El Bukele colombiano reveló que hasta con ramos de flores están llevando a cabo extorsiones en Bucaramanga

Bucaramanga afronta un aumento inquietante en los casos de extorsión, y el alcalde Jaime Andrés Beltrán ha dado a conocer la inédita forma mediante la cual los criminales están intentando sembrar el terror en la ciudad.

“Le envían un ramo de flores con una tarjeta directamente con el nombre de la persona. Eso fue en Cabecera, a la que le dieron 72 horas”. A esa advertencia se suma un mensaje enviado por WhatsApp, lo cual, explicó Beltrán, revela que “estos delincuentes comunes son utilizados por diferentes estructuras criminales para sembrar el terror”.

Y es que los mensajes pueden originarse desde cualquier lugar, lo que complica la trazabilidad y aumenta la sensación de vulnerabilidad entre los pobladores.

Este tipo de extorsión —mezcla de lo físico y lo digital— obliga a reforzar tanto la respuesta operativa como la participación ciudadana. El también llamado Bukele colombiano insistió en que, sin denuncia, el trabajo del Gaula y del CTI pierde fuerza.

“De nada vale la acción operativa por parte de la del GAULA y el CTI si no hay la base fundamental que es la denuncia. De nada vale si no ceden ante la situación”. El mensaje fue contundente: “Yo no pago, yo denuncio”.

Frente a ello, las autoridades dieron a conocer que la Fiscalía y la Policía Nacional, respaldadas por la Administración municipal, han intensificado operativos y campañas para motivar a la comunidad a alzar la voz ante amenazas y casos de extorsión, resaltando que denunciar no solo protege al individuo, sino que desarticula estructuras criminales en crecimiento.

Beltrán también reiteró el compromiso municipal de acompañar a las víctimas y garantizar que este tipo de delitos no se enraícen en la ciudad: “Nosotros estamos prestos para acompañarlos e identificar, porque ese flagelo no vamos a permitir que se arraigue en la ciudad de Bucaramanga”.

El polémico dirigente fue claro en que esa modalidad del “ramo con tarjeta” no es un episodio aislado, sino parte de un fenómeno más amplio de criminalidad que utiliza tácticas creativas para acosar y someter emocionalmente a las personas en sectores como Cabecera y otras zonas del área metropolitana.

En respuesta, la alcaldía dio a conocer que se trabaja en conjunción con líneas de denuncia ciudadana como la “Línea Segura”, y refuerza los canales oficiales para recibir alertas y actuar con prontitud.

Extorsiones, una de las grandes problemáticas en Bucaramanga

En la capital santandereana, al menos cinco comerciantes son víctimas cada mes de extorsión, según explicó la Policía Nacional. La mayoría de los casos se concentran en comunas como Centro, García Rovira, San Francisco, Cabecera y La Concordia.

Por ejemplo, en uno de los incidentes recientes, se reportó que un comerciante fue amenazado con un daño físico y solicitado por 20 millones de pesos para no atentar contra su vida, aunque el caso se resolvió tras una denuncia y entrega controlada de dinero por parte del Gaula.

La Ciudad Bonita también ha sido escenario de extorsiones sexuales digitales. A inicios de 2025, el Gaula capturó jóvenes que utilizaban redes sociales para extorsionar a menores mediante amenazas de divulgar contenido íntimo si no se pagaba. En ese caso fueron detenidos dos jóvenes de 18 y 19 años, uno de ellos en el sur de Bucaramanga; el alcalde Jaime Andrés Beltrán enfatizó que el Gaula aclara el 95 % de los casos que se denuncian.

Otra modalidad inusual ocurrió en enero de 2025, cuando una mujer fue extorsionada con la amenaza de publicación de material íntimo. Tras pagar inicialmente un monto menor, luego se le exigió más: fue capturado Edwin Fabián Quintero en flagrancia cuando recibía dos millones de pesos por parte de la víctima, lo que permitió su arresto inmediato.