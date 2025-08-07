Colombia

Exfiscal Francisco Barbosa defendió a Iván Duque de las críticas que recibió por su gestión por parte de ‘extremistas’: “Ataques bellacos”

El exfiscal advirtió sobre los riesgos de que el país caiga en nuevas formas de autoritarismo y confrontación de cara a las elecciones presidenciales de 2026

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
El exfiscal Francisco Barbosa alertó
El exfiscal Francisco Barbosa alertó sobre el peligro de elegir opciones extremas en las próximas elecciones presidenciales en Colombia - crédito Colprensa

En medio de las fuertes tensiones que ha generado la reciente condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, varios han responsabilizado a algunas de sus fichas por la decisión judicial.

De hecho, el exfiscal general Francisco Barbosa salió en defensa del expresidente Iván Duque después de que salieran acusaciones sobre su gestión entre 2018 y 2022 y cómo interfirió en la sentencia contra Uribe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su cuenta de X, el exfiscal expuso la necesidad de evitar extremos políticos en las elecciones presidenciales de 2026. Según Barbosa, “Colombia no necesita vengadores en el 2026”, en referencia tanto al oficialismo actual como a figuras consideradas “extremistas” por su postura frente a las instituciones.

El exfuncionario denunció lo que describió como “ataques bellacos recibidos por un grupo de extremistas contra el expresidente Duque y contra mí en los últimos días”, atribuyéndolos a sectores que, según sus palabras, desean imponer soluciones autoritarias y donde “la ley del forajido debe primar”.

Estas fueron las palabras del
Estas fueron las palabras del exfiscal general Francisco Barbosa - crédito red social X

“El expresidente Duque es un hombre decente. Lo conozco desde hace 30 años. Trabajé como Consejero Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de su gobierno (2018-2022) y fui ternado por él para el cargo de Fiscal General. Con posterioridad, fui elegido por la Corte Suprema de Justicia de forma unánime para el periodo 2020-2024″, señaló Barbosa.

El exfiscal elogió la actitud del expresidente Iván Duque, a quien identificó como “un hombre decente”. Sostuvo que durante su gobierno siempre fue uno de los principales opositores a la criminalidad del país, además de mantener una actitud transparente y respetuosa de la rama judicial.

“Siempre fue un aliado en la lucha contra la criminalidad y mantuvo una actitud transparente con la rama judicial y respetó la autonomía de la Fiscalía General, cosa que no hizo Petro como quedó evidenciado en el enfrentamiento institucional que tuve con él durante año y medio”, señaló.

Con el expresidente Duque nunca hubo preocupación mía en torno a que usara sus facultades para sacar delincuentes con fines de extradición de las cárceles. Cosa que no ocurrió con Petro”, agregó Barbosa.

Estas fueron las palabras del
Estas fueron las palabras del exfiscal general Francisco Barbosa - crédito red social X

En su crítica, Barbosa planteó que hay sectores radicales de izquierda que buscan eliminar la división de poderes y promueven la confrontación. Afirmó que “lo bueno de estas críticas violentas que incluso llaman a la confrontación personal es que evidencian que el país no va a elegir en el 2026 extremistas que desvertebren la poca institucionalidad que nos queda”.

“Siempre mi entidad recibió el apoyo del Presidente Duque y de las Fuerzas Militares y de Policía en la labor judicial de la Fiscalía General. Nunca se alió con mafiosos, antes bien los extraditamos en trabajo conjunto entre Fiscalía, Corte Suprema y gobierno”, continuó el exfiscal.

Barbosa también advirtió sobre figuras que, aun siendo opositores del actual gobierno, replican comportamientos radicales contra el expresidente Duque. “Muchos de ellos se llaman antipetristas y son los primeros que quieren de forma despreciable destruirlo todo actuando de forma similar”.

Estas fueron las palabras del
Estas fueron las palabras del exfiscal general Francisco Barbosa - crédito red social X

“Los ataques bellacos recibidos por un grupo de extremistas contra el expresidente Duque y contra mi en los últimos días se derivan de quienes creen que el país se resuelve con posturas dictatoriales y donde la ley del forajido debe primar. Para ellos, la tridivisión de poderes no debe existir”, señaló.

Finalmente, propuso que para las elecciones de 2026 “una gran coalición deberá ser conformada para que los colombianos escojan una persona en la consulta del mes de marzo. De allí deberá salir el próximo Presidente de la República en el 2026. El mensaje debe ser claro: no más petrismo, pero tampoco nuevos autoritarismos”.

Temas Relacionados

Francisco BarbosaIván DuqueElecciones 2026Condena Álvaro UribeGustavo PetroColombia-noticias

Más Noticias

Álvaro Uribe agradeció a ciudadanos por multitudinaria marcha: “Que tengamos un gobierno y un Congreso que anulen cualquier expectativa de legalización de la droga”

El exmandatario, quien ha mantenido una activa presencia en el debate político a pesar de su situación judicial, instó a los colombianos a fortalecer la elección de lo que describió como un “gobierno de transición”

Álvaro Uribe agradeció a ciudadanos

El hijo de Álvaro Uribe se reunió con el congresista de Estados Unidos Mario Díaz Balart: “Fue un placer reunirme con Tomás Uribe”

El representante republicano manifestó preocupación por lo que calificó como un deterioro del Estado de derecho en Colombia y señaló que esto podría afectar los lazos con Washington, luego de reunirse con el hijo del expresidente

El hijo de Álvaro Uribe

Gobierno y mineros logran reapertura parcial de vías en Boyacá: dialogos seguirán la semana entrante

Seis de los nueve bloqueos en Boyacá fueron levantados tras una jornada de diálogo entre autoridades y representantes del sector esmeraldero, lo que marca un avance en la búsqueda de soluciones al paro regional

Gobierno y mineros logran reapertura

Hermana de Karol G es reconocida como una de las mujeres más influyentes en la escena musical: “Completamente merecido”

La cantante paisa compartió orgullosa que Jessica Giraldo, su representante y quien está a cargo de su empresa Bichota Records, fue incluida dentro de las 40 personalidades más destacadas en el manejo de artistas: “¡Que grande! Te amo".

Hermana de Karol G es

Nuevo cruce de palabras entre ‘La Barbie’ colombiana y Yina Calderón: la modelo paisa no la bajó de “pedazo de pendeja”

En redes sociales se viralizó un video en el que la DJ arremete en contra de Tatiana Murillo por compararla con Valentino Lázaro, algo que no le gustó a la exparticipante de ‘La casa de los famosos’

Nuevo cruce de palabras entre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Joven de 23 años murió

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

Guerra en el sur de Bolívar: obispo de Magangué habla de “un secuestro de gente” por los combates; “Los enfrentamientos son cerca a sus casas”

ENTRETENIMIENTO

Mario Ruiz, creador de contenido

Mario Ruiz, creador de contenido bogotano, contó cómo fue su experiencia al conocer a mujeres que trabajan en OnlyFans: “Uno se cuestiona”

Hermana de Karol G es reconocida como una de las mujeres más influyentes en la escena musical: “Completamente merecido”

Nuevo cruce de palabras entre ‘La Barbie’ colombiana y Yina Calderón: la modelo paisa no la bajó de “pedazo de pendeja”

“Destino Final” arrasa en el top 10 de las películas más vistas en HBO Max Colombia

Juanse Quintero reveló que tuvo fuertes diferencias con Sebastián Villalobos en un ‘reality’: “ Nos dejamos de seguir”

Deportes

Rui Borges, técnico del Sporting

Rui Borges, técnico del Sporting de Lisboa, habló sobre la posibilidad de que el delantero colombiano Luis Suárez sea titular: “Trabajó duro”

Nairo Quintana sufrió fuerte caída durante la etapa 3 de la Vuelta a Burgos: así les fue a los ciclistas colombianos

Esto hace falta para que Leonardo Castro regrese a las canchas con Millonarios

Hora y dónde ver el partido de Luis Díaz con Bayern Múnich ante Tottenham, segundo amistoso de pretemporada para el colombiano

Santa Fe vs. Millonarios: el clásico capitalino del 13 de agosto que tiene en vilo a las autoridades tras batalla campal en el Movistar Arena