Colombia

Benedetti advierte que Perú no iría a instancias internacionales para discutir isla Santa Rosa y pide no ceder más territorio

Como respuesta a la presidenta Dina Boluarte, el ministro del Interior colombiano expresó en X su postura sobre la disputa con Perú y cuestionó posibles cesiones territoriales

Por Mauricio Villamil

Ministro del interior, Armando Benedetti
Ministro del interior, Armando Benedetti | Crédito Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó este jueves un mensaje en su cuenta de X en el que se refirió directamente a la tensión diplomática entre Colombia y Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas.

Las declaraciones de Benedetti llegan en medio del cruce de posturas entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y la mandataria peruana, Dina Boluarte, sobre la jurisdicción de este territorio fluvial.

El 7 de agosto, Leticia,
El 7 de agosto, Leticia, capital del Amazonas, acogió por primera vez la ceremonia conmemorativa de la Batalla de Boyacá, en el que participaron altos mandos del Gobierno nacional - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

En su publicación, Benedetti recordó una advertencia que ya había hecho en el pasado sobre el curso que podría tomar este diferendo. “Lo había anticipado cuando dije ‘esto se va a poner feo’”, escribió, dejando claro que, según su perspectiva, el escenario que planteó en ese momento se estaría materializando.

El alto funcionario manifestó que, a su juicio, la presidenta de Perú no participará en los mecanismos que, de acuerdo con Colombia, serían los adecuados para abordar el tema territorial. “La presidenta de Perú no va a querer ir ni a la comisión binacional COMPERIF, que es donde hay que hablar, ni al Tribunal de la Haya”, afirmó.

Trino de Armando Benedetti sobre
Trino de Armando Benedetti sobre la isla Santa Rosa

La comisión binacional COMPERIF (Comisión Peruano-Colombiana de Vecindad y Cooperación) ha sido uno de los espacios establecidos por ambos países para el diálogo sobre asuntos limítrofes, mientras que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya es una de las instancias a las que se puede acudir para resolver disputas de carácter internacional.

En el mismo mensaje, Benedetti lanzó un llamado directo a evitar que Colombia realice concesiones sobre sus fronteras, haciendo referencia a antecedentes históricos de pérdida de territorio.

“Espero que la opinión ladina de la clase alta de Bogotá, la que perdió el mar, la que casi pierde a San Andrés, la que perdió a Panamá, el territorio hasta Playa Mosquitia, el occidente de Venezuela, NO VUELVA A REGALAR MÁS TERRITORIO COLOMBIANO”, concluyó.

La publicación del ministro se da en un contexto de intercambio de declaraciones entre las autoridades de ambos países. El presidente Gustavo Petro, desde Leticia, aseguró en un discurso oficial que Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla y que esta no fue asignada a ninguna de las dos naciones en el acuerdo binacional de 1929. El mandatario propuso que una comisión binacional analice el caso para buscar una salida diplomática.

El presidente de Colombia, Gustavo
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al Perú de copar territorio de su país. (PUCP)

Por su parte, la presidenta peruana, desde Japón, respondió horas después que “nuestra isla Chinnería con su capital Santa Rosa de Loreto es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional”. Añadió que, a su juicio, el asunto está definido en el tratado de 1922 y en el protocolo de Río de Janeiro de 1934, y que no existe ningún tema pendiente de discusión con Colombia.

La postura de Benedetti agrega un matiz adicional a la posición oficial de Colombia, subrayando la necesidad de que el tema sea tratado en escenarios formales de diálogo o, si fuera necesario, en tribunales internacionales. Al mismo tiempo, sus palabras evocan episodios pasados de modificaciones territoriales en la historia del país, con el fin de advertir sobre el riesgo de nuevas pérdidas.

El mensaje ha generado reacciones en redes sociales y ha sido interpretado por analistas como un pronunciamiento que busca reforzar la línea del Gobierno colombiano frente a la controversia. La referencia a COMPERIF y al Tribunal de La Haya apunta a instancias con reconocimiento jurídico y diplomático, aunque el propio Benedetti plantea que el gobierno peruano no estaría dispuesto a acudir a ellas.

FOTO DE ARCHIVO: Un edificio
FOTO DE ARCHIVO: Un edificio del máximo tribunal de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos

En paralelo, la disputa por la isla Santa Rosa ha cobrado visibilidad pública tras los recientes actos oficiales en Leticia, donde el presidente Petro trasladó la conmemoración del 7 de agosto debido a las protestas mineras y campesinas en Boyacá y Cundinamarca. En ese escenario, el jefe de Estado utilizó su discurso para abordar la cuestión limítrofe, lo que provocó la inmediata respuesta de Lima.

El tema se mantiene como uno de los puntos centrales en la agenda bilateral, mientras las posiciones de ambos gobiernos se muestran firmes y sin señales de acercamiento inmediato. Tanto Colombia como Perú han reiterado su compromiso con la defensa de sus respectivas posturas, aunque hasta el momento no se han anunciado nuevas reuniones oficiales para tratar el caso.

