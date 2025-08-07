‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

La guerra entre grupos armados al margen de la ley en el sur de Bolívar ha desatado temor en la población civil - crédito Fotomontaje Infobae (AFP/Colprensa)

El sur de Bolívar se ha convertido en el epicentro del conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, lo que ha provocado el recrudecimiento de la violencia y afectaciones a la población civil.

Se trata de una de las zonas más ricas en yacimientos de oro en el país, lo que ha desatado una confrontación directa entre estos grupos armados por el control de los recursos y la influencia sobre las comunidades.

Estrategia del ELN: el “Plan Gonzalo”

Fuentes de inteligencia revelaron a El Tiempo que el ELN estaría implementando el denominado “Plan Gonzalo”, cuyo objetivo sería desmantelar la presencia del Clan del Golfo en la región, con acciones dirigidas al asesinato de sus jefes y al debilitamiento de su estructura territorial.

El Clan del Golfo se enfrenta a muerte con integrantes del ELN y disidencias por las minas de oro en el sur de Bolívar - crédito Defensoría del Pueblo

El foco principal se encuentra sobre José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, considerado uno de los líderes clave del Clan del Golfo en la zona.

La estrategia del ELN responde a movimientos previos del Clan del Golfo, que buscó ganarse la legitimidad local acercándose a las Juntas de Acción Comunal (JAC) con promesas de proyectos sociales y agrícolas.

Ante esto, el ELN, que mantiene una presencia histórica en el sur de Bolívar, incrementó su accionar armado para frenar el avance de la organización al mando de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo.

Bajo este escenario, las autoridades, citadas por el medio, indicaron que el secuestro del líder comunal Luis Eduardo Bohórquez el 22 de julio habría tenido como objetivo provocar la intervención de las autoridades y enfrentar al Clan del Golfo, una táctica que se enmarca dentro del plan de asedio sistemático contra sus rivales.

Alias Chiquito Malo y Alias Gonzalito son de los máximos cabecillas del Clan del Golfo - crédito @PedroSanchezCol/X

Tecnología y cooperación internacional

El ELN ha incorporado drones armados a su arsenal ofensivo. Reportes de inteligencia, citados por el medio, sostienen que existen escuelas de entrenamiento en Venezuela, con instructores también de Ecuador y Siria, que entrenan en el manejo y lanzamiento de “drones kamikaze” con cargas explosivas.

Estas acciones se complementan con la instalación de dispositivos antidrones en puntos estratégicos del sur de Bolívar para contrarrestar incursiones del Clan del Golfo que buscan aprovechar la misma tecnología.

Además, el ELN estaría en una reestructuración interna, con el relevo de cabecillas y cambios de jerárquicos para obstaculizar procesos judiciales y desarticular investigaciones de las autoridades.

A largo plazo, su objetivo es consolidar la hegemonía armada en el oriente del país y convertirse en la única guerrilla activa en la región hacia 2030, lo que implica una presión constante sobre la población civil y el Estado.

La incorporación de drones explosivos, con el apoyo de criminales de Ecuador y Suria, es otra de las tácticas de guerra del ELN contra el Clan del Golfo - crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa/Redes sociales/X)

La disputa de los grupos criminales por el oro

Según el comandante del Ejército, Luis Emilio Cardozo, el ELN cobra tributos a las minas ilegales de oro, que representan aproximadamente el 80% de la producción local.

Los frentes de guerra, como el de Darío Ramírez Castro, exigen al menos el 10% del total extraído, en una zona donde la producción anual ronda las cuatro toneladas, lo que genera ingresos estimados en $1,6 billones al año.

El avance del Clan del Golfo, especialmente en áreas como la mina Marizosa en Santa Rosa del Sur, ha desplazado a otras estructuras y generado restricciones en el ingreso de abastecimientos, afectando a la población y creando escenarios de crisis humanitaria.

Con dicho panorama, las Fuerzas Militares reportaron la ejecución de 21 operaciones en lo que va de 2025, con la captura de más de 80 integrantes de diversos grupos criminales y el inicio de procesos de extinción de dominio sobre 56 bienes pertenecientes a estas organizaciones.

Del mismo modo, el Gobierno nacional incrementó las recompensas por información que permita capturar a los cabecillas del Clan del Golfo y del ELN más buscados en la región norte del país.

Entre los objetivos prioritarios se encuentran alias Gonzalito y alias Richard, ambos del Clan del Golfo, con una recompensa de $3.284 millones de pesos cada uno, y alias Matías o Pantera, líder del ELN en Tarazá, por quien se ofrecen $1.000 millones.