Equipo de ‘Vos Podés’ se pronunció ante escándalo desatado por una sus invitadas contra Tatiana Franko: “Se emprenderán las acciones jurídicas pertinentes”

Una controversia envuelve al pódcast Vos Podés, dirigido por la periodista caleña Tatiana Franko, tras la denuncia pública de Lucía Tamayo, sobreviviente de un ataque con ácido.

Tamayo aseguró que, tras participar de manera voluntaria en el espacio, solicitó el retiro del episodio debido a amenazas, ansiedad y problemas laborales derivados de la exposición.

Además, señaló que pidió apoyo económico a Franko debido a la monetización del contenido en plataformas digitales, con la intención de cubrir tratamientos médicos, sin obtener respuesta.

Tamayo también acusó a la conductora de maltrato y discriminación durante la grabación. Las denuncias impulsaron un debate sobre los límites éticos del periodismo testimonial y el uso comercial de historias personales, generando numerosas reacciones en redes sociales y poniendo en cuestionamiento el manejo de la narrativa en espacios digitales.

Ante el impacto que tuvo el escándalo en redes sociales y medios de comunicación, el equipo del famoso programa compartió un comunicado oficial con el que castiga las acciones de las invitadas que criticaron las acusaciones de las invitadas.

En el texto, el equipo rechaza de manera enfática las acusaciones de maltrato, clasismo y discriminación hechas por dos de sus entrevistadas, entre ellas Tamayo, y asegura que estas declaraciones “desconocen por completo el cuidado humano, técnico y emocional” que se pone en cada episodio.

“Rechazamos de manera enfática las acusaciones hechas por dos de nuestras entrevistadas. Dichas afirmaciones desconocen por completo el cuidado humano, técnico y emocional que ponemos en cada episodio”, dice la primera parte del comunicado.

El comunicado destaca que el propósito del proyecto siempre ha sido construir un espacio “con honestidad y respeto”, donde las historias personales puedan ser compartidas de manera segura y sin imposiciones. El equipo subraya que siempre han estado abiertos al diálogo y la revisión de los episodios, a fin de aclarar cualquier inquietud presentada por sus invitadas.

“Informamos que el caso ha sido puesto en maños del equipo legal de la marca. Se emprenderán las acciones jurídicas pertinentes para proteger la integridad del espacio”, detalla el comunicado.

La producción agradeció el respaldo y la crítica constructiva recibida desde el inicio del proyecto y reiteró su disposición a atender nuevos cuestionamientos a través de los canales adecuados. Además, reafirmó su compromiso de ofrecer un espacio para historias humanas, con el objetivo de conectar emocionalmente y transformar a la audiencia, más allá de cualquier señalamiento.

“Seguiremos trabajando con la misma entrega y con la certeza de que cada historia contada con respeto transforma mucho más que cualquier señalamiento que busque afectar la reputación de una marca”, concluyó el comunicado.

Tatiana Franko también responde a la polémica: “No voy a permitir que se siga enlodando el buen nombre de un proyecto construido con dignidad”

Tatiana Franko, conductora y creadora del espacio yambien se pronunció de manera amplia y directa frente a las recientes denuncias y señalamientos. Franko afirmó que “este proyecto está siendo víctima de difamación y de otras conductas que constituyen delitos”, haciendo referencia a las campañas de desprestigio iniciadas por algunas de sus antiguas invitadas.

Franko reveló que uno de los episodios más virales del pódcast, protagonizado por una de las denunciantes, le generó a la invitada “una exposición importante a nivel mediático y que, además, disparó sus redes sociales, por lo que su emprendimiento creció con éxito”.

Sin embargo, aseguró, la polémica surgió “inmediatamente después de haberme pedido dinero”, y tras semanas de ataques en redes y la filtración de su número personal, decidió retirar el capítulo por seguridad. “Razones suficientes para tomar la decisión de bajar inmediatamente su episodio de mis plataformas con el fin de que esto parara. Pero no paró”, explicó.

La presentadora advirtió sobre nuevos episodios de la campaña, amplificados en plataformas como TikTok. “Monetiza y recibe donaciones mientras cumple con su objetivo de desprestigiar y dañar la reputación mía y de mi proyecto”, denunció. Franko aseguró además que estas acciones no se limitaron a una persona: “A su campaña negativa en redes sociales se le sumó otra mujer que también fue entrevistada en mi pódcast hace mucho más de un año”.

Refiriéndose a los cuestionamientos sobre pagos y apoyo económico por testimonios, Tatiana Franko indicó: “Les recuerdo que este es un espacio en el que nuestras invitadas van de manera voluntaria y no estamos en obligación de pagarle a nadie, como tampoco se le paga a los entrevistados que van a prensa, radio y televisión todos los días en nuestro país. Vos podés amplifica voces de mujeres que quieren ser escuchadas, no compradas”.

Franko recalcó que el objetivo de ‘Vos Podés’ es el impacto positivo y el acompañamiento a sus invitadas, destacando casos en los que se brindó ayuda profesional y conexiones que transformaron vidas. “Gracias a ‘Vos podés’, cientos de vidas han sido transformadas. Hoy puedo decirles con mucho orgullo que las mujeres que pasan por nuestro espacio notan rápidamente un impacto positivo”, afirmó.

La presentadora confirmó que las denuncias formales ya fueron remitidas a las autoridades: “Hemos radicado una serie de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para que sea esta entidad la que se encargue de determinar las responsabilidades y las personas involucradas en estos actos”.

Dirigiéndose a su audiencia, Tatiana Franko cerró con un mensaje: “No puede ser que el odio difundido por personas que se sienten valientes detrás de un celular tenga más peso que las obras visibles de quienes trabajamos con honestidad, con respeto y con decencia”. Añadió: “Aquí estoy para ustedes. Seguiré siendo su voz, su abrazo y su contención. Seguiremos siendo su lugar seguro, porque en Vos podés vamos a cambiar el mundo una historia a la vez”.