Petro se fue contra María Fernanda Cabal tras tensiones entre Colombia y Perú por territorios en el Amazonas: “Tus presidentes lo perdieron”

María Fernanda Cabal habló sobre la situación entre Colombia y Perú - crédito Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, decidió trasladar la celebración del 7 de agosto, fecha que conmemora la Batalla de Boyacá, a Leticia, en el departamento de Amazonas. El mandatario justificó el cambio debido una presunta ocupación peruana de territorio colombiano, lo que, según su criterio, constituye una violación del Protocolo de Río de Janeiro.

En una publicación en la red social X, Petro explicó que el traslado del evento nacional busca llamar la atención sobre lo que considera una infracción al tratado firmado en 1934, tras el conflicto amazónico de 1932-1933.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Este acuerdo internacional estableció que la frontera entre ambos países corresponde a la línea más profunda del río Amazonas y estipuló que cualquier controversia debe resolverse bilateralmente. Petro enfatizó que la decisión de cambiar la sede de la conmemoración no responde a los bloqueos en las vías principales de Cundinamarca y Boyacá por el paro minero, sino a la necesidad de visibilizar la situación fronteriza.

El presidente reafirmó su intención de defender la soberanía del país - crédito Reuters/Vectezy

A su vez, el mandatario detalló que, según su gobierno, surgieron nuevas islas al norte de la línea más profunda del río, y que el Gobierno peruano habría procedido a apropiarse de ellas mediante legislación interna, incluso estableciendo la capital de un municipio en un terreno que, de acuerdo con el tratado, correspondería a Colombia.

“Han aparecido islas que están al norte de la actual línea más profunda, y el gobierno del Perú acaba de apropiárselas por ley y poner la capital de un municipio en un terreno que, por el tratado, debe pertenecer a Colombia (sic)”, puntualizó.

En el mismo sentido, advirtió que esta acción unilateral podría tener consecuencias directas para la capital del departamento del Amazonas, al punto de “hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico” y afectar su actividad comercial. No obstante, subrayó que la postura del Gobierno nacional será priorizar la vía diplomática para resolver el diferendo.

Cabal replicó críticas contra Gustavo Petro y recibió dura respuesta del presidente

Los medios de comunicación peruanos aseguraron que el primer mandatario es un dirigente que busca problemas. Las críticas fueron recogidas por la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, que en sus redes sociales aseguró que este nuevo conflicto internacional busca ocultar las falencias de su administración.

La congresista criticó a Petro por su manejo de las tensiones diplomáticas con Perú - crédito @MariaFdaCabal/X

“‘Petro el fabricante de conflictos’. El mandatario colombiano, Gustavo Petro, ha creado un conflicto diplomático para ocultar la crisis que afecta su gobierno. Editorial de El Comercio de Perú. El presidente colombiano ha mostrado una preocupante tendencia a inmiscuirse en asuntos de países vecinos cuando enfrenta dificultades domésticas. La crisis interna del Gobierno Colombiano es evidente: ministros que renuncian, un Gabinete fracturado, reformas estancadas y un presidente que prefiere gobernar por X antes que construir consensos", replicó la Congresista.

En reacción, el gobernante de los colombianos sostuvo que sus acciones en el Amazonas buscan defender la soberanía nacional. Además de proteger los intereses nacionales.

El jefe de Estado aseguró que recurrirá a las instancias internacionales para revertir lo que considera una violación a la soberanía nacional - crédito @petrogustavo/X

Asimismo, recordó eventos históricos en los que Colombia perdió territorio como la Guerra de los Mil Días que terminó con la independencia de Panamá. De acuerdo con Petro, el desenlace del conflicto fue responsabilidad de los políticos tradicionales que veían a los jóvenes como enemigos.

“Si señora. Pude defender el mar de Colombia. Tus presidentes lo perdieron. Por estar viendo a los jóvenes como enemigos, lanzándoles la violencia, perdían el territorio nacional”, aseveró.

El mandatario reafirmó su intención de pedir que los islotes de Santa Rosa sean declarados territorio colombiano - crédito @PetroGustavo/X

A renglón seguido, sostuvo que “los dueños del capital” no tienen patria. "Por cipayos así, perdimos a Panamá. Dividían a Colombia para quedarse con sus tierras, mares y riquezas. La frontera con Perú es la línea más profunda del fondo del río Amazonas. Las islas al norte de esa línea son de Colombia“, concluyó.