora iniciar de inmediato el sistema de salud pactado con el magisterio y dar explicaciones por los retrasos

MinEducación exige activar nuevo modelo

Alfredo Saade pide que ministros no asistan al congreso de la Andi tras no invitar a Gustavo Petro

El jefe de despacho de la Presidencia afirmó que ningún integrante del Gobierno debe acudir al evento empresarial, programado en Cartagena, debido a que el presidente no fue convocado

Alfredo Saade pide que ministros

Lluvias intensas afectarán varias regiones de Colombia este fin de semana según pronóstico del Ideam

El Ideam pronostica acumulados significativos en el Pacífico, la región Andina noroccidental y parte del Caribe

Lluvias intensas afectarán varias regiones

Conoce el clima de este día en Barranquilla

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Conoce el clima de este

Conoce el clima de este día en Cali

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Conoce el clima de este
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc intensifican

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

ENTRETENIMIENTO

Paola Rey, ganadora de Masterchef

Paola Rey, ganadora de Masterchef Celebrity 2024, anunció el fin de su relación con Juan Carlos Vargas: “Es el momento adecuado”

Mario Alberto Yepes es el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: el “Capi” tomó los cuchillos

Bad Bunny y Adam Sandler siguen triunfando en Netflix Colombia con esta película

Juanes pasó de “renegar” del éxito de “La Camisa Negra” a reinventarla: esto sucedió

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Deportes

Linda Caicedo pasó de las

Linda Caicedo pasó de las canchas al modelaje: así presentó la nueva camiseta del Real Madrid

Video: dura lesión de Andrés Llinás en el partido entre Millonarios y Deportivo Cali

Millonarios desperdició una ventaja de dos goles: empató 3-3 contra el Deportivo Cali en El Campín

Carlos Cuesta por fin habría encontrado equipo, pero se despediría de Europa: vea de cuál se trata

Iván René Valenciano tranquilizó a sus seguidores al descartar que padece enfermedad mortal: “Sigo en tratamiento”