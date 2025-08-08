Colombia

Nuevo golpe contra Los Costeños en Barranquilla: cinco expendios desarticulados y otros diez capturados

Las autoridades también confiscaron cocaína y marihuana tras los operativos simultáneo, en el barrio Las Nieves de la capital del Atlántico

Juan Sánchez Romero

Juan Sánchez Romero

Otro grupo de capturados de
grupo 'Los Costeños', en Barranquilla - crédito Policía Barranquilla

El trabajo conjunto de las autoridades culminó con la desarticulación de cinco expendios vinculados a la organización criminal conocida como Los Costeños en el sector barranquillero, conocido como La 40.

Este punto, ubicado en barrio Las Nieves, es epicentro de una disputa por el dominio territorial y las ganancias del microtráfico frente a la banda rival, “Los Pepes”.

Durante los operativos, fueron capturadas diez personas señaladas de trabajar bajo las órdenes de alias Cheo o “Fernandito”, identificado por las autoridades como supuesto cabecilla de la zona, informó Caracol Radio.

Entre los detenidos, sumaban quince anotaciones judiciales por diferentes delitos. Las acciones permitieron incautar cuarenta gramos de cocaína y cien gramos de marihuana.

?Los Costeños" en Barranquilla son
"Los Costeños" en Barranquilla

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, afirmó que “estas detenciones se lograron gracias a siete meses de actividades investigativas para desarticular esta red dedicada al tráfico de sustancias de estupefacientes. Fueron 10 diligencias de allanamiento y registro”.

Para garantizar la efectividad de las capturas, los uniformados ejecutaron diez allanamientos apoyados por drones, que permitieron ubicar a los integrantes de la estructura. Las acciones ampliaron el cerco contra las bandas que se disputan el microtráfico en esa zona del suroriente de la ciudad.

Otros siete integrantes de Los Costeños fueron capturados en Barranquilla por microtráfico y armas ilegales

Dos días antes, la Policía informó sobre el operativo en el barrio La Gloria permitió la detención de siete personas señaladas de pertenecer a la estructura criminal Los Costeños, implicada en microtráfico y sicariato, y la incautación de armas, estupefacientes y material de interés investigativo.

La Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Microtráfico, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio La Gloria, en el sur de la ciudad, que terminó con la captura de siete personas presuntamente ligadas a los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, hurto agravado y concierto para delinquir.

Entre los elementos incautados figuran
un arma de fuego, 500 gramos de marihuana y celulares

Durante el procedimiento, los uniformados decomisaron una pistola, un proveedor con un cartucho calibre 7 milímetros, 500 gramos de marihuana, elementos asociados a la dosificación de sustancias ilícitas y cuatro teléfonos celulares que serían relevantes para el avance de las investigaciones.

Las autoridades señalaron que los detenidos formarían parte de “Los Costeños”, organización delictiva vinculada a actividades de microtráfico y sicariato en Barranquilla y su área metropolitana.

Este golpe representó un impacto para las finanzas criminales del grupo y contribuyó a debilitar su accionar delictivo en esa zona.

La Policía Nacional reiteró la continuidad de operativos contra las redes dedicadas al tráfico de estupefacientes e instó a la comunidad a mantener la colaboración a través de los canales de denuncia disponibles, con el compromiso de garantizar la confidencialidad de la información.

Las capturas se desarrollaron en
barrio La Gloria, en Barranquilla

Cayeron diez presuntos miembros de Los Costeños en Barranquilla: extorsión millonaria y ataques armados a comerciantes

La Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con el Gaula y la Fiscalía General de la Nación, ejecutó un operativo que llevó a la captura de diez presuntos integrantes de la banda criminal Los Costeños en los barrios El Pueblito, Siete de Agosto, El Valle, La Paz y El Bosque.

Las diligencias de allanamiento permitieron detener a alias Yesid, señalado como jefe de zona y coordinador tanto de cobros extorsivos como de atentados contra comerciantes.

Se capturó un total de 10 personas que generaban rentas millonarias gracias a la extorsión - crédito En la mira y punto/Facebook

De acuerdo con las investigaciones, Los Costeños exigían pagos iniciales de $10.000.000 a propietarios de tiendas, ferreterías, restaurantes y farmacias, y luego impusieron cuotas semanales de entre $50.000 y $100.000.

Integrantes del grupo efectuaron disparos contra las fachadas de los negocios para intimidar a las víctimas, modalidad que resultó en rentas aproximadas de $73 millones mensuales. Alias Yesid concentró su accionar en al menos doce barrios, liderando la estructura en zonas como El Bosque, Sourdís, La Esmeralda, Las Malvinas, El Valle, San Felipe, Silencio, Los Olivos, La Paz, La Pradera y sectores aledaños.

