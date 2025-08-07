Ejército Nacional incautó 109 kilos de cocaína valorados en $3.500 millones en el sur de La Guajira: serían del Clan del Golfo

El Ejército incauta 109 kilos de cocaína del Clan del Golfo en La Guajira- crédito Ejército Nacional

En una contundente operación militar desarrollada en el sur del departamento de La Guajira, el Ejército Nacional logró incautar 109 kilogramos de clorhidrato de cocaína, presuntamente pertenecientes al Clan del Golfo, específicamente a su subestructura Francisco José Morelo Peñate. El operativo representa un nuevo golpe a las economías ilícitas que financian a este grupo armado organizado.

La acción fue ejecutada por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 2 Coronel Juan José Rondón, unidad adscrita a la Décima Brigada, en el desarrollo del Plan de Campaña Estratégico Ayacucho Plus, enfocado en neutralizar las redes del narcotráfico y el crimen organizado.

La maniobra táctica se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 49, entre los municipios de La Jagua del Pilar y Urumita, en una zona que fue identificada como corredor de transporte de droga hacia la costa y, eventualmente, hacia rutas internacionales.

Durante la operación, los soldados interceptaron un vehículo en movimiento, el cual fue inspeccionado detalladamente. Ocultos en el techo del automotor, hallaron 109 paquetes, cada uno con un peso aproximado de un kilo.

Tras realizar las respectivas pruebas, se confirmó que el contenido correspondía a clorhidrato de cocaína, sustancia con un valor estimado en el mercado internacional superior a los 3.575 millones de pesos colombianos.

La operación fue posible gracias a una articulación entre la inteligencia militar colombiana y la agencia antidrogas estadounidense DEA, la cual aportó información clave sobre la ruta del cargamento, que habría salido desde el centro del país con destino final al mercado estadounidense.

El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para su debido proceso. Es de precisar que la autoridad militar no reportó capturas durante la acción, aunque las investigaciones continúan en curso para identificar a los responsables del transporte del alijo.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la seguridad nacional y la lucha frontal contra las estructuras criminales que operan en el norte del país. En un comunicado oficial, señaló que continuará desarrollando operaciones ofensivas para debilitar las finanzas del Clan del Golfo y otras organizaciones ilegales que afectan la estabilidad del territorio colombiano.

Esta incautación se suma a otras acciones recientes que buscan frenar el avance del narcotráfico en La Guajira, una región estratégica tanto por su cercanía con la frontera como por su salida hacia el mar Caribe, utilizada con frecuencia por los grupos armados para el envío de droga a mercados internacionales.

Ministerio de Defensa entregó balance de seguridad

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, presentó el miércoles 6 de agosto el balance de seguridad correspondiente a los primeros tres años del gobierno de Gustavo Petro, destacando avances significativos en materia de lucha contra el crimen organizado, fortalecimiento de la fuerza pública, y reducción de delitos de alto impacto en el país.

Durante su intervención, el jefe de la cartera comparó las cifras actuales con las del mismo periodo del gobierno anterior, resaltando una mayor capacidad operativa del sector defensa, así como una reducción en varios indicadores de violencia y criminalidad.

En lo que se refiere específicamente a la lucha contra las economías ilegales, el ministro destacó un incremento del 64% en la incautación de cocaína, del 40% en heroína y del 46% en pasta base de coca. Igualmente, se reportó un aumento del 51% en la destrucción de maquinaria amarilla utilizada en minería ilegal, uno de los principales motores de la deforestación y la violencia en regiones estratégicas como el sur del país.

“El arma que tienen en sus manos no les da poder, es un arma de la muerte, del crimen. Sus familias los esperan, pero si persisten en atacar al pueblo colombiano, no tengan la menor duda de que emplearemos toda la fuerza legítima del Estado”, fue la advertencia del ministro Sánchez a los integrantes de grupos armados ilegales.