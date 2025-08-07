Sencia salió en defensa del Movistar Arena tras desmanes tras fallido concierto de Damas Gratis: “Espectacular trabajo”

Decenas de barristas se enfrentaron con armas blancas al interior del Movistar Arena de Bogotá- crédito X

Tras la violenta cancelación del concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena, Sencia emitió un contundente mensaje de respaldo y “reflexión” que busca poner en valor el papel del arte como puente de unión y no de conflicto.

En su comunicado, la compañía rechazó enérgicamente los hechos violentos que empañaron el evento musical y recordó que “cualquier espectáculo debe realizarse en paz y con una sana convivencia”.

Sencia no solo expresó solidaridad con la comunidad artística y organizadores, sino que también reconoció la labor de quienes hacen posible este tipo de eventos.

Sencia rechazó los desmanes en el Movistar Arena- crédito @SenciaBogota/X

“Valoramos profundamente el trabajo de quienes hacen posible estos espacios y los invitamos a seguir con esta importante labor, llevando entretenimiento de calidad que une a la ciudad y aporta al desarrollo cultural del país —se lee en el mensaje—. En SENCIA apoyamos y respaldamos a todo el equipo directivo y operativo del MOVISTAR ARENA”.

Y es que este reconocimiento adquiere mayor peso si se considera el papel determinante de Sencia en proyectos de infraestructura cultural y deportiva en Bogotá, como la transformación del entorno del estadio El Campín.

Así mismo, el pronunciamiento del consorcio, difundido en redes sociales, también se mostró firme respecto a que los hechos violentos no deben opacar el significado que representan estos espacios: “Todo aquello que vaya en contra de los valores que promueven el arte y la cultura, no debe ser motivo para lesionar la gran labor que el Movistar Arena ha venido realizando por el entretenimiento de los bogotanos. ¡Estamos con ustedes siempre! Sigan haciendo su espectacular trabajo. #MovistarArenaAdelante”.

Sencia destacó el trabajo del Movistar Arena en los conciertos que ha albergado- crédito @SenciaBogota/X

El contexto de este mensaje es el episodio dramático registrado minutos antes de iniciar el concierto, cuando simpatizantes de equipos de fútbol protagonizaron desmanes al interior y en las afueras de la arena, con uso de armas blancas, lanzamiento de elementos del mobiliario y tumultos que derivaron en la muerte de una persona y al menos cinco heridos

Tales escenas, que captaron la atención de medios y ciudadanos, reavivaron un debate sobre la seguridad en eventos masivos y las fallas de prevención institucional. En este escenario, el respaldo público de agentes del sector cultural, como Sencia, representa una muestra de solidaridad y una defensa decidida del valor del entretenimiento pacífico.

Este pronunciamiento de Sencia, al rechazar la violencia y apoyar a los responsables culturales y logísticos del evento, contribuye a una narrativa reparadora tras la batalla campal vivida en el recinto.

Decenas de personas habrían resultado heridas tras los desmanes al interior del Movistar Arena- crédito Movistar

Qué han dicho las autoridades tras los desmanes en el Movistar Arena

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó la muerte de una persona en las cercanías del recinto y confirmó que, según información preliminar, habría sido atropellada.

El dirigente repudió los hechos violentos ocurridos antes del concierto, calificándolos como “absolutamente repudiables” y convocó una reunión urgente con promotores del evento, la administración del Movistar Arena, y secretarías de Gobierno y Seguridad, además de la Policía Metropolitana, para esclarecer lo sucedido y establecer responsabilidades.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, destacó que el incidente fue atendido mediante un Puesto de Mando Unificado (PMU) que evaluó la situación durante la madrugada, reportando cuatro personas heridas y una fallecida, presuntamente por atropellamiento; aseguró que continúan recopilando evidencias para identificar a los responsables de los actos violentos que obligaron a suspender el concierto.

Así mismo, la Policía Metropolitana de Bogotá reconoció que la logística y la seguridad del evento fueron superadas por la magnitud de los desmanes. Informaron que fue necesaria su intervención especializada para contener la situación y permitir la evacuación de los asistentes. Hasta el momento, reportan al menos cinco personas heridas con armas cortopunzantes que reciben atención médica en distintos centros asistenciales.