Chontico Día, resultado hoy 7 de agosto: número ganador del último sorteo

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Por Armando Montes

El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar (Jovani Pérez/Infobae)

La lotería del Chontico día es popular al sur de Colombia y es uno de los juegos con mayo tradición dentro del país, su formato sencillo y las múltiples oportunidades que tienen las personas para ganar dinero la convirtieron en una de las opciones preferidas. Los sorteos se llevan a cabo todos los días alrededor de las 13:00 horas locales.

Uno de los aspectos que vuelve atractivo a este sorteo es la diversidad de opciones de jugar, es muy flexible y las personas que participan tienen varias oportunidades tanto para acertar las últimas tres cifras hasta acertar las cuatro cifras exactas.

A continuación le presentamos los resultados del sorteo realizado este 7 de agosto. Recuerde que en caso de ser uno de los afortunados ganadores debe de cuidar muy bien su boleto, ya que es su prueba que lo acredita para recibir su premio.

Resultados del sorteo de hoy

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Número ganador: 1144

Dos últimas cifras: 44

Tres últimas cifras: 144

La quinta: 8

¿Cómo se juega?

Participar en este juego es muy sencillo:

  • Comprar el billete con un distribuidor autorizado
  • Elegir una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.
  • Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9.
  • En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.
  • El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado.

A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.
El sorteo se lleva a cabo de todos los días a las 13:00 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se empezó a jugar la lotería en el país

El historiador Roger Pita Pico indica en diferentes investigaciones que la loterías en Colombia tienen varios siglos de tradición, el primer juego oficial de este tipo surgió durante la época del virreinato en América Latina.

En Colombia no existen registros exactos de la primera lotería que se jugó en el territorio nacional, sin embargo, es bien sabido que hace muchos años los juegos de azar eran mal vistos por las autoridades y la iglesia, por este motivo se realizaban de manera clandestina.

La primera lotería oficial en la historia de la nación se instauró en junio de 1792, era un juego asequible para la población. Con el paso de los años se institucionalizó este tipo de juegos y comenzaron a asentarse en Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós y tiempo después se expandió a diferentes partes del territorio nacional.

