Procuraduría solicitó al Consejo de Estado negar la petición de nulidad de la elección de la fiscal Luz Adriana Camargo

La demanda busca declarar nula la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal Geneneral - crédito Luisa González/Reuters

El viernes 8 de agosto se conoció que la Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado rechazar la demanda que pretende anular la elección de Luz Adriana Camargo Garzón como fiscal general en el periodo 2024-2028.

La petición fue presentada en un concepto dirigido a la magistrada Gloria María Gómez Montoya, consejera de la Sección Quinta de esa corporación.

La solicitud responde a la demanda presentada por Jorge Alberto Lopera Vásquez contra el acto de elección de Camargo, en la cual se buscaba la nulidad de la designación hecha por la Corte Suprema de Justicia el 12 de marzo de 2024.

En el proceso, la Sala Plena eligió a Camargo a partir de una terna conformada por el presidente Gustavo Petro, que incluía también a Ángela María Buitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra.

La Procuraduría argumentó que los motivos invocados en la demanda no corresponden a las causales de nulidad previstas en la ley.

El concepto señala que ni el conflicto de intereses del postulador o elector, ni eventuales beneficios para el Ejecutivo a raíz de la elección, constituyen razones válidas para anular el acto, según la normativa vigente.

El Ministerio Público concluyó que no existen elementos que permitan establecer un conflicto de intereses material ni irregularidades en el proceso de votación que sustenten la anulación.

La recomendación de la Procuraduría es negar la nulidad y mantener la legalidad de la designación de Camargo como fiscal general.

Noticia en desarrollo...