Confirmaron la liberación del exsecretario de Planeación de la Gobernación de Arauca habría sido secuestrado por el ELN

El exfuncionario ya se encuentra con su familia, mientras las autoridades investigan los hechos - crédito X

La tarde del sábado 9 de agosto de 2025, la Policía de Arauca confirmó que Elkin Acosta Velásquez había recuperado la libertad tras haber sido secuestrado el día anterior en la vía que conecta Tame con Arauca, específicamente entre los sectores de Santo Domingo y Betoyes.

El exfuncionario ya se encuentra con su familia, mientras las autoridades desarrollan las entrevistas e indagaciones necesarias para determinar con precisión la identidad de los responsables del secuestro.

Policía de Arauca sobre liberación de exsecretario de Planeación de la Gobernación y sus dos escoltas - crédito Policía Nacional

“Nos complace informar a la opinión pública que fueron liberados los señores Elkin Acosta, Félix Bolívar y Jader García. Esto se presentó en zona rural del municipio de Tame. Siempre se tuvo contacto con la familia. Realizamos todas las coordinaciones necesarias para que estas personas llegaran sanas y salvos al municipio de Tamy”.

De igual manera, la Policía de Arauca señaló que las víctimas del secuestro están siendo valoradas por un equipo médico. Además, explicó que, hasta el momento, no se ha esclarecido el trasfondo ni las circunstancias exactas que rodearon el hecho. Sin embargo, la principal sospecha es que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue el responsable:

“En este momento se encuentran siendo valorados y en compañía de sus familiares. Agradecemos a todas las autoridades civiles, comunidad en general y familiares que siempre estuvieron en contacto con nosotros. Seguimos trabajando contra este flagelo y perseveramos en la liberación de nuestros compañeros sub Intendente Franky Hoyos y Patrullero de Orden Pérez y demás víctimas del secuestro. No están solos”.

La familia Acosta Velásquez no es ajena a este tipo de delitos. En 2021, un grupo armado irrumpió en la finca de su propiedad, ubicada en la vereda El Rosario de Arauca, y secuestró a Guillermo Acosta Arias, de 66 años, y a Jesús Guillermo Acosta Velásquez, de 33, mientras ambos trabajaban en la Granja Santa Martha.

En esa ocasión, el entonces gobernador del departamento, José Facundo Castillo, se comprometió públicamente a impulsar las investigaciones para lograr la liberación de los secuestrados.

El ELN habría sido el responsable del secuestro del exfuncionario y sus dos escoltas - crédito AFP

“Tuve conocimiento del hecho por redes sociales y de inmediato me comuniqué con las autoridades, quienes avanzan en labores de investigación. Una vez las autoridades confirmen el hecho, informaremos a la comunidad al respecto y tomaremos las decisiones correspondientes”, afirmó Castillo en un comunicado recogido por La Voz del Cinaruco.

El relato de Allan Acosta Velásquez al medio citado en 2021 aportó detalles sobre la autoría del secuestro de sus familiares. Según su testimonio, los responsables se identificaron como miembros del décimo frente de las Farc y se llevaron a los secuestrados sin que la familia pudiera conocer el destino al que los trasladaban.

También manifestó su decisión de no divulgar información que pudiera entorpecer la investigación, aunque confirmó la existencia de amenazas indirectas. Entre ellas, mencionó incidentes previos dirigidos a su suegro, el exgobernador Ricardo Alvarado, y una amenaza recibida en su teléfono móvil la semana anterior, en la que se hacía referencia a “algunas sumas de dinero importante”.

La Policía Nacional aseguró que está investigando el caso para capturar a los responsables de los hechos ocurridos en la vía a Tame - crédito X

La reiteración de secuestros en el entorno de la familia Acosta Velásquez y su vínculo con otras figuras políticas de Arauca sugiere un patrón de intimidación y extorsión que afecta a quienes han ocupado cargos públicos en la región. El caso de Francisco Alvarado, familiar del exgobernador, que fue liberado en febrero pasado tras haber sido secuestrado, refuerza la percepción de que estos hechos no son aislados, sino que forman parte de una dinámica de violencia persistente.

Mientras las autoridades de Arauca continúan las investigaciones para esclarecer la autoría y los móviles del secuestro de Elkin Acosta Velásquez, la comunidad permanece atenta a los resultados de las pesquisas y a la posibilidad de que se repitan episodios similares en el futuro.