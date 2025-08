Catherine Juvinao increpó al ministro de Educación en rueda de prensa y lo acusó de estar engañando al país: “No me amilano”

La congresista aseguró que el jefe de la cartera de Educación está engañando a la ciudadanía - crédito @CathyJuvinao/X

La representante a la Cámara Catherine Juvinao increpó al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, en una rueda de prensa en la que presentó datos distintos a los que previamente había dado a conocer sobre la oferta educativa en las universidades públicas. De acuerdo con la congresista, el jefe de la cartera había indicado que se había logrado crear alrededor de 190.000 cupos en las instituciones educativas entre 2023 y 2024; sin embargo, esa cifra correspondería a otro indicador.

“El Ministerio de Educación Nacional reconoció que la cifra de 190.000 presentada durante los últimos meses como “nuevos cupos” en educación superior, corresponde en realidad al flujo de estudiantes matriculados por primera vez en programas existentes, sin que implique una ampliación de la oferta educativa de forma equivalente”, detalló la funcionaria en un comunicado.

En consecuencia, anunció que citará al ministro a un debate de control político para que, ante el Congreso de la República, dé explicaciones sobre los datos que suministró en la rueda de prensa y aquellos que reveló con anterioridad. Esto, con el fin de determinar si los indicadores fueron manipulados.

En la rueda de prensa en cuestión, Juvinao increpó al titular de la cartera, asegurando que Rojas Medellín estaba mintiendo al presentar cifras y datos que no coinciden, lo que representa una afectación a la ciudadanía y a la juventud. Durante su intervención, instó a los medios de comunicación a reportar su denuncia y afirmó que solicitará las respectivas indagaciones al respecto.

“Yo le estoy haciendo una acusación formal. Y quiero que la prensa tome nota de que yo sí le estoy haciendo una acusación formal. Usted está engañando. Llevan un año diciéndole mentiras y voy a pedirle a las autoridades las investigaciones pertinentes”, indicó la congresista, mientras señalaba al ministro.

Al mismo tiempo, los asistentes hacían sus críticas y algunos solicitaron a la representante que dejara el recinto, gritando: ¡Fuera! Sin embargo, la legisladora se mantuvo en sus declaraciones.

“No me amilano ni ante este gobierno, ni ante sus activistas, ni ante nadie. Aquí el momento en el que exigí al ministro Rojas, a pesar de que él mismo me lo había negado, permitirme interpelar las cifras engañosas sobre creación de nuevos cupos que, al final, reconocieron no eran tales. Citaré a control político al @Mineducacion y allegaré el informe a la @PGN_COL para las investigaciones pertinentes”, precisó Juvinao en su cuenta de X.

En el encuentro con los medios de comunicación, el jefe de la cartera informó que el Gobierno alcanzó los 190.000 cupos para estudiantes jóvenes en las instituciones de educación superior gracias a un esfuerzo técnico y financiero de la administración y de la cartera. No obstante, posteriormente indicó que ese dato corresponde a “nuevos estudiantes”.

“La gráfica muestra la variación acumulada de nuevos estudiantes matriculados por primera vez en instituciones de educación superior oficiales desde el año 2022, año base, hasta el 2024. La metodología año base da consistencia, da un análisis en series de tiempo riguroso”, detalló.

Según expuso, la cifra de aumento de nuevas matrículas involucra a estudiantes de primer semestre en universidades públicas, instituciones técnicas y tecnológicas, el Sena y regímenes especiales.

Por otro lado, según los datos suministrados por el Ministerio de Educación, en 2024, más de 520.814 estudiantes iniciaron su formación en primer semestre en universidades públicas del país, lo que supone un incremento del 9,5% en comparación con 2023, año en el que 475.000 alumnos empezaron sus estudios profesionales a través de la oferta educativa pública.

De acuerdo con la cartera, la cifra documentada en 2024 representa el 1% de toda Colombia.