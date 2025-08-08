Colombia

Euro a peso colombiano, así cerró la semana el tipo de cambio

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Por Armando Montes

Guardar
El euro es la segunda moneda más fuerte del mundo

En la jornada del 8 de agosto el euro se pagó al cierre a 4.721,03 pesos colombianos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,45% comparado con el valor de la jornada anterior, cuando marcó 4.700,10 pesos.

En relación a la última semana, el tipo de cambio anota un descenso 1,38%; pero en el último año aún conserva un incremento del 2,93 por ciento.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas previas, acumuló dos sesiones seguidas en valores positivos. La volatilidad referente a la última semana es inferior a los datos logrados para el último año (15,17%), lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en las últimas fechas.

Así fue el comportamiento del
Así fue el comportamiento del tipo de cambio euro-peso colombiano en los primeros seis meses de este año Crédito: Jovani Pérez/Infobae

Qué le espera en materia económica a Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

EuroPeso colombianoTipo de cambiocolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Centro Democrático exigió a Iván Cepeda responder sobre polémicos señalamientos que lo vinculan con exjefes guerrilleros

Las preguntas apuntan a su supuesta mención en los computadores de Raúl Reyes, correos atribuidos a Tirofijo que involucran a su padre, Manuel Cepeda, y su presunta relación con alias Santrich e Iván Márquez

Centro Democrático exigió a Iván

EN VIVO Millonarios vs. Deportivo Cali, fecha 6 de la Liga BetPlay 2025: se juega el Clásico Añejo en El Campín

Los azules y Azucareros llegan con la necesidad de una victoria para mejorar su campaña en el campeonato, en especial los locales que son últimos y no han ganado

EN VIVO Millonarios vs. Deportivo

Colombia podría llegar a 2026 con un tercio del Plan Nacional de Desarrollo sin ejecutar

Hasta mayo de 2025, solo se había comprometido el 41,2% del presupuesto anual, y la ejecución real rondaba el 30%

Colombia podría llegar a 2026

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 8 de agosto de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Colombia: cotización de cierre del

Gustavo Petro volvió a criticar a la Corte Constitucional por su “silencio” frente al estudio de la reforma pensional: “Como si fuera delito”

El jefe de Estado advirtió que sectores políticos buscan frenar las transformaciones sociales de su Gobierno

Gustavo Petro volvió a criticar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Turista británico que dejó su

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

ENTRETENIMIENTO

La cantautora Petrona Martínez fue

La cantautora Petrona Martínez fue hospitalizada en Cartagena: “Estuvo dando vueltas en una ambulancia”

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afrontará un nuevo reto de eliminación el 8 de agosto

Milena López reveló cómo es su relación actual con Laura Acuña, si volvería a la televisión y la razón por la que no tiene hijos

Karina García opinó sobre la derrota que Melissa Gate perdió en ‘La casa de los famosos’ ante Altafulla: “Exceso de seguridad”

Norma Nivia recordó críticas por cercanía con Mateo Varela en ‘La casa de los famosos Colombia’ y dejó ver cómo luce el modelo junto a ella ahora

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Deportivo

EN VIVO Millonarios vs. Deportivo Cali, fecha 6 de la Liga BetPlay 2025: se juega el Clásico Añejo en El Campín

Protagonistas de la película de Atlético Nacional hablaron de su aprendizaje al conocer como se vive “una pasión genuina”

Desmanes en el Movistar Arena también arruinaron el fútbol colombiano: se aplazarán los clásicos de Millonarios vs. Santa Fe

Millonarios vs. Deportivo Cali, fecha 6 de la Liga Betplay: hora y dónde ver otra edición del clásico en El Campín de Bogotá

Qué va a pasar con James Rodríguez en México: director deportivo de León revela que la renovación del colombiano sigue en duda