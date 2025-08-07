Colombia

Ecopetrol anuncia su mayor producción de petróleo en una década, en plena presión por la transición energética

El máximo responsable de la compañía estatal destaca el crecimiento interno. El país observa con interés el efecto de este logro en la economía y la inversión pública

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
La petrolera estatal prevé superar
La petrolera estatal prevé superar los 755.000 barriles diarios en el segundo trimestre de 2024 - crédito Luisa González/REUTERS

La estatal Ecopetrol está a punto de cerrar uno de los trimestres más significativos de su historia reciente. Así lo dejó entrever su presidente, Ricardo Roa, al adelantar que la petrolera alcanzó su nivel de producción más alto en los últimos diez años.

La declaración fue breve pero contundente. Sin revelar aún las cifras exactas, Roa anticipó que el balance trimestral, que se presentará oficialmente la próxima semana, traerá buenas noticias. “Vamos a tener la producción más alta de los últimos 10 años de petróleo, con un buen componente de esa producción local, nacional”, aseguró ante medios de comunicación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Ecopetrol alcanza su mayor nivel
Ecopetrol alcanza su mayor nivel de producción en una década, según su presidente Ricardo Roa - crédito Luisa González/REUTERS

Aunque los detalles concretos se mantienen bajo reserva, las palabras del presidente confirman que Ecopetrol no solo está cumpliendo con sus proyecciones de crecimiento, también está superando sus propios registros, en un contexto internacional de alta presión energética y exigencias de transición ecológica.

En los primeros tres meses del año, la producción diaria ya había mostrado señales de avance ya que, alcanzó los 745.400 barriles equivalentes de petróleo por día, lo que representó un crecimiento del 0,6% frente al mismo periodo de 2024. Una variación que, si bien era moderada, consolidaba una tendencia positiva.

Ahora, con la información preliminar del segundo trimestre, todo apunta a que Ecopetrol no solo mantuvo ese ritmo, sino que lo aceleró. Según las proyecciones compartidas previamente por la compañía, se esperaba llegar a los 755.000 barriles diarios. De confirmarse los datos, ese umbral no solo se habría alcanzado, sino incluso superado.

El anuncio cobra especial relevancia en un momento en que el país debate sobre el rol de los combustibles fósiles en su futuro energético. En medio de las tensiones entre el impulso a las energías renovables y la necesidad de mantener la autosuficiencia petrolera, un aumento sostenido en la producción refuerza el peso estratégico de Ecopetrol en la economía nacional.

El repunte productivo de Ecopetrol
El repunte productivo de Ecopetrol refuerza su papel estratégico en la economía colombiana - crédito Nelson Bocanegra/REUTERS

Más allá del simbolismo, este repunte productivo también tiene efectos concretos puesto que, mejora el flujo de caja de la empresa, fortalece sus capacidades de inversión y podría traducirse en mayores ingresos fiscales para el Estado, que es su principal accionista.

La presentación oficial de los resultados del segundo trimestre está prevista para la próxima semana. Será entonces cuando se conozca, con cifras exactas, el alcance del anuncio que Roa deslizó miércoles. Mientras tanto, las expectativas ya están sobre la mesa, y todo indica que Ecopetrol se prepara para mostrar un trimestre que quedará registrado como un punto de inflexión.

Los contratos que preocupan a Ecopetrol

Ecopetrol enfrenta una nueva controversia tras anunciar una convocatoria que podría redefinir su modelo de comercialización de energía. La propuesta, impulsada por Bayron Triana, actual vicepresidente ejecutivo de Transición Energética, contempla dividir parte de la demanda no regulada del grupo en tres segmentos, y abrirla a nuevos agentes privados del sector.

Aunque la intención oficial es promover mayor competencia, el anuncio generó fuertes cuestionamientos. Detrás del movimiento, publicado el 31 de julio en el portal de la empresa, hay preocupación por las posibles implicaciones contractuales y políticas. Actualmente, un acuerdo vigente con la empresa pública Gecelca —valorado en más de $35.000 millones— garantiza estabilidad en el suministro, tarifas competitivas y un aporte anual superior a los $40.000 millones.

El aumento en la producción
El aumento en la producción de Ecopetrol podría traducirse en mayores ingresos fiscales para el Estado - crédito Colprensa

La decisión, sin embargo, parece dejar en segundo plano a este aliado estratégico para dar espacio a operadores privados de menor tamaño, cuya capacidad financiera y experiencia técnica están siendo puestas en duda por expertos del sector. Además, fuentes internas señalan posibles vínculos entre Triana y altos mandos de la compañía, lo que ha despertado sospechas sobre un posible direccionamiento del proceso.

El temor principal es que esta apertura termine debilitando deliberadamente a una empresa estatal sólida, para favorecer intereses particulares. Hasta ahora, ni el Gobierno nacional ni el Ejecutivo han emitido declaraciones oficiales, a pesar de que el plazo para recibir propuestas vence el 14 de agosto. Lo que está en juego no es solo un contrato, sino el modelo de gestión energética de la mayor empresa pública del país.

Temas Relacionados

Ricardo RoaEcopetrolPetróleo en ColombiaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

La Dimayor violó norma de la FIFA y dio un duro golpe al América para la Copa Sudamericana y Liga BetPlay: esto pasó

El equipo de Diego Raimondi sufrió un problema enorme en su preparación para el compromiso ante Fluminense, debido a un anuncio de la entidad que rige el fútbol colombiano

La Dimayor violó norma de

María José Pizarro y exministro de Minas se unieron a influenciadores petristas para lanzar mensaje contra Álvaro Uribe: “Le toca quedarse en la casita”

Andrés Camacho y otros aliados del Gobierno participaron en un mensaje grabado para redes sociales que enumera hechos negativos asociados a la trayectoria política del expresidente y se burlaron de su situación judicial

María José Pizarro y exministro

Tres años de Petro en la Casa de Nariño: el balance entre reformas estancadas y promesas incumplidas

A un año de terminar su mandato, el presidente enfrenta críticas por avances limitados en reformas sociales, crisis en salud y falta de consensos políticos

Tres años de Petro en

Barras organizadas habrían solicitado reunión con el Movistar Arena y el alcalde Galán horas antes de concierto de Damas Gratis en Bogotá

Las autoridades han sido fuertemente señaladas luego de lo que fue el episodio de la noche del miércoles 6 de agosto de 2025, que le dio la vuelta al mando en cuestión de horas

Barras organizadas habrían solicitado reunión

Graciosa reacción de Vicky Berrio al confesar que Luisa Fernanda W empezó a seguirla: “¿Ahora yo qué ropa me voy a poner?"

Fue a través de sus historias de Instagram donde la comediante documentó el peculiar momento en que advirtió que la ‘influencer‘ comenzó a seguirla

Graciosa reacción de Vicky Berrio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El calvario de la familia

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Graciosa reacción de Vicky Berrio

Graciosa reacción de Vicky Berrio al confesar que Luisa Fernanda W empezó a seguirla: “¿Ahora yo qué ropa me voy a poner?"

La ‘Negra Candela’ reveló nuevos detalles de la salida de Antonio Casale de la radio colombiana: decisión lo tomó por sorpresa

Hijo de Melissa Gate sorprendió en redes sociales con una lujosa adquisición: “El flow no se improvisa”

Golán, la película grabada en Colombia que habla de “lo difícil que es rebelarse contra lo que más amamos”

EN VIVO: Carla Giraldo hace su regreso a ‘MasterChef Celebrity’ para juzgar los platos de los participantes el 7 de agosto

Deportes

La Dimayor violó norma de

La Dimayor violó norma de la FIFA y dio un duro golpe al América para la Copa Sudamericana y Liga BetPlay: esto pasó

Periodista reveló que los conciertos de Damas Gratis en Argentina cuentan con la misma seguridad de un partido de Boca vs. River, con fuerzas especiales

Se frenaría la construcción del nuevo estadio El Campín: radicaron acción popular, porque “a Bogotá la están tumbando”

Linda Caicedo publicó inspirador mensaje tras la derrota de Colombia ante Brasil en la final de la Copa América Femenina

Secretaría de Movilidad de Bogotá no permitirá la llegada de la última etapa de la Vuelta a Colombia: esta es la razón