“Dejen de sabotear la aprobación de la reforma pensional”: Presidente Petro en alocución

Gustavo Petro defendió la pensional en su intervención - crédito Joel González/Presidencia

En su alocución del 5 de agosto el presidente Gustavo Petro se refirió a una de las banderas políticas más importantes de su administración: la reforma pensional.

El mandatario señaló que, más allá de diferencias ideológicas, su administración ha hecho cuando ha estado a su alcance para sacar adelante la que, junto con la laboral, considera una de las reformas más significativas.

“Dejen de sabotear la aprobación de la reforma pensional. Y no me refiero a la Corte Constitucional porque la mayoría es racional con el propósito de cuidar la Constitución. Pero no debe haber política en la justicia. Y no es en el caso que llama la atención y por eso no presiono en los procesos, sino en este tipo de datos reales, pruebas reales. Lo que está haciendo el gobierno de Colombia es salvar la vida, transformando el sistema de salud que no funciona para la vida”, expuso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Petro habló de la reforma pensional en su alocución - crédito Canal Institucional