Yina Calderón lanza críticas a Ninel Conde de ‘Lcdlf México’ y la acusa de copiar a los famosos del reality en Colombia: “Es muy de nosotros”

La empresaria colombiana crítica las frases que ha usado Ninel en la nueva versión de La casa de los famosos México - crédito @yinacalderontv / Instagram - captura de pantalla La casa de los famosos México

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia Yina Calderón volvió a estar en el centro de la polémica tras arremeter contra una de las integrantes del formato del reality en la nueva versión mexicana.

La tercera temporada de La casa de los famosos México dio inicio el 27 de julio con una nueva nómina de celebridades que prometen entretener a los seguidores del programa.

Entre las caras destacas de la temporada está la reconocida actriz Ninel Conde que ha actuado en producciones como Rebelde, Mar de amor, Fuego en la sangre, entre otras exitosas producciones mexicanas.

En esta oportunidad, la artista de 48 aceptó la invitación el programa de convivencia, convirtiéndose rápidamente en una de las favoritas. Sin embargo, no tuvo la misma recepción para la empresaria Yina Calderón, quien la calificó de “copiona”.

La empresaria asegura que la actriz mexicana copia las frases y actitudes de Melissa Gate - crédito @detodounpocodj / Instagram

Recientemente, la empresaria colombiana estuvo en un en vivo de Tik Tok, donde le pidieron su opinión sobre la nueva temporada del reality mexicano, momento en el que no dudo en arremeter contra la actriz asegurando que quería usar las famosas frases que decía Melissa Gate La casa de los famosos Colombia.

“Copiona… Porque sabemos que la frase ‘excelente ambiente laboral’, que es muy de nosotros o de Melissa, que fue la que la sacó, entonces ya como que repetirla en un segundo reality, siento que no, siento que es forzado", dijo Yina.

Además, aseguró que la actriz está usando un álterego como lo usaba Melissa Gate, pero en esta oportunidad jugando con las personalidades de Ninel Conde o Alma Rey, nombre del personaje que interpreto Conde en la serie de Rebelde.

“Eso me suena como si fuera Melissa Gate o Melissa Puerta, eso como que no me gusta y superar La casa de los famosos Colombia, va a estar bien difícil”, añadió Calderón.

Las frases de Ninel Conde por las que Yina la acusó de ‘copiona’

A pocos días de comenzar la competencia, uno de los presentadores del programa le preguntó a Conde su opinión de lo que podría pasar en la primera semana del reality, ya que debían empezar a nominar a sus compañeros, a lo que usó algunas palabras que recordaron a los televidentes las que usaba Melissa Gate.

“El clima de la casa se siente bonito… Bonito ambiente laboral sinceramente, no es sarcasmo, creo que es un excelente ambiente laboral, pues es que vamos pocos días”, respondió Ninel, despertando comparaciones con la finalista colombiana.

Los seguidores del programa cuestionaron las frases que está usando la mexicana - crédito @kevismartinezpadi/ TikTok

Yina Calderón anunció visita a México y desató rumores sobre su posible ingreso a reality

La exintegrante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, confirmó que viajará a México en las próximas semanas. El anuncio se dio a través de sus redes sociales, donde publicó un carrusel de fotografías y un mensaje dirigido a sus seguidores: “Nos vemos en México desde el 15 de agosto. Que se reporten”.

Calderón, quien en el segundo semestre de 2025 ha tenido una agenda activa, viene de participar en Stream Fighters para un combate con Andrea Valdiri, celebrar la compra de un automóvil por su cumpleaños y liderar una campaña en apoyo a la liberación de Epa Colombia, condenada a cinco años de prisión en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

La DJ también ha lanzado críticas hacia figuras como Aida Victoria Merlano, Andrea Valdiri y Manelyk González, aunque mostró acercamientos con Melissa Gate y Westcol.

El anuncio de su viaje generó inmediatas reacciones en las redes. Sus seguidores mexicanos expresaron entusiasmo en los comentarios y le pidieron detalles sobre los motivos de su visita, mientras que otros manifestaron escepticismo o cuestionamientos.

Yina Calderón puso fecha para su visita a México: el 15 de agosto, generando furor entre sus seguidores - crédito @yinacalderontv/Instagram

A pesar de no ofrecer información adicional sobre los objetivos de su viaje, el mensaje fue interpretado por parte de su público como un anticipo de una posible participación en un programa de televisión. Los rumores sobre su integración a un reality de Telemundo cobraron fuerza desde junio, cuando el presentador argentino Javier Ceriani afirmó: “La productora Kirén Miret ya puso su ficha con una preferida porque quedó loca con una colombiana que viene de La casa de los famosos Colombia, que ha sido un éxito también...Señoras y señores, ya tenemos la nueva integrante de La casa de los famosos de Telemundo 2026; Yina Calderón”.

No obstante, usuarios en redes sociales han manifestado confusión, ya que Ceriani también anunció semanas atrás que Kirén Miret dejaría la producción del formato, a lo que la productora respondió que su salida se debió a una nueva oportunidad laboral.

Hasta el momento, Telemundo no confirmó la lista de participantes para la próxima temporada de La casa de los famosos All-Stars. La edición más reciente de este formato fue ganada por Caramelo, creador de contenido dominicano y pareja de Manelyk González.