Un muerto y un herido dejó atentado sicarial en Sabanalarga, Atlántico: investigan el crimen

La noche del martes 5 de agosto de 2025 se reportó un ataque armado en el barrio Las Mercedes, municipio de Sabanalarga, Atlántico, que dejó un hombre muerto y otro herido.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:06 p. m., cuando Deiver Enrique Luquez Pérez, de 47 años, y Juan Sebastián Martínez Patiño, de 27 años se movilizaban por el sector.

De acuerdo con la información policial, citada por El Heraldo, dos personas que se movilizaban en una motocicleta negra se acercaron a las víctimas; desenfundaron armas de fuego y dispararon en repetidas ocasiones antes de huir en dirección desconocida.

Testigos relataron que miembros de la comunidad acudieron al lugar para auxiliar a los lesionados. Ambos fueron trasladados a la Clínica Reina Catalina de Baranoa en un intento por estabilizarlos.

Deiver Enrique Luquez falleció pocos minutos después de su ingreso al centro médico debido a la gravedad de las heridas, según reporte de las autoridades. El informe médico indicó la presencia de dos impactos de bala: uno en el abdomen y otro en el tórax.

Por su parte, Juan Sebastián Martínez Patiño resultó con una herida por proyectil en el pómulo izquierdo y su estado actual es estable.

La Policía del Atlántico, junto a investigadores adscritos a la Sijín, inició un proceso de investigación con el objetivo de esclarecer los móviles del ataque y dar con el paradero de los responsables.

A este caso se suma el de Freddy Rafael Mejía Cervantes, de 33 años, asesinado el sábado 2 de agosto de 2025, mientras se encontraba en una cancha de fútbol en el municipio de Malambo, Atlántico.

Según las autoridades, un hombre se acercó al lugar y, sin mediar palabra disparó contra la víctima, causándole la muerte en el sitio.

Testigos afirmaron que el agresor huyó rápidamente después del ataque, dejando consternados a quienes se encontraban en la zona. Las autoridades llegaron poco después para adelantar los procedimientos correspondientes y recolectar evidencias que permitan esclarecer lo sucedido.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), hizo presencia en la cancha para acordonar el área y realizar el levantamiento del cadáver, mientras avanzan las pesquisas para identificar y ubicar al responsable del crimen.

La muerte de Mejía Cervantes ha generado preocupación entre los habitantes de Malambo, quienes han manifestado su inquietud por el aumento de hechos violentos en el municipio.

Las autoridades mantienen abierta la investigación con el objetivo de determinar los móviles y dar con el paradero del autor del homicidio.

En la mañana del miércoles 30 de julio de 2025, Barranquilla registró un nuevo episodio de violencia tras el asesinato de Mauricio Miguel Bossio, reconocido en el barrio Buena Esperanza por su actividad de préstamo informal de dinero.

Según versiones, Bossio se encontraba dentro de un establecimiento comercial cuando dos hombres descendieron de una motocicleta y uno de ellos abrió fuego en su contra.

La víctima recibió cinco disparos y, pese a la reacción de la comunidad, murió en el Hospital Nazaret a causa de la gravedad de las heridas.

Testigos relataron que Bossio intentó escapar al notar la presencia de los sicarios, sin embargo, fue alcanzado e impactado en tórax, cabeza y mano izquierda.

Tras el ataque, las autoridades implementaron un plan candado con el propósito de identificar y capturar a los responsables.

La investigación policial se basó en datos aportados por personas que presenciaron el hecho, quienes describieron al agresor con zapatos deportivos y pantalón blancos, además de una chaqueta azul.

Hasta el momento, las causas del crimen no han sido confirmadas, aunque las primeras hipótesis apuntan a que el homicidio podría estar relacionado con la actividad de préstamo informal, conocida en la zona como “gota a gota”, un negocio informal que mueve grandes sumas de dinero y ha estado en el centro de disputas y amenazas en la ciudad.