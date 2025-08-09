Colombia

Confirmaron la liberación del exsecretario de Planeación de la Gobernación de Arauca habría sido secuestrado por el ELN

La Policía Nacional aseguró que avanza en la investigación para capturar a los responsables de los hechos ocurridos en la vía a Tame

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
El exfuncionario ya se encuentra
El exfuncionario ya se encuentra con su familia, mientras las autoridades investigan los hechos - crédito X

La tarde del sábado 9 de agosto de 2025, la Policía de Arauca confirmó que Elkin Acosta Velásquez había recuperado la libertad tras haber sido secuestrado el día anterior en la vía que conecta Tame con Arauca, específicamente entre los sectores de Santo Domingo y Betoyes.

El exfuncionario ya se encuentra con su familia, mientras las autoridades desarrollan las entrevistas e indagaciones necesarias para determinar con precisión la identidad de los responsables del secuestro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Policía de Arauca sobre liberación de exsecretario de Planeación de la Gobernación y sus dos escoltas - crédito Policía Nacional

“Nos complace informar a la opinión pública que fueron liberados los señores Elkin Acosta, Félix Bolívar y Jader García. Esto se presentó en zona rural del municipio de Tame. Siempre se tuvo contacto con la familia. Realizamos todas las coordinaciones necesarias para que estas personas llegaran sanas y salvos al municipio de Tamy”.

De igual manera, la Policía de Arauca señaló que las víctimas del secuestro están siendo valoradas por un equipo médico. Además, explicó que, hasta el momento, no se ha esclarecido el trasfondo ni las circunstancias exactas que rodearon el hecho. Sin embargo, la principal sospecha es que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue el responsable:

“En este momento se encuentran siendo valorados y en compañía de sus familiares. Agradecemos a todas las autoridades civiles, comunidad en general y familiares que siempre estuvieron en contacto con nosotros. Seguimos trabajando contra este flagelo y perseveramos en la liberación de nuestros compañeros sub Intendente Franky Hoyos y Patrullero de Orden Pérez y demás víctimas del secuestro. No están solos”.

La familia Acosta Velásquez no es ajena a este tipo de delitos. En 2021, un grupo armado irrumpió en la finca de su propiedad, ubicada en la vereda El Rosario de Arauca, y secuestró a Guillermo Acosta Arias, de 66 años, y a Jesús Guillermo Acosta Velásquez, de 33, mientras ambos trabajaban en la Granja Santa Martha.

En esa ocasión, el entonces gobernador del departamento, José Facundo Castillo, se comprometió públicamente a impulsar las investigaciones para lograr la liberación de los secuestrados.

El ELN habría sido el
El ELN habría sido el responsable del secuestro del exfuncionario y sus dos escoltas - crédito AFP

“Tuve conocimiento del hecho por redes sociales y de inmediato me comuniqué con las autoridades, quienes avanzan en labores de investigación. Una vez las autoridades confirmen el hecho, informaremos a la comunidad al respecto y tomaremos las decisiones correspondientes”, afirmó Castillo en un comunicado recogido por La Voz del Cinaruco.

El relato de Allan Acosta Velásquez al medio citado en 2021 aportó detalles sobre la autoría del secuestro de sus familiares. Según su testimonio, los responsables se identificaron como miembros del décimo frente de las Farc y se llevaron a los secuestrados sin que la familia pudiera conocer el destino al que los trasladaban.

También manifestó su decisión de no divulgar información que pudiera entorpecer la investigación, aunque confirmó la existencia de amenazas indirectas. Entre ellas, mencionó incidentes previos dirigidos a su suegro, el exgobernador Ricardo Alvarado, y una amenaza recibida en su teléfono móvil la semana anterior, en la que se hacía referencia a “algunas sumas de dinero importante”.

La Policía Nacional aseguró que
La Policía Nacional aseguró que está investigando el caso para capturar a los responsables de los hechos ocurridos en la vía a Tame - crédito X

La reiteración de secuestros en el entorno de la familia Acosta Velásquez y su vínculo con otras figuras políticas de Arauca sugiere un patrón de intimidación y extorsión que afecta a quienes han ocupado cargos públicos en la región. El caso de Francisco Alvarado, familiar del exgobernador, que fue liberado en febrero pasado tras haber sido secuestrado, refuerza la percepción de que estos hechos no son aislados, sino que forman parte de una dinámica de violencia persistente.

Mientras las autoridades de Arauca continúan las investigaciones para esclarecer la autoría y los móviles del secuestro de Elkin Acosta Velásquez, la comunidad permanece atenta a los resultados de las pesquisas y a la posibilidad de que se repitan episodios similares en el futuro.

Temas Relacionados

SecuestroELNAraucaPolicía NacionalExsecretario de Planeación de la Gobernación de AraucaElkin Acosta VelásquezColombia-Noticias

Más Noticias

Si piensa independizarse, prepare el bolsillo: esto es lo que cuesta vivir solo en Bogotá

La experiencia de tener un hogar propio puede ser gratificante si se asume con responsabilidad. La clave está en anticipar los retos y construir una base económica sólida

Si piensa independizarse, prepare el

Revelan la fecha y hora para la acusación al ministro del Trabajo en la Corte Suprema por escándalo del carrusel de la contratación

Antonio Sanguino insiste en su inocencia y en su disposición a comparecer ante la justicia, reiterando que no recurrirá a tácticas dilatorias ni evasivas

Revelan la fecha y hora

‘Influencer’ surcoreano encantó a más de 20.000 personas en El Campín de Bogotá: cantaron música de despecho a todo pulmón

El impacto de la actuación fue inmediato y el video se viralizó a gran velocidad, abriendo la puerta a decenas de mensajes de usuario que, igual que el público, se mostraron sorprendidos por la soltura lingüística y la destreza vocal de Hwang

‘Influencer’ surcoreano encantó a más

Álzate reveló entre lágrimas cómo enfrenta la fama en redes sociales y su relación familiar: “Me quieren ver borracho”

El cantante paisa expresó su descontento ante la presión de generar contenido alejado de su vocación artística y la dificultad de gestionar la fama en el contexto actual, donde los escándalos tienen un mayor impacto

Álzate reveló entre lágrimas cómo

Golpe a la ilegalidad en Medellín: incautaron licor adulterado y cigarrillos ilegales por más de $600 millones en plena feria

El operativo más grande se llevó a cabo en Bello, donde una fábrica clandestina de cerveza operaba como si fuera una planta legal

Golpe a la ilegalidad en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc intensifican

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

ENTRETENIMIENTO

‘Influencer’ surcoreano encantó a más

‘Influencer’ surcoreano encantó a más de 20.000 personas en El Campín de Bogotá: cantaron música de despecho a todo pulmón

Álzate reveló entre lágrimas cómo enfrenta la fama en redes sociales y su relación familiar: “Me quieren ver borracho”

Karen Sevillano se emocionó por boda celebrada en el resort donde se hospeda con su novio en Jamaica: estaría lista para el matrimonio

La actriz Angelica Blandón tomó posición en el conflicto en la Franja de Gaza: “La neutralidad también es un mensaje”

Hijo de Laura Tobón enterneció con su reacción al conocer a “Superman” en Europa

Deportes

Jhon Arias recibió un mensaje

Jhon Arias recibió un mensaje del técnico de Wolverhampton sobre su adaptación en el fútbol europeo: “No requieres hablar inglés, debes jugar bien”

Hugo Rodallega apoyó a Andrés Llinás tras su lesión y el defensor de Millonarios respondió: “Que la rivalidad quede en la cancha”

Racing insiste en fichar al colombiano Sebastián Villa, aunque hay problemas por su escogencia: “No tienen cupos”

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, confirmó la dura fractura que sufrió el delantero uruguayo Facundo Batista

Así reaccionó el exboxeador colombiano Miguel “El Happy” Lora tras conocer la muerte del periodista Eugenio Baena Calvo