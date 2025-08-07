Resultados de la Lotería del Meta: todos los números ganadores del 6 de agosto de 2025

Para todos aquellos que jugaron en la Lotería del Meta y quieren saber cuál fue el premio que les tocó, aquí están los resultados de su más reciente sorteo.
Fecha del sorteo: miércoles 6 de agosto de 2025.
PREMIO MAYOR
- 9804 Serie 113
SECO 300 MILLONES
- 0766 Serie 103
SECO 200 MILLONES
- 7337 Serie 015
SECO 100 MILLONES
- 7286 Serie 147
- 2971 Serie 020
- 7270 Serie 108
SECO 50 MILLONES
- 4697 Serie 005
- 9142 Serie 109
- 9562 Serie 041
- 0894 Serie 096
- 3669 Serie 138
- 4612 Serie 006
- 1939 Serie 121
SECO 20 MILLONES
- 4958 Serie 108
- 1098 Serie 109
- 4187 Serie 085
- 3104 Serie 107
- 2559 Serie 086
- 1047 Serie 068
- 9330 Serie 028
- 8627 Serie 124
- 1199 Serie 025
- 1151 Serie 134
SECO 10 MILLONES
- 9655 Serie 099
- 2948 Serie 086
- 2555 Serie 032
- 0380 Serie 001
- 4374 Serie 144
- 8244 Serie 008
- 5406 Serie 049
- 8259 Serie 084
- 9611 Serie 015
- 0645 Serie 054
- 2865 Serie 042
- 6788 Serie 112
- 7899 Serie 148
- 5064 Serie 116
- 5066 Serie 088
- 2792 Serie 037
- 9215 Serie 035
- 3823 Serie 115
- 2046 Serie 062
- 5212 Serie 083
Que no se le olvide cuidar el billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.
La Lotería del Meta sólo celebra un juego a la semana, todos los miércoles a las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar uno de los miles de millones de pesos en premios.
Lista de premios
La Lotería del Meta ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales, que son los siguientes:
Un premio mayor de mil 800 millones de pesos.
Un seco de 300 millones de pesos.
Dos secos de 200 millones de pesos.
Tres secos de 100 millones de pesos.
Siete secos de 50 millones de pesos.
10 secos de 20 millones de pesos.
20 secos de 10 millones de pesos.
A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Meta que entrega por diferentes aproximaciones, lo que da un total de 7 mil 200 millones de pesos en premios.
Cómo ganar la Lotería del Meta
Para poder jugar a la Lotería del Meta requiere al menos 3 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 9 mil pesos.
Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puede comprar en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia, así como en la aplicación de Paga Todo.
El siguiente paso es escoger su combinación ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.
Una vez adquirido el boleto o la fracción con el número de la suerte, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de más de 4 mil 600 millones de pesos en premios.
Es importante mencionar que la Lotería del Meta está bajo la supervisión de la Gobernación del Meta, que utiliza las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.