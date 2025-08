Los 10 podcasts favoritos de Spotify Colombia este día

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

¿No sabes qué escuchar rumbo a la escuela, el trabajo, haciendo tarea, limpiando la casa o simplemente en tus momentos de ocio? Aquí están la lista de los 10 podcast más populares en Spotify Colombia de este viernes 1 de agosto.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa, entretiene o informa a las audiencias que consumen contenido en audio.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más populares en Spotify en Colombia

1. SeXpedientes Secretos

Podcast de Sexo y Relaciones de Pareja. Historias reales contadas por sus protagonistas. Amor, Humor, Infidelidades, gustos poco comunes, primiparadas, ETS y mucho más en este canal. Tods Bienvenids.

2. VOS PODÉS

Soy Tatiana Franko y esto es vos podés, el podcast. Un espacio de inspiración que nació con el propósito de contar historias de mujeres poderosas. Cada miércoles conocerás famosas y no famosas, que están dispuestas a abrir el corazón para compartir experiencias de su vida que las marcaron y las transformaron positivamente. Vos podés, es un frase que se convirtió en mi bandera y es también el mensaje que quiero dejar a quienes lleguen hasta aquí, porque creo en el poder femenino y en la capacidad que tenemos las mujeres de transformar obstáculos en oportunidades!

3. Flores De Primavera

No todo florece al mismo tiempo. Hay flores creciendo en el agua y otras, en medio del cemento Hola, soy Julianaaa, la Colombiana y junto a Selia.co te doy la bienvenida a Flores de Primavera, un podcast creado para hablar de lo invisible, de los procesos que duelen, que transforman, que nacen despacito y a veces, sin que nadie los vea Un espacio íntimo y seguro donde no hablamos de metas ni éxitos, sino de lo que nos hace realmente humanos, el proceso de crecer, sanar y sentir. Nuevo episodio todo los miércoles. Selia, tu espacio para crecer y sanar.

4. Mentes Geniales

¡No romantices emprender! Eso de ser tu propio jefe suena súper seductor pero ¿Has pensado las responsabilidades que vienen con eso? Si no, te invito a escuchar ¡Chimba Emprender! el Podcast en el que con grandes empresarios destapamos estas verdades y revelamos los trucos que nos llevaron al éxito. ¿Te lo vas a perder?

5. Si Soy el Podcast

Sí Soy El podcast donde te vas a sentir identificada En Sí Soy, Nia Goitia y Antonietta Pérez se sientan a hablar de todo lo que vivimos (pero a veces no decimos) como amigas y mujeres. Aquí no hay filtros ni poses, solo anécdotas reales, risas, metidas de pata y conversaciones que te harán decir: sí soy. Con historias personales, momentos incómodos (pero divertidos) y aprendizajes reales, hablamos de lo bonito y también lo complicado de la vida. Prepárate para reír, reflexionar y sentirte identificada. Porque aquí no se juzga solo se dice Sí soy

6. Los Hombres Sí Lloran

Este es un espacio seguro dedicado a explorar y romper, juntos, con los estigmas y estereotipos que rodean la salud mental. Junto a mi gran amigo y productor, Dani Posada, traeremos conversaciones sinceras con amigos extraordinarios y entrevistas con expertos que nos ofrecerán consejos y herramientas para transitar la vida y, por supuesto, nuestra salud mental. Porque está bien no estar bien, pero no lo está creer que tienes que hacerlo solo. Este, nuestro espacio, es seguro y se llama “Los hombres sí lloran", donde la vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Gracias por estar aquí.

7. Psicóloga Pau

Analizo escenas de películas, caricaturas y series para explicar conceptos como la inteligencia emocional, los vínculos familiares, la crianza y el autoconocimiento. Mi objetivo es que estos temas lleguen de forma accesible y entretenida, utilizando historias del entretenimiento. Espero la pases lindo mientras reflexionas conmigo.

8. Desde Adentro "Nutrición y Amor Propio"

“Desde Adentro” es un espacio donde exploramos cómo la nutrición, el fitness y el amor propio pueden transformar tu vida desde la raíz. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni teorías científicas complejas. Este podcast es una guía cercana, inspiradora y práctica para quienes quieren sentirse bien en su piel, construir hábitos sostenibles y crear una vida más consciente y equilibrada. Hablamos desde la experiencia, la empatía y el deseo de vivir mejor, sin filtros ni juicios. Cada episodio es una dosis corta de motivación y verdad para ayudarte a reconectar contigo, con tu cuerpo y con tu propósito. Unete a la comunidad de Atman and I en Atman_and_i

9. Las Alucines

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

10. DianaUribe.fm

Aquí vamos a contar historias. Vamos a hablar de cultura, de cine, de viajes, de paz, de música. Vamos a continuar la conversación que empezó en la radio hace 25 años, pero además aprovecharemos las nuevas posibilidades que se abren con este medio. Bienvenidos a mi podcast. www.dianauribe.fm

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Los podcasts favoritos del 2024

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (REUTERS/Dado Ruvic)

Los podcasts se han convertido en una fuente de entretenimiento para miles de personas que buscan diversificar el contenido que consumen. Gracias a plataformas como Spotify estos programas se han vuelto más accesibles, tanto para los usuarios con más opciones de programas, hasta los creadores de contenido que pueden iniciar a grabar sin necesidad de tener un estudio completamente profesional.

Todos los géneros de podcasts han sido bien recibidos, desde comedia a crimen real y hasta acompañamiento psicológico. Los usuarios disfrutan de sus contenidos favoritos en el tráfico, mientras hacen labores domésticas o simplemente quieren sentarse en el sillón y sentir que están escuchando a sus amigos.

Aunque cada país tiene sus propios gustos en podcasts, el wrapped del 2024 dejó en claro que los podcasts con información interesante fueron los favoritos a nivel mundial. A continuación los 10 más escuchados del año:

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Huberman Lab

4.- This Past Weekend w/ Theo Von

5.- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6.- Serial Killers

7.- Relatos de la Noche

8.- Crime Junkie

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé

Los podcasts iniciaron como una innovación en 1870 con el invento de Thomas Alba Edison: el fonógrafo. Los intelectuales de esa época dijeron que con este innovador artefacto las personas podrían leer libros “con los ojos cerrados”, además que ayudarían a contar cuentos a niños mientras los padres dormían, entre otros beneficios. Hoy en día, los podcasts se han convertido en programas con episodios con duraciones de hasta más de una hora, con una periodicidad y que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.