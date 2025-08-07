EN VIVO: Carla Giraldo hace su regreso a ‘MasterChef Celebrity’ para juzgar los platos de los participantes el 7 de agosto

La actriz y presentadora de La casa de los famosos Colombia será la encargada de revisar, junto al jurado, los platos de los participantes en una prueba en el que se aferrarán a su última oportunidad de evitar el reto de eliminación.

Ahora el formato vuelve a la cocina habitual, y lo hace pare recibir a una vieja conocida del programa de Canal RCN. Se trata de Carla Giraldo, la ganadora de la tercera temporada y especialmente recordada por los televidentes por los roces que mantuvo con varios participantes durante su paso.

Tras una nueva prueba por equipos en los Llanos Orientales, el equipo de Carolina Sabino, Nicolás Montero, Valentina Taguado y Julián Zuluaga evitaron el reto de eliminación en una prueba marcada por los roces entre los participantes, y particularmente el de Michelle con el jurado Jorge Rausch.

Para Carla Giraldo, el 2025 no fue un año más ni en lo profesional ni en lo personal. En el primer apartado, la antioqueña retomó su rol como presentadora para la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia , esta vez sin Cristina Hurtado y contando como acompañante con Marcelo Cezán; al parecer por petición expresa suya, según se dio a conocer en las semanas previas al regreso del formato.

Masterchef Celebrity Colombia 2025 estableció las estrictas reglas del reto de campo que definiría a los participantes que llevarían puesto el delantal negro, desde el inicio de la prueba, dejando en claro que ningún integrante podía emplear la estufa para la preparación del plato fuerte.

Demoras en el inicio de MasterChef Celebrity , por la alocución presidencial de Gustavo Petro.

