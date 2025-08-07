Colombia

EN VIVO: Carla Giraldo hace su regreso a ‘MasterChef Celebrity’ para juzgar los platos de los participantes el 7 de agosto

La actriz y presentadora de ‘La casa de los famosos Colombia’ fue la ganadora de la tercera temporada y hará su regreso al formato en un nuevo rol

Carla Giraldo, ganadora de 'MasterChef
Carla Giraldo, ganadora de 'MasterChef Celebrity' en 2021, hará su resgreso a la cocina para juzgar los platos del próximo reto - crédito @carlagiraldo/Instagram
01:01 hsHoy

Demoras en el inicio de MasterChef Celebrity, por la alocución presidencial de Gustavo Petro.

00:44 hsHoy

Jorge Rausch evitó que Michelle Rouillard quedara eliminada de ‘Masterchef Celebrity 2025’ y salió regañado por la exreina

“Ya sé”, contestó la también actriz caucana cuando el chef la advirtió sobre grave falta que estaba cometiendo y que le costaría la expulsión durante el reto de campo: “No puedes usar la estufa”, dijo el jurado

Michelle Rouillard y Jorge Rausch
Michelle Rouillard y Jorge Rausch tuvieron roce en 'Masterchef Celebrity 2025' - crédito Canal RCN

Masterchef Celebrity Colombia 2025 estableció las estrictas reglas del reto de campo que definiría a los participantes que llevarían puesto el delantal negro, desde el inicio de la prueba, dejando en claro que ningún integrante podía emplear la estufa para la preparación del plato fuerte.

00:29 hsHoy

Carla Giraldo ya no esconde a su nueva pareja: estuvieron de viaje en Marruecos y dejaron llamativas postales

La actriz y presentadora dejó atrás la discreción y publicó una serie de imágenes junto a Roberto Asis, en las que compartió su complicidad, mientras visitaban el país en el que la paisa estuvo presente grabando una telenovela

Carla Giraldo se dejó ver
Carla Giraldo se dejó ver con su pareja, Roberto Asis, en Marruecos - crédito @carlagiraldo/Instagram

Para Carla Giraldo, el 2025 no fue un año más ni en lo profesional ni en lo personal. En el primer apartado, la antioqueña retomó su rol como presentadora para la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, esta vez sin Cristina Hurtado y contando como acompañante con Marcelo Cezán; al parecer por petición expresa suya, según se dio a conocer en las semanas previas al regreso del formato.

00:29 hsHoy

Tras una nueva prueba por equipos en los Llanos Orientales, el equipo de Carolina Sabino, Nicolás Montero, Valentina Taguado y Julián Zuluaga evitaron el reto de eliminación en una prueba marcada por los roces entre los participantes, y particularmente el de Michelle con el jurado Jorge Rausch.

Ahora el formato vuelve a la cocina habitual, y lo hace pare recibir a una vieja conocida del programa de Canal RCN. Se trata de Carla Giraldo, la ganadora de la tercera temporada y especialmente recordada por los televidentes por los roces que mantuvo con varios participantes durante su paso.

La actriz y presentadora de La casa de los famosos Colombia será la encargada de revisar, junto al jurado, los platos de los participantes en una prueba en el que se aferrarán a su última oportunidad de evitar el reto de eliminación.

