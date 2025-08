Daniel Quintero aseguró que la condena contra Uribe es poca y auguró el futuro para Fico Gutiérrez: “Lo mismo le va a pasar”

Daniel Quintero aseguró que Federico Gutiérrez habría utilizado la misma estrategia de Álvaro Uribe contra él - crédito @QuinteroCalle/X

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero se unió a la discusión que surgió en torno a la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria proferida por la jueza Sandra Liliana Heredia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según el exfuncionario, el exmandatario podría ser considerado como uno de los “peores criminales” por haber manipulado testigos.

El caso del ex jefe de Estado es peculiar porque inició tras una denuncia que interpuso contra el senador Iván Cepeda por supuesto soborno a testigos. El proceso penal se volcó en su contra y empezó a ser investigado por soborno en actuación penal y fraude procesal, delitos por los cuales finalmente fue condenado.

“Si él (Álvaro Uribe) hubiera logrado ese objetivo criminal, a Cepeda le hubieran puesto más de veinte años de cárcel. Por eso, quienes engañan a la justicia, quienes usan testigos falsos, son los peores criminales y deben pagar la máxima condena posible. Su delito es doble”, precisó.

Asimismo, aprovechó el contexto político y judicial que sacude al país para referirse al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al que señaló de haber utilizado la misma estrategia que utilizó el expresidente contra el congresista Cepeda.

“Lo mismo le va a pasar a Fico y su compinche, que trataron de hacer lo mismo conmigo para sacarme de la campaña presidencial. Dispararon, pero el tiro les salió por la culata”, señaló.

En una publicación en X afirmó que la sentencia condenatoria contra el ex jefe de Estado no sería suficiente: “Uribe condenado a 12 años de cárcel. Me parece poco”.

En desarrollo...