Colombia

Accidente en Sitionuevo, Atlántico, dejó un joven de 21 años fallecido

El hecho donde murió el joven oriundo del departamento del Magdalena sucedió en la madrugada del 7 de agosto de 2025

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
El CTI se encargó de
El CTI se encargó de hacer el levantamiento del cádaver - crédito Colprensa

Un joven oriundo de Sitionuevo, Magdalena, murió en la mañana del jueves 7 de agosto de 2025 en un accidente de tránsito en la Circunvalar de la Prosperidad, jurisdicción del municipio de Galapa, Atlántico.

Según información de El Heraldo, la víctima se desplazaba por la vía en sentido Galapa-Malambo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las autoridades, el hecho se habría producido hacia las 3:25 a. m., cuando el joven identificado como Rodríguez, conducía una motocicleta de marca TVS, placas NCL-31H.

Durante el recorrido, Rodríguez perdió el control del vehículo y colisionó contra un separador vial y posteriormente contra una señal de tránsito.

El impacto provocó que la víctima quedara tendida entre la maleza próxima a la vía, falleciendo en el lugar debido a la fuerza del choque.

El hecho sucedió en el
El hecho sucedió en el municipio de Galapa en Atlántico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los equipos de emergencia y las autoridades acudieron rápidamente al sitio para atender el incidente.

La Policía de Tránsito precisó que, informes preliminares, apuntan al exceso de velocidad como causa probable del siniestro, lo que llevó a que el conductor no pudiera maniobrar adecuadamente ante un posible imprevisto.

Sin embargo, se mantienen abiertas otras hipótesis para determinar las circunstancias exactas que condujeron a la fatalidad.

Las autoridades de tránsito locales han iniciado una investigación formal para esclarecer los hechos, analizar el estado del vehículo y verificar si existieron otros factores que influyeran en el accidente.

Familiares y allegados de la víctima lamentan la pérdida y piden precaución a los motociclistas que transitan por esta vía, considerada una de las más transitadas de la región.

Las autoridades llamaron a la ciudadanía a reforzar las medidas de seguridad en carretera para prevenir nuevas tragedias de este tipo y garantizar la movilidad de quienes circulan por la Circunvalar de la Prosperidad.

Recientemente, Aldrin Antonio Dacunha Henry, trabajador de la empresa Triple A y de 53 años, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Misericordia Internacional tras haber sido atropellado la madrugada del sábado 2 de agosto de 2025 en la Vía 40, a la altura de la calle 85, en Barranquilla.

El joven fue trasladado a
El joven fue trasladado a una URI, pero quedó en libertad horas después - crédito suministrado

El hecho ocurrió cerca de las 3:30 a. m. cuando un vehículo conducido por Julián Andrés Martínez Carrillo, de 21 años, lo embistió y le causó heridas de gravedad.

El conductor fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) donde fue judicializado por lesiones culposas.

Previamente, la Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía Metropolitana le practicó una prueba de alcoholemia que arrojó resultado positivo. A pesar del informe y las pruebas entregadas, la fiscal encargada del caso dispuso que Martínez Carrillo quedara en libertad tras su presentación ante las autoridades.

Uno queda desconcertado cuando ve que un joven que iba tomado arrolla a alguien, pero después la Fiscalía lo deja en libertad y como si nada hubiera pasado”, manifestó Edwin Dacunha, hermano de la víctima.

Previamente, la Seccional de Tránsito
Previamente, la Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía Metropolitana le practicó una prueba de alcoholemia que arrojó resultado positivo - crédito Agencia Nacional de Seguridad Vial

La familia de Dacunha Henry manifiesta su temor a que el caso se estanque por la influencia que pueda ejercer la posición de la madre del conductor.

La investigación se encuentra en curso, aunque ha habido bastante hermetismo entre las autoridades de Barranquilla. Este episodio trae nuevamente al debate los accidentes provocados por conductores alicorados en la ciudad y la necesidad de medidas más estrictas para prevenir este tipo de sucesos.

El compromiso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y del sector Transporte por disminuir la siniestralidad vial del país continúa.

En los primeros tres meses de 2025, de acuerdo con cifras de la entidad, se presentó una reducción acumulada del 5% en muertes fatales por siniestros viales, comparado con el mismo periodo del año 2024.

Esto quiere decir que lograron salvar la vida de 98 personas en las vías del territorio nacional entre enero y marzo de 2025.

Temas Relacionados

Accidente de tránsito en BarranquillaJoven murió en accidente vialMuerte por accidente vialAccidentes viales en BarranquillaFalleció en accidente vialColombia-Noticias

Más Noticias

Sofía Carson y Chris Martin dijeron “presente” en el concierto que ofreció Shakira en el SoFi Stadium de Los Ángeles

La colombiana hizo historia con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, superando a artistas como Beyocé en los Estados Unidos con sus presentaciones

Sofía Carson y Chris Martin

“Hoy es Álvaro Uribe, mañana cualquiera de nosotros”: Vicky Dávila en medio de las marchas en apoyo al expresidente

La candidata a la presidencia de 2026 no perdió oportunidad para registrar en sus redes sociales las movilizaciones de la mañana en Bogotá y compartir su sentir con respecto a la conmoción que se ha vivido en el país

“Hoy es Álvaro Uribe, mañana

The New York Times elogió la vida de Tatiana Andia, la colombiana que se convirtió en el símbolo de la eutanasia

A través de una extensa crónica, se conocieron detalles de la vida de la profesora que, tras sufrir un cáncer terminal de pulmón, decidió dejar a un lado los tratamientos y centrarse en luchar por su ‘muerte digna’

The New York Times elogió

Perro salvó la vida de un joven en Ibagué al intervenir en un intento de homicidio: todo quedó en video

En redes sociales pidieron ayuda a las autoridades locales para que atiendan al canino que salió herido en una oreja

Perro salvó la vida de

Andrea Valdiri respondió con humor a los insultos de Yina Calderón tras llamarla “travesti”: ““A mí no me da miedo”

La confrontación entre las creadoras de contenido escala tras la difusión de audios ofensivos y la respuesta creativa de Valdiri, generando un fenómeno viral en redes sociales y aumentando la expectativa por la pelea

Andrea Valdiri respondió con humor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Joven de 23 años murió

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

Guerra en el sur de Bolívar: obispo de Magangué habla de “un secuestro de gente” por los combates; “Los enfrentamientos son cerca a sus casas”

ENTRETENIMIENTO

Westcol reaccionó a video viral

Westcol reaccionó a video viral de Kylie Jenner y dijo lo que piensa respecto a salir con ella de pareja

Esto fue lo que opinó Ornella Sierra sobre comentarios de La Toxicosteña hacia ella: “Yo no soy de ponerme de tú a tú”

Sofía Carson y Chris Martin dijeron “presente” en el concierto que ofreció Shakira en el SoFi Stadium de Los Ángeles

Andrea Valdiri respondió con humor a los insultos de Yina Calderón tras llamarla “travesti”: ““A mí no me da miedo”

Julián Trujillo se refirió a su nueva vida como papá y reveló qué tan bien le va su cambiando pañales: “No dormimos”

Deportes

Secretaría de Movilidad de Bogotá

Secretaría de Movilidad de Bogotá no permitirá la llegada de la última etapa de la Vuelta a Colombia: esta es la razón

Rui Borges, técnico del Sporting de Lisboa, habló sobre la posibilidad de que el delantero colombiano Luis Suárez sea titular: “Trabajó duro”

Nairo Quintana sufrió fuerte caída durante la etapa 3 de la Vuelta a Burgos: así les fue a los ciclistas colombianos

Esto hace falta para que Leonardo Castro regrese a las canchas con Millonarios

Hora y dónde ver el partido de Luis Díaz con Bayern Múnich ante Tottenham, segundo amistoso de pretemporada para el colombiano