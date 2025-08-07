Ecopetrol anuncia su mayor producción de petróleo en una década, en plena presión por la transición energética

La petrolera estatal prevé superar los 755.000 barriles diarios en el segundo trimestre de 2024 - crédito Luisa González/REUTERS

La estatal Ecopetrol está a punto de cerrar uno de los trimestres más significativos de su historia reciente. Así lo dejó entrever su presidente, Ricardo Roa, al adelantar que la petrolera alcanzó su nivel de producción más alto en los últimos diez años.

La declaración fue breve pero contundente. Sin revelar aún las cifras exactas, Roa anticipó que el balance trimestral, que se presentará oficialmente la próxima semana, traerá buenas noticias. “Vamos a tener la producción más alta de los últimos 10 años de petróleo, con un buen componente de esa producción local, nacional”, aseguró ante medios de comunicación.

Ecopetrol alcanza su mayor nivel de producción en una década, según su presidente Ricardo Roa - crédito Luisa González/REUTERS

Aunque los detalles concretos se mantienen bajo reserva, las palabras del presidente confirman que Ecopetrol no solo está cumpliendo con sus proyecciones de crecimiento, también está superando sus propios registros, en un contexto internacional de alta presión energética y exigencias de transición ecológica.

En los primeros tres meses del año, la producción diaria ya había mostrado señales de avance ya que, alcanzó los 745.400 barriles equivalentes de petróleo por día, lo que representó un crecimiento del 0,6% frente al mismo periodo de 2024. Una variación que, si bien era moderada, consolidaba una tendencia positiva.

Ahora, con la información preliminar del segundo trimestre, todo apunta a que Ecopetrol no solo mantuvo ese ritmo, sino que lo aceleró. Según las proyecciones compartidas previamente por la compañía, se esperaba llegar a los 755.000 barriles diarios. De confirmarse los datos, ese umbral no solo se habría alcanzado, sino incluso superado.

El anuncio cobra especial relevancia en un momento en que el país debate sobre el rol de los combustibles fósiles en su futuro energético. En medio de las tensiones entre el impulso a las energías renovables y la necesidad de mantener la autosuficiencia petrolera, un aumento sostenido en la producción refuerza el peso estratégico de Ecopetrol en la economía nacional.

El repunte productivo de Ecopetrol refuerza su papel estratégico en la economía colombiana - crédito Nelson Bocanegra/REUTERS

Más allá del simbolismo, este repunte productivo también tiene efectos concretos puesto que, mejora el flujo de caja de la empresa, fortalece sus capacidades de inversión y podría traducirse en mayores ingresos fiscales para el Estado, que es su principal accionista.

La presentación oficial de los resultados del segundo trimestre está prevista para la próxima semana. Será entonces cuando se conozca, con cifras exactas, el alcance del anuncio que Roa deslizó miércoles. Mientras tanto, las expectativas ya están sobre la mesa, y todo indica que Ecopetrol se prepara para mostrar un trimestre que quedará registrado como un punto de inflexión.

Los contratos que preocupan a Ecopetrol

Ecopetrol enfrenta una nueva controversia tras anunciar una convocatoria que podría redefinir su modelo de comercialización de energía. La propuesta, impulsada por Bayron Triana, actual vicepresidente ejecutivo de Transición Energética, contempla dividir parte de la demanda no regulada del grupo en tres segmentos, y abrirla a nuevos agentes privados del sector.

Aunque la intención oficial es promover mayor competencia, el anuncio generó fuertes cuestionamientos. Detrás del movimiento, publicado el 31 de julio en el portal de la empresa, hay preocupación por las posibles implicaciones contractuales y políticas. Actualmente, un acuerdo vigente con la empresa pública Gecelca —valorado en más de $35.000 millones— garantiza estabilidad en el suministro, tarifas competitivas y un aporte anual superior a los $40.000 millones.

El aumento en la producción de Ecopetrol podría traducirse en mayores ingresos fiscales para el Estado - crédito Colprensa

La decisión, sin embargo, parece dejar en segundo plano a este aliado estratégico para dar espacio a operadores privados de menor tamaño, cuya capacidad financiera y experiencia técnica están siendo puestas en duda por expertos del sector. Además, fuentes internas señalan posibles vínculos entre Triana y altos mandos de la compañía, lo que ha despertado sospechas sobre un posible direccionamiento del proceso.

El temor principal es que esta apertura termine debilitando deliberadamente a una empresa estatal sólida, para favorecer intereses particulares. Hasta ahora, ni el Gobierno nacional ni el Ejecutivo han emitido declaraciones oficiales, a pesar de que el plazo para recibir propuestas vence el 14 de agosto. Lo que está en juego no es solo un contrato, sino el modelo de gestión energética de la mayor empresa pública del país.