Colombia

Camilo Romero acusó al uribismo de “atacar a los jóvenes” tras polémico comentario de María Fernanda Cabal sobre los opositores de Álvaro Uribe

El precandidato presidencial respondió desde sus redes sociales, acusándo a la senadora del Centro Democrático de defender criminales y de representar un proyecto político que, según dijo, ha actuado históricamente contra la juventud colombiana

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

El precandidato se despachó en contra de la sendora María Fernanda Cabal - crédito @CamiloRomero/X

El exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero arremetió contra de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, por asegurar que las personas que están en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez son de “cerebro chiquito”.

El choque entre el también exgobernador de Nariño y la congresista se dio en un encuentro en el que ambos participaron como panelistas.

Durante el debate en el que ambos participaban, Cabal se refirió a la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. En las palabras de la senadora, quienes insisten en la inocencia del ex jefe de Estado son “personas grandes”, pero sus contradictores son “personas menores” a las que, explicó, solo les queda agredir para confrontar argumentos.

Las personas que son menores como ustedes, menores con el cerebro chiquito, lo único que les queda es agredir. No agredan a las personas grandes como Uribe“, dijo la senadora en el encuentro.

A través de su cuenta oficial de X, Romero publicó un video en que se puede ver como, a raíz del comentario de la senadora, los moderadores del encuentro pidieron que se respetara al público presente. El exembajador también aprovechó sus redes sociales para responderle a la congresista.

En la pieza audiovisual difundida, Romero aseguró que mientras la senadora se dedica a defender a delincuentes, en referencia a Uribe Vélez, el sector político al que él pertenece centra su energía en defender a la juventud y materializar ideas que la beneficien.

El precandidato se despachó en contra de la senadora del Centro Democrático - crédito @CamiloRomero/X

El exembajador justificó su argumento en el episodio de los llamados “falsos positivos”, en donde el Ejército Nacional presentó jóvenes provenientes de sectores vulnerables de las ciudades y los presentaba como bajas en combate con grupos armados al margen de la ley.

A su vez, se refirió a los escándalos del Gobierno Duque en los que menores de edad resultaron objetivo de bombardeos militares que iban dirigidos a campamentos guerrilleros en las selvas del país; e hizo referencia a los jóvenes que resultaron heridos durante las manifestaciones que tuvieron lugar en épocas del paro nacional durante la administración del expresidente Iván Duque.

“El uribismo actúa en contra de los jóvenes de Colombia. Así pasó con los falsos positivos, también con los bombardeos a los niños de Colombia en las selvas de nuestro país y también con los jóvenes manifestantes“, explicó.

El precandidato aprovechó la ocasión para defender a la juventud - crédito Javier Cebollada/EFE

En su arremetida en contra del uribismo representado por la senadora Cabal, el precandidato aseguró que lo que ese sector pretende, de cara a los comicios legislativos y presidenciales de 2026, “devolver el país al pasado”, lo que ejemplificó con las lesiones que sufrieron varios manifestantes en el estallido social de 2021 y con los presuntos casos de tortura y desaparición que se registraron en dicho episodio.

Frente a este escenario, Romero destacó que el país y la juventud no quiere volver al pasado, sino que buscan construir un mejor futuro de la mano de ideas progresistas. “Algunos de ellos le sacaron los ojos, a otros los torturaron y los desaparecieron. Ese es el pasado al que quiere devolvernos el uribismo. Pero nosotros, Colombia y la juventud, nos negamos a eso. Vamos pa’lante“, finalizó.

La senadora aspira a la Casa de Nariño con el Centro Democrático - crédito Colprensa

El episodio entre los precandidatos se dio en medio de un panorama caldeado por la politización el caso judicial en que resultó hallado culpable Álvaro Uribe; y que, más allá de la noticia de su condena, ha dejado ver la influencia con la que sigue contando el expresidente y la polarización política que ha suscitado en el país de cara a los comicios de 2026.

