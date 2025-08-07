Alerta por brote de enfermedades en Colombia: fortalecer el sistema inmune es clave ante los riesgos

Estas enfermedades pueden ocasionar malestar general - crédito Yehor Deineka / Associated Press

Hay alerta ante las cifras del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia sobre el rebrote de enfermedades en el territorio nacional. En uno de sus más recientes reportes se reveló que en 2025 se han registrado 93 casos de fiebre amarilla, 37 de estos resultaron fatales, teniendo en cuenta que es una cifra que supera ampliamente los 23 casos reportados durante todo el 2024.

Este aumento revela un cambio llamativo, teniendo en cuenta que la fiebre amarilla, tradicionalmente endémica de áreas selváticas o boscosas, comenzó a detectarse en zonas donde nunca antes se había presentado, lo que demuestra la posibilidad de un brote urbano.

De acuerdo con el análisis de Hugo Palafox, esta situación responde al cambio climático, la transformación de los ecosistemas y la creciente vulnerabilidad inmunológica de la población, lo que ha favorecido la reaparición de estos padecimientos. Ante este panorama de riesgo, el especialista se refirió a la importancia de fortalecer el sistema inmune como medida preventiva ante amenazas sanitarias emergentes.

El especialista en metabolismo humano y antioxidantes realizó el siguiente llamado: “Fortalecer el sistema inmunológico no debe ser una reacción ante la enfermedad, sino una práctica cotidiana que nos permita estar preparados para enfrentar cualquier amenaza con mayor resiliencia”.

Cabe mencionar que en diferentes regiones se ha detectado el resurgimiento de enfermedades inmunoprevenibles en Colombia, fenómeno que encendió las alarmas del sistema de salud y que, según datos oficiales, no se limita al territorio nacional, teniendo en cuenta que también se han presentado casos en México, Perú y Estados Unidos.

¿Cómo fortalecer el sistema inmune?

Los expertos recomiendan la adopción de hábitos que refuercen las defensas del organismo. Entre ellos se encuentra:

El consumo adecuado de agua es uno de los pilares fundamentales, pues una hidratación suficiente no solo garantiza el funcionamiento óptimo del cuerpo, sino que facilita la circulación de las células inmunes y la eliminación de toxinas. A pesar de sus beneficios, muchas personas no alcanzan la ingesta diaria recomendada, lo que puede comprometer la respuesta inmunológica.

La alimentación equilibrada constituye otro eje esencial. Priorizar el consumo de vegetales, frutas, proteínas magras, granos enteros y grasas saludables , al tiempo que se limita el consumo de ultraprocesados, aporta micronutrientes indispensables para el sistema inmune.

El uso de suplementos precursores naturales de glutatión puede contribuir a la desintoxicación, reparación y defensa celular, reforzando así la capacidad del organismo para enfrentar infecciones.

La actividad física regular también desempeña un papel relevante. El sedentarismo, cada vez más extendido por el estilo de vida contemporáneo, reduce la eficacia del sistema inmunológico. En contraste, el ejercicio favorece la circulación y permite que las células inmunes se desplacen con mayor eficiencia por el cuerpo. Correr, caminar, asistir al gimnasio o bailar son alternativas recomendadas, siempre que se practiquen con constancia.

Por otro lado, los especialistas aseguran que se debe evitar el consumo excesivo de alcohol, debido a que esto representa un riesgo adicional. Y es que el abuso de bebidas alcohólicas limita la capacidad del organismo para defenderse de infecciones, daña órganos clave y ralentiza los procesos de recuperación y cicatrización. Por ello, moderar la ingesta de alcohol resulta fundamental para preservar la integridad del sistema inmune.

Entre tanto, también se recomienda llevar una vida saludable para evitar episodios de estrés, debido a que estos pueden ocasionar severas consecuencias en el sistema inmune al desencadenar falta de sueño, mala alimentación y abuso de sustancias, lo que finalmente termina por pasar factura y debilitar las defensas de aquellas personas que lo hacen de forma frecuente y sin implementar los hábitos saludables anteriormente mencionados.