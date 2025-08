Alejandro Gaviria contradijo a Petro y negó que el sistema de salud colombiano sea uno de los peores: “Parece no entender”

Alejandro Gaviria señaló al presidente Gustavo Petro de hacer afirmaciones sin evidencias para promover una reforma a la salud - Colprensa

En una alocución presidencial llevada a cabo el 5 de agosto de 2025, el primer mandatario Gustavo Petro negó que el sistema de salud colombiano sea uno de los mejores del mundo, como han afirmado líderes políticos y medios de comunicación en rechazo de sus propuestas para reformarlo. De acuerdo con el jefe de Estado, el sistema actual está deteriorado, pero, a su juicio, la prensa ha buscado mostrar una realidad tergiversada.

“Diciendo que tenemos uno de los mejores sistemas de salud de Colombia. ¡Mentirosos! Tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo. ¡Digan la verdad! No engañen al pueblo, que eso es inconstitucional y ustedes usan un espectro electromagnético del pueblo, no de ustedes”, aseveró el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro señaló a los medios de comunicación de presentar una realidad distorsionada sobre el sistema de salud - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Sin embargo, según el exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria, la afirmación del presidente es falsa. Para soportar su postura, reveló cifras que dejan en evidencia mejorías del sistema de salud colombino sostenidas en el tiempo. Estas se miden teniendo en cuenta dos aspectos, que son los objetivos centrales del sistema:

La mejora en la salud de la población, que se demuestra, en parte, con la prevención de muertes por ciertas enfermedades.

La protección financiera de los hogares, es decir, impedir que estos lleguen a la ruina por destinar la gran mayoría de sus recursos a gastos médicos.

“Cualquier comparación entre sistemas de salud debe enfocarse en estos dos aspectos y realizarse entre países con niveles similares de desarrollo. El presidente no lo hace. Parece no entender el tema”, expuso el ex jefe de cartera en su cuenta de X.

El exministro Alejandro Gaviria presentó cifras sobre el sistema de salud que demuestran una mejoría entre 1998 y 2019 - crédito @agaviriau/X

Así las cosas, según datos que compartió en la red social, el primer objetivo medible en un sistema de salud, correspondiente a la mejora de la salud de los usuarios, ha mostrado óptimos resultados en Colombia. Pues, entre 1998 y 2019, la mortalidad materna mostró una tendencia al descenso. De hecho, el país presentó un índice de mortalidad mucho más bajo que el reportado en América Latina y El Caribe.

“Sus resultados son promedio. Lo mismo ocurre con la mortalidad infantil. Decir que estamos entre los peores es falso”, señaló.

Por otro lado, le objetivo de la protección financiera también mostró una importante evolución entre 2000 y 2019: Colombia registró menos gasto en materia de salud por parte de los ciudadanos, en comparación con otros países de América Latina y El Caribe. Incluso, entre 2000 y 2005 hubo una reducción que destacable.

Alejandro Gaviria mostró cifras que demuestran que la protección financiera de los colombianos en materia de salud fue buena entre 2000 y 2019 - crédito @agaviriau/X

En ese sentido, Gaviria insistió en que el primer mandatario erró en sus afirmaciones sobre el sistema de salud colombiano, el cual pretende cambiar por medio de una reforma que todavía no ha sido aprobada en el Congreso de la República y por medio del Decreto 0858 de 2025. Según el exministro, el proyecto de reforma implicaría un deterioro del modelo de salud actual.

“El presidente hizo una afirmación sin evidencia, sin entender de qué hablaba. Lo más grave: con datos falsos y argumentos engañosos pretende justificar una reforma mal diseñada que pondría en riesgo avances clave en salud pública”, precisó.

No obstante, es de indicar que actualmente hay serios problemas en el sistema de salud colombiano. Las EPS advierten falta de recursos, mientras que el Gobierno Petro denuncia irregularidades en el manejo de los mismos y aclara que ha girado todo el dinero requerido para garantizar la atención de los usuarios.

EPS denuncian falta de recursos para operar, mientras que el Gobierno alega haber girado todo el dinero que requieren - crédito Colprensa

Mientras tanto, crecen las quejas, peticiones y reclamos por parte de los afiliados, que aseguran estar enfrentando trabas para acceder a citas médicas, exámenes, procedimientos, tratamientos y medicamentos. Algunas de las reclamaciones esgrimidas por los ciudadanos son en contra de EPS que fueron intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud.