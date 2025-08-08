Detuvieron a dos hombres por agredir a un policía en el metro de Medellín, luego de que se saltaran la fila: quedaron grabados

El secretario de Seguridad de Medellín exigió respeto por la autoridad y recalcó que los responsables enfrentarán la justicia - crédito Policía

Dos hombres fueron capturados el 7 de agosto de 2025, luego de atacar físicamente a un subintendente de la Policía Nacional en la estación San Javier del Metro de Medellín.

El reporte de la Policía indicó que el agente les llamó la atención por no respetar la fila de ingreso y los involucrados respondieron con violencia. Tras la agresión, los individuos escaparon, lo que motivó el despliegue de varias patrullas que lograron interceptarlos y detenerlos fuera del recinto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las autoridades presentaron a ambos ciudadanos ante la justicia por el delito de violencia contra servidor público.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, repudió el hecho en redes sociales y exigió respeto por la autoridad.

Así fue la agresión a los policías en el Metro de Medellín - crédito @comunicandobel/X

“Estos dos desadaptados que agredieron al subintendente de la Policía luego de que él les llamara la atención por no respetar la fila en la estación del Metro de San Javier ya fueron capturados y presentados ante la justicia. Mano dura: la autoridad se respeta y la ley se cumple”, aseguró el secretario Villa.

Las autoridades reiteraron la importancia de cumplir las normas de convivencia y respetar la labor de los funcionarios públicos en la ciudad.

Policía escoltó a profesor señalado de acoso sexual en una protesta estudiantil en Medellín

Un grupo de estudiantes de la institución educativa Reino de Bélgica, en el barrio Carambolas de la Comuna 3 de Medellín, protagonizó una protesta en la que señalaron a un profesor de acoso sexual, en mayo del 2025.

Ante el bloqueo de la puerta principal por parte de decenas de estudiantes y los reclamos hacia el docente, las directivas del colegio solicitaron apoyo a la línea de emergencias.

En videos difundidos en redes sociales se escucharon arengas y denuncias verbales por parte de los manifestantes. Una de las jóvenes expresó: “Deberíamos vivir en un lugar seguro. Levantarnos y venir con la certeza de que vamos a estar seguros. ¿Y qué recibimos acá? Acosos diarios a todos los que están acá parados”.

El docente debió salir escoltado con la Policía, ante estudiantes llenos de furia - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Al menos ocho agentes de policía acudieron al lugar, ingresaron a la institución y realizaron un operativo para retirar al docente del sitio.

El profesor salió escoltado, cubierto por un casco policial, mientras los estudiantes gritaban consignas como “¡Acosador! ¡Acosador!”.

Las autoridades informaron que el traslado del docente se realizó por protección, ya que no existe una denuncia formal en su contra. El profesor fue dejado en libertad después de garantizar su seguridad. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Educación de Medellín sobre el caso. Se espera que las autoridades definan si el caso llegará a las entidades competentes para su investigación.

Hombre atacó con machete a tres policías en Cañasgordas, Antioquia, y fue herido durante la captura

Un hombre atacó con machete a tres policías el 3 de julio en el kilómetro 73 de la vía entre Dabeiba y Santa Fe de Antioquia, sector “Los Perros”, jurisdicción de Cañasgordas.

Los agentes, pertenecientes a la Seccional de Tránsito y Transporte, respondieron a un llamado de la comunidad que alertó sobre una persona que intimidaba a conductores y transeúntes con un machete y un cuchillo.

El alcalde de Cañasgordas, Diego Vanegas, relató: “Uno de los policías se acercó y trató de convencerlo de que entregara las armas, pero este atacó al uniformado logrando herirlo. Los otros policías trataron de auxiliarlo y el agresor también los hirió”. Ante el ataque, uno de los policías disparó contra el hombre y lo dejó herido.

El hombre, del municipio de Cañasgordas, incluso, recibió impactos de bala, ante la defensa propia de los uniformados - crédito @antioquiaesmagico / IG

Según la Policía, “el agresor atacó de forma violenta y sin mediar palabra a los policías, utilizando un arma cortopunzante tipo machete”. En videos difundidos se observa a uno de los agentes herido, mientras conductores lo auxiliaron y trasladaron a un centro médico.

Los tres policías fueron remitidos a Medellín. Uno presentó una lesión grave en el brazo con posible fractura, los otros sufrieron heridas en el rostro y el cuerpo. El atacante fue internado en el hospital de Santa Fe de Antioquia por una herida de bala y permanece bajo custodia.

El hombre deberá responder por tentativa de homicidio, lesiones personales y agresión a servidor público. Las autoridades continuaron las investigaciones para esclarecer el incidente y pidieron colaboración ciudadana para prevenir hechos similares.