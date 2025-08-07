Accidente en Sitionuevo, Atlántico, dejó un joven de 21 años fallecido

El CTI se encargó de hacer el levantamiento del cádaver - crédito Colprensa

Un joven oriundo de Sitionuevo, Magdalena, murió en la mañana del jueves 7 de agosto de 2025 en un accidente de tránsito en la Circunvalar de la Prosperidad, jurisdicción del municipio de Galapa, Atlántico.

Según información de El Heraldo, la víctima se desplazaba por la vía en sentido Galapa-Malambo.

De acuerdo con las autoridades, el hecho se habría producido hacia las 3:25 a. m., cuando el joven identificado como Rodríguez, conducía una motocicleta de marca TVS, placas NCL-31H.

Durante el recorrido, Rodríguez perdió el control del vehículo y colisionó contra un separador vial y posteriormente contra una señal de tránsito.

El impacto provocó que la víctima quedara tendida entre la maleza próxima a la vía, falleciendo en el lugar debido a la fuerza del choque.

El hecho sucedió en el municipio de Galapa en Atlántico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los equipos de emergencia y las autoridades acudieron rápidamente al sitio para atender el incidente.

La Policía de Tránsito precisó que, informes preliminares, apuntan al exceso de velocidad como causa probable del siniestro, lo que llevó a que el conductor no pudiera maniobrar adecuadamente ante un posible imprevisto.

Sin embargo, se mantienen abiertas otras hipótesis para determinar las circunstancias exactas que condujeron a la fatalidad.

Las autoridades de tránsito locales han iniciado una investigación formal para esclarecer los hechos, analizar el estado del vehículo y verificar si existieron otros factores que influyeran en el accidente.

Familiares y allegados de la víctima lamentan la pérdida y piden precaución a los motociclistas que transitan por esta vía, considerada una de las más transitadas de la región.

Las autoridades llamaron a la ciudadanía a reforzar las medidas de seguridad en carretera para prevenir nuevas tragedias de este tipo y garantizar la movilidad de quienes circulan por la Circunvalar de la Prosperidad.

Recientemente, Aldrin Antonio Dacunha Henry, trabajador de la empresa Triple A y de 53 años, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Misericordia Internacional tras haber sido atropellado la madrugada del sábado 2 de agosto de 2025 en la Vía 40, a la altura de la calle 85, en Barranquilla.

El joven fue trasladado a una URI, pero quedó en libertad horas después - crédito suministrado

El hecho ocurrió cerca de las 3:30 a. m. cuando un vehículo conducido por Julián Andrés Martínez Carrillo, de 21 años, lo embistió y le causó heridas de gravedad.

El conductor fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) donde fue judicializado por lesiones culposas.

Previamente, la Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía Metropolitana le practicó una prueba de alcoholemia que arrojó resultado positivo. A pesar del informe y las pruebas entregadas, la fiscal encargada del caso dispuso que Martínez Carrillo quedara en libertad tras su presentación ante las autoridades.

“Uno queda desconcertado cuando ve que un joven que iba tomado arrolla a alguien, pero después la Fiscalía lo deja en libertad y como si nada hubiera pasado”, manifestó Edwin Dacunha, hermano de la víctima.

Previamente, la Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía Metropolitana le practicó una prueba de alcoholemia que arrojó resultado positivo - crédito Agencia Nacional de Seguridad Vial

La familia de Dacunha Henry manifiesta su temor a que el caso se estanque por la influencia que pueda ejercer la posición de la madre del conductor.

La investigación se encuentra en curso, aunque ha habido bastante hermetismo entre las autoridades de Barranquilla. Este episodio trae nuevamente al debate los accidentes provocados por conductores alicorados en la ciudad y la necesidad de medidas más estrictas para prevenir este tipo de sucesos.

El compromiso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y del sector Transporte por disminuir la siniestralidad vial del país continúa.

En los primeros tres meses de 2025, de acuerdo con cifras de la entidad, se presentó una reducción acumulada del 5% en muertes fatales por siniestros viales, comparado con el mismo periodo del año 2024.

Esto quiere decir que lograron salvar la vida de 98 personas en las vías del territorio nacional entre enero y marzo de 2025.