Shakira compartió con parte del elenco de ‘Zootopia 2′ tras bambalinas en Los Ángeles

La barranquillera recibió la visita de varios de los actores que coincidirán con la cantante en la película animada que se lanzará en noviembre

La colombiana volverá a interpretar a Gazelle en 'Zootopia 2', que se estrenará en noviembre de 2025 - crédito @shakira y @disneyanimation/Instagram

Luego de unas semanas de descanso, Shakira y Las mujeres ya no lloran World Tour ya están de vuelta en los escenarios para dar una serie de presentaciones pendientes en Estados Unidos, producto de los múltiples aplazamientos a los que tuvo que hacer frente la cantante en mayo pasado.

La barranquillera se presentó durante dos noches con lleno total en el SoFi Stadium de Los Ángeles, recibiendo la visita de distintas celebridades tras bambalinas, en ambas presentaciones.

Mientras en la primera noche sorprendió la visita del actor Matt LeBlanc, reconocido por su papel de Joey Tribbiani en la comedia de situación Friends, en la segunda noche el que se robó la atención de las redes sociales fue Chris Martin, vocalista de Coldplay y amigo cercano de la colombiana.

Pero todo indica que este no fue el único, puesto que Shakira en su cuenta de Instagram compartió una imagen en la que aparece acompañada tras bambalinas por algunos miembros del elenco de Zootopia 2, la película que se estrenará el 26 de noviembre y en la que la colombiana volverá a darle la voz al personaje de Gazelle.

Varios actores que prestaron sus voces en Zootopia 2 estuvieron presentes con Shakira tras bambalinas de su segundo concierto en Los Ángeles - crédito @shakira/Instagram

Entre los presentes en la fotografía se incluyen Ginnifer Goodwin, una de las voces protagonistas del largometraje, Josh Dallas y Patrick Warburton que aportan su voz a personajes de reparto, así como la productora del filme Yvett Merino.

“¡Con algunos del elenco de Zootopia 2 y otros amigos de Disney Animation!“, añadió la barranquillera en la descripción y acumulando miles de interacciones en cuestión de horas.

Así será el paso de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ por América Latina en el segundo semestre de 2025

Shakira extenderá su récord de más fechas en el estadio GNP Seguros de México, en una misma gira, con 12 - crédito cortesía Ocesa

México será el destino elegido por Shakira para reanudar su actividad en vivo por Latinoamérica, una vez cumpla con sus compromisos pendientes en Estados Unidos, que incluyen una parada en el Global Citizen Festival 2025 el 27 de septiembre, donde compartirá tarima con The Weeknd en un evento con fines benéficos.

En suelo mexicano, Shakira extenderá su récord de más fechas durante una misma gira en el estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Y es que, a las siete fechas anunciadas en el primer semestre, se suman otras cinco que se realizarán entre agosto y septiembre para establecer una marca de 12 conciertos. A estos se le suman paradas en otras ciudades, con las que concretará uno de sus pasos más extensos por dicho país y el de más boletas vendidas en toda su historia, superando el millón de entradas.

El anuncio que genera más expectativa es el de su regreso a Colombia para tres presentaciones: dos en el estadio Pascual Guerrero de Cali los días 25 y 26 de octubre, y otra en el Vive Claro de Bogotá el 1 de noviembre.

Shakira volverá a Cali en 2025, ciudad que no visitaba desde el 'Tour Fijación Oral' en 2006 - crédito Colprensa

La visita de la barranquillera a Cali marcará el regreso de la barranquillera a la capital del Valle, 19 años después de su última visita, el 19 de noviembre de 2006, durante el Tour Fijación Oral.

En cuanto a la capital del país, Shakira tocará en el Vive Claro, convirtiéndose en la primera artista colombiana en presentarse en el recinto, sumándose a una programación que incluye a Green Day, Linkin Park, Imagine Dragons y Kendrick Lamar, entre otros.

Este es el itinerario a la fecha de Las mujeres ya no lloran World Tour en su regreso a Latinoamérica, programado para el segundo semestre de 2025:

  • 14 de agosto: Estadio Héroe de Nacozari, Hermosillo (México)
  • 17 de agosto: Estadio UACH, Chihuahua (México)
  • 23 de agosto: Parque Fundidora, Monterrey (México)
  • 26 de agosto: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)
  • 2 de septiembre: Estadio Corregidora, Querétaro (México)
  • 6 de septiembre: Estadio Akron, Guadalajara (México)
  • 11 de septiembre: Estadio Cuauhtémoc, Puebla (México)
  • 18 de septiembre: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)
  • 24 de septiembre: Estadio Luis “Pirata” Fuente, Veracruz (México)
  • 26 de septiembre: Estadio Olímpico, Santo Domingo (República Dominicana)
  • 25 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)
  • 26 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)
  • 1 de noviembre: Vive Claro, Bogotá (Colombia)
  • 8 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)
  • 9 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)
  • 11 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)
  • 15 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)
  • 22 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago (Chile)
  • 28 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)
  • 29 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)
  • 3 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)
  • 4 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)
  • 8 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)
  • 9 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

