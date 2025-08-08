Colombia

Alcalde de Bucaramanga pidió ayuda a Nayib Bukele para reducir el hacinamiento en las cárceles de la ciudad

El mandatario santandereano se ha autodenominado “el Bukele colombiano”, por lo que busca replicar su modelo en su ciudad

El mandatario hizo la solicitud a través del embajador de ese país en Colombia

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, le solicitó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, su ayuda para combatir el hacinamiento que se vive en los centros penitenciarios de la capital santandereana, debido al exceso de presos que son albergados allí.

La petición se dio a raíz de la crisis carcelaria en la ciudad, que Beltrán considera ha llegado a su límite, por lo que estima necesario implementar medidas urgentes para mitigar su impacto.

Beltrán se ha autodenominado “el Bukele colombiano”, dado que comparte ideales con el mandatario salvadoreño, quien ha logrado mejorar los índices de seguridad en su país a través de medidas radicales que implican la eliminación de cualquier tipo de beneficio para los reclusos en las cárceles.

Si bien las políticas implementadas por Bukele han sido ampliamente destacadas a nivel internacional por reducir a niveles históricos la criminalidad en el país centroamericano, también han sido objeto de críticas por la presunta inclusión de personas inocentes entre quienes han sido presentados como delincuentes.

Y es que según declaraciones entregadas por el mandatario bumangués a Noticias Caracol, tiene ideales comunes con el presidente salvadoreño, por lo que aprovechó la reciente visita del embajador de ese país a la ciudad para lanzar la polémica solicitud que, según explicó, le ha permitido tener interlocución para hacerle frente a la inseguridad en la capital santandereana.

“Compartimos un ideal de orden y autoridad. Hay una visión conjunta con el presidente Bukele y el enlace, que es el embajador, nos ha permitido puentes para poder generar resultados eficientes. Así es como lo logramos con Israel en su momento lo hemos logrado con Corea en materia de inteligencia artificial“, aseguró Beltrán al medio de comunicación citado.

Beltrán se ha autodenominado "el Bukele colombiano"

De concretarse la colaboración de El Salvador para Bucaramanga, se estaría consolidando también una alianza entre Colombia y ese país que replicaría las medidas implementadas por Bukele en su país, en los centros penitenciarios colombianos que conduzcan a la reducción de hacinamiento y, asimismo, la optimización de los recursos.

No obstante, un factor con el que el alcalde de Bucaramanga no contó fue la distancia ideológica entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo salavadoreño, Nayib Bukele, por lo que dicha alianza sería muy difícil de concretar, podría acarrear tensiones entre los dos países.

Por su parte, el alcalde insistió en que ya se encuentra adelantando algunas medidas al estilo del mandatario de El Salvador. Un ejemplo de esto es el episodio en que sacó los internos a las calles para realizar labores de embellecimiento de espacio público. Adicionalmente, aseguró que la ciudad está recibiendo asesoría proveniente de ese país para disponer de los presos para producir elementos que beneficien a los habitantes de la ciudad.

El modelo salvadoreño ha sido ampliamente destacado y cuestionado internacionalmente

“Nosotros ya avanzamos con sacar a los presos a la calle y ellos nos están orientando en cómo desde las cárceles los presos pueden empezar a producir mobiliario para los colegios, mobiliario para las instituciones de la alcaldía de Bucaramanga”, aseguró Beltrán.

Frente a esto, el embajador de ese país en Colombia, en su vista a la ciudad, aseguró que el hecho es un primer paso para tender puentes que permitan replicar en suelo colombiano lo aplicado en El Salvador.

Bukele ha logrado reducir a números históricos la inseguridad en su país

La estrategia del alcalde Beltrán está diseñada para enfrentar de manera integral el grave problema del hacinamiento en los centros penitenciarios de la ciudad, una situación que, de acuerdo con el mandatario, se ha vuelto insostenible y que afecta de manera significativa las condiciones de vida de los internos.

En particular, en la cárcel Palo Gordo de Girón, uno de los establecimientos más afectados, el hacinamiento alcanza un alarmante 79%, lo que genera múltiples dificultades para la administración, la seguridad y el bienestar de los reclusos. Con esta iniciativa, el alcalde busca implementar medidas que permitan mejorar la capacidad y las condiciones de estos centros, garantizando un entorno más digno y seguro.

