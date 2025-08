Andrés Julián Rendón comparó a Álvaro Uribe con Simón Bolívar tras condena en su contra: “Pretenden atarlo y silenciarlo”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, defendió el trabajo del expresidente Álvaro Uribe como primer mandatario de Colombia - crédito @CeDemocratico/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria proferida contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por parte de la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Lliana Heredia. Para exponer su postura de respaldo al ex jefe de Estado, señalado como responsable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, citó una carta de Simón Bolívar, conocido como El Libertador.

Se trata de una misiva fechada del 9 de noviembre de 1830, en Barranquilla (Atlántico), cuyo destinatario era Juan José Flores, entonces presidente de Ecuador, en la que expresa “una visión pesimista” sobre su situación, tras “dos décadas de luchas políticas”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Ud. sabe que yo he mandado veinte años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos: 1. La América es ingobernable para nosotros. 2. El que sirve una revolución ara en el mar. 3. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar”, se lee en la carta, compartida por el mandatario departamental.

Con base en esas palabras, el gobernador comparó al expresidente Álvaro Uribe con Simón Bolívar, asegurando que cumplió a cabalidad con sus funciones como jefe de Estado de Colombia. Asimismo, calificó como un acto de censura el proceso penal que se surtió en su contra y la sentencia condenatoria que recibió.

“Usted Presidente @AlvaroUribeVel, así como el Libertador, debe saber que no ha arado en el mar. Gracias a su servicio, Colombia fue un mejor país para todos, aun para los que hoy pretenden atarlo y silenciarlo”, señaló.

Añadió: “Le repito: su libertad habita en la gratitud de todos nuestros compatriotas. ¡Dios nos guarde y nos mantenga con salud y vida para seguir en esta lucha!”.

El gobernador Andrés Julián Rendón criticó condena contra el expresidente Álvaro Uribe y denunció presunta censura - crédito @AndresJRendonC/X

En desarrollo...