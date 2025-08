Colapso hospitalario en Cundinamarca por suspensión de giros de la Nueva EPS, advirtió el gobernador Jorge Emilio Rey

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, advirtió que la suspensión de giros de la Nueva EPS amenaza la continuidad de los servicios hospitalarios - crédito Gobernación de Cundinamarca

Cundinamarca enfrenta una crisis hospitalaria por la suspensión de giros de la Nueva EPS ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, medida que afecta a 615.000 afiliados y pone en riesgo la operación de la red pública.

La decisión fue notificada la semana pasada y, según el gobernador Jorge Emilio Rey, puede generar un colapso estructural del sistema de salud departamental.

“Nos están condenando a una atención pauperizada”, advirtió Rey, quien señaló que la suspensión de pagos agrava la deuda de 1,2 billones de pesos que ya tienen las EPS con la red hospitalaria.

“Nos están pagando solo el 30 % y ahora la Nueva EPS —con más de 615.000 afiliados— dejará de girar recursos durante las próximas semanas”, enfatizó.

Deudas históricas y pérdidas mensuales

La crisis financiera de los hospitales públicos no es nueva, pero alcanzó niveles inéditos en el último año.

Según cifras compartidas por el gobernador en su cuenta de X, la mayoría de los hospitales recibe apenas entre el 20 % y el 30 % de lo facturado, lo que representa pérdidas mensuales de 12.000 a 15.000 millones de pesos en toda la red.

El deterioro se asocia a la intervención de la Superintendencia sobre la Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados en el país y responsable de atender el 60 % del territorio departamental.

El aumento de tutelas evidencia una crisis estructural en el sistema de salud administrado por la Nueva EPS - crédito Nueva EPS

Según la Superintendencia, la suspensión de giros busca mejorar procesos internos de la EPS, pero para Rey, la medida agrava la insolvencia de los hospitales.

“La plata no está llegando”

Rey aseguró que la responsabilidad está dividida entre el Ministerio de Salud y las EPS: mientras el Gobierno las acusa de malgastar recursos y no priorizar pagos, estas alegan falta de transferencias. “Al final, lo cierto es que la plata no está llegando”, resumió el mandatario.

Ante la falta de recursos, la Gobernación ha tenido que usar fondos propios para pagar salarios y comprar insumos médico-quirúrgicos, lo que compromete inversiones en educación, infraestructura y servicios públicos rurales.

“Estamos usando plata que deberíamos invertir en colegios, en infraestructura, en servicios públicos del campo, para cubrir lo que las EPS no están pagando”, agregó Rey.

Riesgo de suspensión de servicios

El impacto es mayor en municipios donde la Nueva EPS concentra afiliados, pues sus hospitales podrían ser los primeros en cerrar servicios o áreas completas si no se restablece el flujo de recursos.

Cada peso que no gira una EPS debe ser asumido por los municipios o el departamento, lo que genera una presión presupuestal insostenible, especialmente en zonas rurales y apartadas.

La crisis tampoco se limita a la Nueva EPS. Otras entidades intervenidas, como Famisanar y Sanitas, también tienen retrasos en pagos.

Si bien el reintegro de Sanitas a sus propietarios podría aliviar en algo la situación, el 40 % de la deuda total sigue correspondiendo a EPS intervenidas.

Medidas y advertencias

La Gobernación implementó un plan de sostenibilidad financiera para las 52 Empresas Sociales del Estado (ESE) y coordina compras conjuntas de medicamentos e insumos, buscando generar ahorros desde 2025.

No obstante, Rey advierte que estas medidas no serán suficientes si las EPS no estabilizan sus pagos.

Por eso exige acciones inmediatas: restablecer el giro directo, saldar deudas acumuladas y sancionar a las EPS que incumplan.

“Los hospitales no tendrán cómo pagar los costos de la atención a los afiliados si no hay flujo de recursos”, enfatizó.