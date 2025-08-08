Colombia

Gustavo Petro lamentó la muerte del hincha de Santa Fe, Sergio Blanco, durante los desmanes en el Movistar Arena: “Militante antifascista”

El jefe de Estado colombiano no fue ajeno a la tragedia que se registró en la noche del miércoles 6 de agosto en inmediaciones al escenario ubicado sobre la carrera 30 con calle 63 de Bogotá

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Sergio Blanco era integrante de
Sergio Blanco era integrante de La Guardia Albirroja Sur, barra de Independiente Santa Fe - crédito @petrogustavo/X

En definitiva, los desmanes registrados en la noche del miércoles 6 de agosto de 2025 representan uno de los episodios más oscuros en la historia de los conciertos en Bogotá.

Y es que a pesar de que miles de personas llegaron hasta el Movistar Arena para disfrutar de una presentación musical, todo terminó en un verdadero caos.

Casi 24 horas después de que se registró la tragedia, el presidente Gustavo Petro rindió un sentido homenaje a Sergio Luis Blanco Quintero, descrito por el jefe de Estado como “militante antifascista de Bogotá”, tras su trágica muerte durante los desmanes ocurridos antes del concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena.

A través de su cuenta en X, el máximo líder del Pacto Histórico compartió una fotografía del joven luciendo una chaqueta de Independiente Santa Fe en uno de los camerinos del estadio El Campín, acompañada del mensaje: “Sergio Luis Blanco Quintero, militante antifascista de Bogotá, asesinado oyendo cumbia en el llamado concierto de ‘damas gratis’, por ordas deseducadas en respetar la diferencia.”

Gustavo Petro lamentó la muerte
Gustavo Petro lamentó la muerte de Sergio Blanco- crédito @petrogustavo/X

El mandatario describió la tragedia con una carga política y simbólica: según explicó el presidente, Blanco no murió durante una riña, sino mientras escuchaba cumbia, una música de barrio y resistencia, y fue víctima de la intolerancia de quienes no supieron respetar la diversidad.

Y es que el uso del término “militante antifascista” resalta el compromiso del joven con causas sociales y su vocación por la justicia y la convivencia, valores que contrastan dolorosamente con el ambiente violento que se vivió esa noche.

Sergio Blanco era un reconocido
Sergio Blanco era un reconocido hincha de Santa Fe- crédito @petrogustavo/X

La muerte de Sergio Luis Blanco se registró en medio de un desorden generalizado provocado por barras futboleras que ingresaron al Movistar Arena sin boleta, generando enfrentamientos con armas blancas y provocando una estampida humana. El concierto fue cancelado y el joven fue atropellado mientras intentaba huir del caos en las inmediaciones del lugar

Diversas figuras públicas y comunidades han expresado su dolor y solidaridad. La barra La Guardia Albi-Roja Sur, a la que pertenecía Sergio, lamentó la pérdida de uno de sus integrantes y demandó explicaciones por las fallas de seguridad. El alcalde Carlos Fernando Galán, por su parte, calificó los hechos como “absolutamente repudiables” e informó que se adelantan investigaciones para esclarecer responsabilidades.

Sergio Blanco, hincha de Independiente
Sergio Blanco, hincha de Independiente Santa Fe, fue asesinado en las afueras del Movistar Arena durante los disturbios que obligaron a suspender el concierto de Damas Gratis en Bogotá. Tenía 29 años - crédito red social Facebook

Universidad Pedagógica lamentó la muerte de Sergio Blanco

Por ejemplo, en un comunicado emitido el 7 de agosto de 2025, la Universidad Pedagógica Nacional lamentó profundamente el fallecimiento de Sergio Blanco. La institución destacó su legado de compromiso, solidaridad y pasión por el fútbol como herramienta de transformación social; además, reconocieron su labor como líder incansable dentro del programa “Aguante Popular por la Vida”, siempre dispuesto a ayudar a su comunidad y a trabajar por una sociedad más democrática.

El mensaje transmitió un profundo sentido de pérdida y expresa condolencias a su familia, amigos y compañeros de trabajo. Además, invita a que su memoria sirva de inspiración para seguir construyendo lazos de solidaridad, compañerismo y amor por el fútbol.

Allegados buscan ayudar a la
Allegados buscan ayudar a la familia de Sergio Blanco- crédito @joangallego0919/X

Quién era Sergio Blanco, hincha de Santa Fe, que murió en el concierto de Damas Gratis en Bogotá

Sergio Blanco, de 29 años, era un apasionado hincha de Independiente Santa Fe, miembro activo del grupo de seguidores conocido como La Guardia Albi‑Roja Sur o “Parche 10”, y participaba como gestor en el programa “Aguante Popular por la Vida”, una iniciativa del Ministerio del Interior destinada a promover la convivencia pacífica entre hinchadas.

Para quienes desean ayudar a la familia de Blanco con algún aporte económico, allegados a la víctima publicaron una imagen en redes sociales donde dan a conocer dos canales donde podrían contribuir a ello.

