Diva de la televisión mexicana afirmó no saber quién es Karol G: “La busco en mi mente y no la encuentro”

Pese a la fama de la colombiana, una de las actrices más destacadas de la televisión mexicana admitió que no sabía quién era Karol G - crédito @karolg/ Instagram

Karol G continúa trabajando en la promoción de su más reciente laga duración, Tropicoqueta, que a lo largo de sus 20 canciones explora distintos ritmos latinoamericanos, incluyendo no solo elementos del género urbano que caracterizan a la Bichota como el dembow o el funk brasileño, sino también el merengue, la cumbia y el mariachi.

Entre los aspectos que dieron de qué hablar con la promoción y el lanzamiento, se incluye la estrategia empleada por la cantante, pues hay constantes referencias a las telenovelas mexicanas que causaron furor en América Latina, particularmente durante los años 90 y 2000.

Justamente en el trailer de lanzamiento de Tropicoqueta, Karol G recrea una escena emblemática de telenovela mexicana, acompañada por figuras como Itatí Cantoral, Gabriela Spanic, Ninel Conde y Anahí, lo que generó preguntas a distintas figuras de la televisión mexicana sobre su punto de vista sobre el tributo, o de por qué no fueron convocadas para formar parte del mismo.

Karol G reunió a las divas de la pantalla como Anahí, Ninel Conde e Itatí Cantoral y Gaby Spanic mexicana para la promoción de su álbum - crédito @karolg/Instagram

Uno de los casos más recientes fue el de Laura Zapata, que en una carrera que ya abarca medio siglo supo contruir una carrera establecida gracias a sus papeles de villana en producciones como La usurpadora, Soñar no cuesta nada, La venganza y Mundo de juguete.

En el programa Despierta América, se difundió un momento en que la actriz de 69 años fue abordada por la prensa para conocer su opinión sobre el tributo que Karol G realizó a las telenovelas mexicanas.

“Tú me dices Karol G, yo digo: ¿Karol G, Karol G? La busco en mi mente y no la encuentro”, expresó Laura Zapata ante un grupo de periodistas, sorprendiéndolos al manifestar que desconocía a la cantante, pese a su impacto internacional.

La reconocida actriz mexicana fue abordada por los medios y afirmó desconocer a la colombiana - crédito @despiertaamerica/Instagram

La reacción de Zapata fue tan espontánea como contundente. Cuando los reporteros insistieron en saber si al menos si le gustaba la música de la artista colombiana, la actriz respondió: “Ahorita que termine con ustedes me voy a dedicar a stalkearla. No tengo la menor idea”, afirmó.

La actriz inclusive se anticipó a las posibles respuestas negativas que esto pudiese causar en redes sociales. “O sea, como tonta voy a aparecer, ¿verdad? Me van a criticar: ‘Laura Zapata dijo que no conocía a Karol G’, ya saben”, indicó.

Pero contrario a lo que esperaba la actriz, las respuestas del público fueron principalmente de apoyo a sus palabras, entendiendo que por la brecha generacional era razonable que no supiera quien era la colombiana. “Una no tiene obligaciòn de conocer a todo el mundo o si?“, ”Laura me encanta, siempre prudente y más en temas que conoce muy bien“, ”Mi mamá tampoco sabe quien es Karol G. Es normal por si edad”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

La actriz Victoria Ruffo explicó por qué no participó en ‘Tropicoqueta’

La actriz reveló la razón por la que no fue parte del proyecto de Karol G Crédito: Cuartoscuro

La actriz mexicana Victoria Ruffo, una de las reinas de la televisión latinoamericana, sorprendió al revelar que rechazó una invitación para participar en el tráiler promocional de Tropicoqueta, un gesto que ahora lamenta profundamente.

Durante una entrevista con diferentes medios que la cogieron en las calles de México, como Despierta América que fue el que publicó el video en las redes sociales, Ruffo confesó que fue contactada por la hermana de Karol G para hacer parte del clip en el que se lanzaba el disco de la colombiana.

“Tengo una pena y una tristeza infinita porque me habló dos veces su hermana para poder participar, pero me hablaron con un día de anticipación o dos días, y pues yo tengo teatro también y no puedo de un día para otro decir: ‘ahí nos vemos’”, relató con pesar la actriz.