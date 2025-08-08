Colombia

Abogado se despachó contra Barbosa y los fiscales que buscaron la preclusión del caso Uribe: “Poca capacidad intelectual”

Miguel Ángel del Río aseguró que el expresidente Álvaro Uribe renunció al Senado en 2020 para buscar la protección del exfiscal General de la Nación

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El abogado aseguró que el expresidente Álvaro Uribe no está siendo víctima de una persecución - crédito Desnúdate con Eva/IG

El abogado Miguel Ángel del Río, que representa los intereses de algunas de las víctimas del proceso penal que se adelantó contra el expresidente Álvaro Uribe, reconoció que el ex jefe de Estado ha sido víctima de persecuciones, como muchos otros políticos en Colombia.

La premisa de la persecución es esgrimida por aquellos que respaldan al exmandatario, actualmente condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Aseguran que la jueza Sandra Liliana Heredia, responsable de proferir la sentencia en su contra, erró en su decisión y que esta estuvo relacionada con motivos políticos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Miguel Ángel del Río aseguró
Miguel Ángel del Río aseguró que la labora de Francisco Barbosa en la Fiscalía fue opaca - crédito Colprensa y @Asobancaria/X

El proceso judicial contra el expte @AlvaroUribeVel se convirtió en una persecución política disfrazada de legalidad. Sin pruebas sólidas, con testigos cuestionables y violaciones al debido proceso, se busca manchar su nombre. Interceptaciones ilegales, filtraciones a medios y prejuzgamiento han vulnerado la inocencia. Exigimos JUSTICIA no fallos políticos”, aseveró María Fernanda Cabal, congresista del Centro Democrático y aspirante a la Presidencia.

La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal aseguró que el expresidente Álvaro Uribe está siendo víctima de una persecución política - crédito @MariaFdaCabal/X

No obstante, según Del Río, en este caso esa presunta persecución política no aplicaría. “Claro que a Uribe lo persiguen. Así como persiguen a todos los líderes políticos. Esa es la naturaleza del poder (…). En este proceso no ha existido una persecución política ni judicial”, dijo el abogado en conversación con Eva Rey, en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, explicando que la mayoría de las medidas que se le impusieron en el proceso tuvieron lugar en el Gobierno del expresidente Iván Duque, de su misma línea política.

Crítica a Francisco Barbosa y fiscales intervinientes en el caso Uribe

Desde la perspectiva, el exmandatario recurrió a estrategias políticas y legales para evitar la investigación en su contra. Pues, en 2020, renunció al Senado de la República, por lo que las indagaciones en su contra pasaron de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación.

Es que precisamente Uribe renuncia a la Corte para irse a donde (Francisco) Barbosa, que lo proteja”, explicó.

El exfiscal General de la
El exfiscal General de la Nación habría dejado lista la acusación contra Álvaro Uribe, según el abogado Abelardo de la Espriella - crédito Lina Gasca/Colprensa

Sin embargo, que la investigación llegara a manos del ente acusador no fue beneficioso para el ex jefe de Estado, puesto que aunque dos fiscales designados por Barbosa intentaron que el caso precluyera, sus solicitudes fueron rechazadas y las indagaciones continuaron hasta el punto de llegar a una la etapa de juicio y a la condena.

Dos fiscales de menor nivel, de poca capacidad intelectual, construyen precisamente una preclusión que no tiene ni pies ni cabeza”, expuso.

Sobre el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa, que ocupó el cargo entre 2020 y 2024, aseguró que su labor en la entidad no mostró los mejores resultados y que sus conocimientos y destrezas no serían tan altos como él afirma.

En términos generales, me parece que Barbosa es un tipo de poca capacidad intelectual. Él se autodefinía como el hombre mejor preparado de su generación y creo que fue todo lo contrario. Fue una fiscalía bastante opaca”, aseveró.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria - crédito Carlos Ortega/EFE

El abogado Abelardo de la Espriella, que asegura que el exmandatario es inocente y que la jueza Sandra Liliana Heredia se equivocó en el fallo, tiene la misma perspectiva de Del Río con respecto a Barbosa, pese a que son de corrientes opuestas. Según expuso en entrevista con Caracol Radio, el exfiscal General habría dejado lista la acusación formal contra el expresidente.

Barbosa hizo lo que siempre ha hecho él, tratar de quedar bien con todo el mundo para, para quedar mal al final. Yo estoy convencido de que la acusación contra el presidente Uribe la dejó lista Barbosa, y ahora sale a darse golpes de pecho y a tirársela de uribista”, aseveró el profesional en Derecho al medio citado.

Temas Relacionados

Miguel Ángel del RíoFrancisco BarbosaCondena Álvaro UribeFiscalía General de la NaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Mejor amiga de Silvana Torres entregó detalles del comportamiento de la mujer con su hija antes de asesinarla: “Me duele en el alma

Magola Valencia afirmó que Silvana y su madre, Doris, enfrentaban serias dificultades económicas. Además, recordó que la última pareja de la joven de 20 años intentó colaborarle en varias ocasiones, pero la relación terminó

Mejor amiga de Silvana Torres

EN VIVO Millonarios vs. Deportivo Cali, fecha 6 de la Liga BetPlay 2025: se juega el Clásico Añejo en El Campín

Los azules y Azucareros llegan con la necesidad de una victoria para mejorar su campaña en el campeonato, en especial los locales que son últimos y no han ganado

EN VIVO Millonarios vs. Deportivo

Medellín le “copió” la idea a Bogotá y renovará el estadio Atanasio Girardot: Fico Gutiérrez entregó detalles

La capital antioqueña está avanzando en su proyecto para mejorar el escenario de Atlético Nacional y el Poderoso, aunque el alcalde afirmó que no será igual que la de El Campín

Medellín le “copió” la idea

Nuevos problemas para el Gobierno Petro: Fiscalía investiga millonario contrato que firmó Edwin Palma cuando fue interventor de Air-e

El organismo de control recaba información para determinar irregularidades en el documento que fue avalado por el actual ministro de Minas y Energía

Nuevos problemas para el Gobierno

Fuga histórica: $13 billones se van de Colombia en un mes y dejan en jaque su deuda

Restablecer la confianza será clave para evitar un círculo vicioso de financiamiento costoso. El país busca soluciones duraderas en medio de la presión global

Fuga histórica: $13 billones se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc intensifican

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

ENTRETENIMIENTO

Andrés Cepeda y el vínculo

Andrés Cepeda y el vínculo con su papá en el álbum favorito de su carrera: “Para tener un poco más de él”

El romance llegó al estadio El Campin en Bogotá: así fue la propuesta de matrimonio que se hizo viral en redes sociales

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afrontará un nuevo reto de eliminación el 8 de agosto

Karina García recordó su apasionada escena con Altafulla en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No estuvo bien”

Papá de Beéle dejó video antes de morir: reveló uno de sus principales sueños

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Deportivo

EN VIVO Millonarios vs. Deportivo Cali, fecha 6 de la Liga BetPlay 2025: se juega el Clásico Añejo en El Campín

Medellín le “copió” la idea a Bogotá y renovará el estadio Atanasio Girardot: Fico Gutiérrez entregó detalles

Falcao García estuvo cerca de “traicionar” a Millonarios: tuvo contactos con otro equipo histórico en Colombia

Arrancan las ligas en Europa, estos son los colombianos que podrían brillar en el Viejo Continente en la nueva temporada

Plataforma de “scouting” rechazó los comentarios de Carlos Antonio Vélez y dio su versión del conflicto con el canal que transmite el fútbol colombiano