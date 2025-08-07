Colombia

“Tras de represor, bufón”: María Fernanda Carrascal se despachó contra Iván Duque por crítica al Gobierno y cifras de pobreza

El expresidente recordó que durante su administración logró que la pobreza multidimensional alcanzara el mínimo histórico en Colombia, desde que se adoptó el indicador

Carol Salazar

Guardar
La congresista criticó las apuestas del uribismo para reducir la pobreza en Colombia - crédito @MafeCarrascal/X

La congresista María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, cuestionó la defensa que hizo el expresidente Iván Duque Márquez de su gestión en torno a la economía y a la reducción de los índices de pobreza en Colombia. Pues, de acuerdo con el exmandatario, pese a que la pandemia por covid-19 golpeó fuertemente las finanzas del país y del mundo, pudo mejorar las condiciones económicas del país.

“La ignorancia es atrevida, y peor cuando se alimenta de alucinaciones galácticas. En 2020, el mundo entero experimentó un aumento de la pobreza monetaria por cuenta de la pandemia, y Colombia no fue la excepción”, indicó.

Según expuso, la implementación de programas como Ingreso Solidario, Adulto Mayor, la devolución del IVA para la población en condición de vulnerabilidad, y el otorgamiento de matrícula gratis para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, ayudaron a levantar la economía. Fue tanta la mejoría, que el país alcanzó el menor índice de pobreza multidimensional desde que se adoptó ese indicador.

La congresista María Fernanda Carrascal
La congresista María Fernanda Carrascal recordó a Iván Duque que en 2023, miles de personas entraron en pobreza monetaria en Colombia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa e Iván Duque/Facebook

Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) que presentó indican que la pobreza multidimensional nacional en 2022, año en el que finalizó su administración, fue de un 12,9%, En 2010, el índice fue del 29,7%, lo que muestra una importante reducción luego de más de una década.

Hoy, el país está en crisis fiscal, en crisis de salud, en crisis de seguridad y en crisis en las relaciones internacionales, producto del populismo y la improvisación”, añadió Duque en su publicación.

El expresidente Iván Duque defendió
El expresidente Iván Duque defendió su gestión en materia de economía y reducción de pobreza - crédito @IvanDuque/X

Crítica de María Fernanda Carrascal al expresidente

Las declaraciones del exmandatario generaron malestar y motivaron a la representante a la Cámara Carrascal a pronunciarse en defensa de la administración actual, no sin antes mostrar datos poco alentadores sobre la gestión de Iván Duque. De acuerdo con la congresista, en 2019, un año antes de que se reportara el primer caso de contagio por covid-19 en Colombia y la ciudadanía tuviera que ser confinada, las cifras de pobreza eran alarmantes.

Tras de represor, bufón. El expresidente @IvanDuque no solo engaña alternando pobreza monetaria y pobreza multidimensional, sino que “olvida” que durante el primer año de su gobierno, antes de pandemia, aumentó la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema”, aseveró.

La congresista María Fernanda Carrascal
La congresista María Fernanda Carrascal recordó cifras desalentadoras de pobreza durante el Gobierno de Iván Duque - crédito @MafeCarrascal/X

Para sustentar su punto, compartió un video previo en el que criticó las estrategias económicas y de desarrollo implementadas por el uribismo. Cifras del Dane citadas por la congresista indican que, aunque en 2023 la economía de Colombia creció un 3,3%, en términos de pobreza, la situación no mejoró: 672.000 colombianos entraron en pobreza monetaria y 729.000 entraron en pobreza monetaria extrema. Estos datos contrastan con los logros de la administración actual, de acuerdo con las cifras que enlistó la representante a la Cámara.

“En contraste, en el año 2023, primer año completo del Gobierno Petro, con un crecimiento menor, 1.600.000 personas salieron de la pobreza monetaria y 1.100.000 personas salieron de la pobreza monetaria extrema”, detalló.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno Petro está tomando caminos diferentes para mejorar las condiciones económicas de la población, los cuales se centran en la implementación de una reforma agraria, en la reindustrialización, en la transición energética y en la automatización y teletrabajo. Esto incluye la puesta en marcha de la reforma laboral, que fue aprobada por el Congreso de la República y que está siendo estudiada por la Corte Constitucional.

En 2023, 1.600.000 personas salieron
En 2023, 1.600.000 personas salieron de la pobreza monetaria - crédito Colprensa

La narrativa del uribismo es la receta neoliberal fracasada de siempre, que no genera empleo, ni crecimiento sostenido, ni reduce la desigualdad, ni la pobreza, muchísimo menos la informalidad. Nosotros, en cambio, le apostamos a un modelo productivo y laboral, a una estrategia de desarrollo, no solo de crecimiento”, indicó.

