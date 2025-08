Lina Garrido contestó a mensaje de Cielo Rusinque sobre los chats publicados de supuestas fiestas de Gustavo Petro: “¿Ya van en ese libreto?”

Lina Garrido y Cielo Rusinque discutieron en redes sociales por la controversia de los chats que publicó Vicky Dávila - crédito Colprensa y @cielo_rusinque/X

La precandidata presidencial Vicky Dávila hizo públicos mensajes entre Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y Day Vásquez, su excompañera sentimental.

Según Dávila, estas conversaciones abordan hechos relacionados con la campaña presidencial de Gustavo Petro, donde se mencionan temas como “mujeres, licor y fiestas conflictivas”.

Aunque Nicolás Petro afirmó que los mensajes difundidos “eran un montaje”.

En ese contexto, diferentes figuras políticas han expresado sus opiniones sobre la divulgación de los mensajes.

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, se refirió al tema, a lo que la representante a la Cámara de Cambio Radical, Lina Garrido, le respondió: “¿Ya van en ese libreto?”.

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, reaccionó a la polémica por la difusión de los mensajes, cuestionando las críticas hacia las supuestas fiestas vinculadas al caso y señalando el tono moralista de algunos comentarios al respecto.

Rusinque subrayó que la libertad sexual no representa un problema, sino los “discursos de odio” hacia la diversidad. Además aseguró que las mejores fiestas que asistió en su vida “eran esas: los bares gays y las fiestas gays”.

“Vengan, ya que esta de moda escandalizarse por supuestas fiestas en las que hay homosexuales y trans, ya uno no sabe si es que son fantasías o envidia reprimida o qué será. Lo que sí sé es que de los comentarios que uno lee por acá, me aterra es la mojigatería y los discursos de odio de tantos, me recuerdan la película Belleza Americana… por mi parte les cuento que las mejores fiestas a las que asistí en mi juventud eran esas: los bares gays y las fiestas gays siempre han sido un carnaval de la alegría y la libertad! La libertad sexual no es un problema, la homofobia y la transfobia, si!”, comentó la funcionaria pública en su cuenta de la red social X.

Lina Garrido, representante a la Cámara de oposición, rechazó la postura de Cielo Rusinque sobre la polémica de las fiestas, señalando que sus comentarios intentaban justificar conductas reprochables.

En su respuesta, la legisladora perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes preguntó de manera irónica: “Jajajajaj ¿ya van en ese libreto para excusar la porquería y los vicios?”.

Rusinque no se quedó callada y respondió de regreso a la representante Lina Garrido y rechazó sus señalamientos, afirmando que no existen vicios ni conductas reprochables, sino especulaciones y prejuicios sociales. Además, criticó el lenguaje empleado por la congresista y su forma de hacer política.

“No hay libreto, tampoco hay vicios o porquerías. Especulaciones, chismes y de pronto fantasías vergonzantes de una sociedad hipócrita. Entiendo que usted quiera para llamar la atención y caracterizarse por su vulgaridad belicosa, por su analfabetismo político y jurídico y su ramplonería”, respondió.

En su respuesta, Rusinque cuestionó el proceder de Garrido y subrayó la importancia de los derechos fundamentales, al señalar: “Lo hace con facilidad, hasta con naturalidad, pero lo que no entiende, y ese es el núcleo de mi mensaje, es que las libertades fundamentales son el fin y el principio de legitimación del Estado social de derecho. Entre esas libertades se encuentra el derecho a la intimidad, que es una garantía de todos los ciudadanos, sin excepción. Usted, que juró defender la Constitución y la ley, no hace más que atacar con la rudeza torpe del ignorante las bases de la República que dice representar”.

La superintendente Rusinque concluyó criticando a la oposición por, según ella, la falta de argumentos en sus cuestionamientos al presidente de la República e invitó a la representante Lina Garrido reflexionar antes de recurrir a críticas.

“Ojalá la oposición tuviera argumentos validos, merecedores de algo de atención, a la hora de criticar al Presidente. La invito a reflexionar un poco más y a vociferar un poco menos, es más difícil seguro, pero aporta. Feliz noche!”, contestó la superintendente en un mensaje en su cuenta de la red social X.