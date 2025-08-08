Colombia

Ministro Edwin Palma detalla acuerdos y transición energética tras paro minero en Boyacá

El jefe de la cartera de Minas explicó los puntos pactados con pequeños mineros y anunció un foro abierto en Paipa

Por Mauricio Villamil

Edwin Palma, ministro de Minas
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía - crédito @MinEnergiaCo/X

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, entregó detalles de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y representantes de la pequeña minería de carbón en Boyacá, luego de varios días de protestas.

Según indicó el ministro, el levantamiento del paro es el resultado de un proceso de diálogo en el que se discutieron cada una de las solicitudes presentadas por las comunidades.

Ministro Edwin Palma habla del levantamiento del paro minero en Boyacá

Palma subrayó que la estrategia del Ejecutivo se basó en la concertación. “El diálogo productivo, constructivo, no la represión”, afirmó, resaltando que el conflicto social debe entenderse como una parte de la democracia y no como una falla de ella.

El ministro señaló que se reconoció el aporte del trabajo minero artesanal y la necesidad de garantizar condiciones dignas para quienes dependen de esta actividad. Explicó que, desde el inicio del actual Gobierno, se ha promovido una conversación pública sobre la transición energética, considerándola un compromiso moral y una realidad ineludible.

El Gobierno nacional instala una
El Gobierno nacional instala una mesa de diálogo en Ventaquemada para buscar soluciones al paro minero y los bloqueos en Boyacá - crédito @MinAgricultura/X

“Obviamente tenemos que hablar del asunto, no solamente transición económica y laboral, sino también socioeconómica para regiones que dependen y que viven de la minería”, precisó.

En cuanto a los compromisos adquiridos, informó que todos los puntos planteados por los voceros de los manifestantes recibieron respuesta. Algunos asuntos, dijo, avanzaron hacia soluciones concretas, mientras que otros seguirán en espacios de discusión.

Como parte de los pasos siguientes, el ministro anunció la realización del primer foro de participación abierta en Paipa, donde se presentarán las propuestas gubernamentales para Boyacá y otras regiones con economías mineras. “Todos los puntos tuvieron respuesta y creo que todos salimos satisfechos. Al final, un acuerdo es eso: una satisfacción de las partes”, manifestó.

Palma destacó que el Ejecutivo ha actuado de manera activa, incluso en medio de un escenario político marcado por tensiones propias del calendario electoral. “Aquí estamos poniendo la cara y solucionando todo”, comentó, añadiendo que el cumplimiento de los acuerdos será objeto de seguimiento.

Los mineros exigen cambios impositivos,
Los mineros exigen cambios impositivos, apertura de exportaciones y formalización del sector - crédito X

En este sentido, enfatizó que el objetivo no es firmar compromisos sin intención de ejecutarlos. “Uno no hace acuerdos para tomarle el pelo a la gente, como en efecto aquí lo han hecho gobiernos anteriores”, afirmó, mencionando que en el caso del pacto alcanzado con los mineros se incluyeron compromisos de pago.

Sobre este punto, detalló que ya se abonó una parte de los recursos y se fijó el 7 de septiembre como fecha para cancelar el monto restante. Resaltó el valor simbólico de que el entendimiento se formalizara en el marco del 7 de agosto, fecha conmemorativa para el país.

El ministro indicó que ahora se espera que los voceros mineros, a quienes reconoció por representar los intereses de sus comunidades, socialicen los acuerdos en sus territorios. La difusión de esta información, explicó, permitirá que las bases conozcan los detalles y participen en la implementación de las medidas.

En sus declaraciones, Palma agradeció la mediación del gobernador de Boyacá, así como la participación de congresistas y funcionarios de la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Minas y el resto del equipo del Gobierno Nacional. Mencionó de manera especial el respaldo del presidente Gustavo Petro, a quien atribuyó la voluntad política para encaminar la negociación hacia un cierre exitoso.

El acuerdo, según lo expuesto, contempla medidas orientadas a mejorar las condiciones de los pequeños productores y a iniciar un proceso de transición energética con enfoque regional. Esto incluirá discusiones sobre alternativas económicas y sociales para las zonas donde la minería es la principal fuente de sustento.

Palma reiteró que la intención del Gobierno es cumplir con lo pactado y mantener espacios de interlocución abiertos. En su opinión, la resolución del paro minero en Boyacá no solo representa un alivio para la economía local, sino que sienta un precedente para abordar otros conflictos mediante el diálogo.

Finalmente, aseguró que la próxima etapa implicará un trabajo conjunto entre autoridades nacionales, departamentales, locales y las comunidades, con el fin de garantizar que los compromisos asumidos se traduzcan en acciones concretas y verificables.

