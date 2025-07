Jessica Cediel visitó el camerino de Independiente Santa Fe y desató pasiones entre seguidores e hinchas cardenales

Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores revelando que es hincha de Independiente Santa Fe, y hasta estuvo viendo un partido del León en El Campín - crédito @jessicacedielnet y @santafe_oficial/Instagram

Con anotaciones de Ángelo Rodríguez y Santiago Mosquera, Independiente Santa Fe superó a Inter Palmira por 2-0 en el estadio El Campín de Bogotá por la Copa BetPlay. Aunque la asistencia para el encuentro no fue masiva, si hubo una visita de alto calibre entre las tribunas y hasta en los camerinos.

Se trató de Jessica Cediel, presentadora y actriz que durante la semana sorprendió a un usuario que le preguntó en sus historias de Instagram de quién era hincha, y reveló que era seguidora del León capitalino.

No conforme con esto, la presentadora, que actualmente desarrolla su carrera en la televisión de Estados Unidos y es reconocida por su paso por Muy Buenos Días, La Voz y La Descarga, sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotos y videos viendo el encuentro del actual campeón del fútbol colombiano.

Cediel tuvo la posibilidad de visitar el camerino acompañada de uno de sus sobrinos. También transitó por el pasillo de acceso al campo y hasta saludó personalmente a los futbolistas tras su llegada al estadio. Este acceso exclusivo permitió a la presentadora vivir de cerca las sensaciones previas a un encuentro profesional, una vivencia que documentó y compartió con sus más de 10,3 millones de seguidores en Instagram.

La presencia de la presentadora fue interpretada por muchos aficionados como un amuleto de buena suerte para el club, reforzando la conexión emocional entre la figura mediática y la hinchada santafereña. Por otra parte, la publicación no tardó en generar todo tipo de comentarios, tanto de apoyo como de sorpresa.

Muchos usuarios celebraron la afinidad de la presentadora con Santa Fe, mientras que otros, identificados con equipos rivales como Millonarios, expresaron su decepción, medio en broma, medio en serio.

“Del lado correcto de la historia”, “Que envidia estar en el camerino del equipo más grande de Colombia”, “Jessi es del mejor equipo, las lindas sí saben”, “Yo no sabía que eras santafereña”, “Yo soy de Millonarios, se me acaba de romper el corazón”, “Antes me encantaba, ahora la amo”, “Tenía que tener un defecto”, y “Hermosa leona”, fueron algunas de las reacciones más destacadas que dejó la publicación de la presentadora.

Esta no es la primera vez que la presentadora se ve vinculada al deporte en algún grado. Y es que en el pasado fue reportera para la cadena Telemundo, como parte del cubrimiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Jessica Cediel respondió a comentarios de quienes insisten en que se hizo una liposucción

La presentadora respondió a rumores sobre su figura en redes sociales, asegurando que su abdomen es natural y resultado de disciplina, además de defender la libertad de cada persona sobre su cuerpo - crédito @Jessicacedielnet/Instagram

La presentadora recurrió a sus redes sociales para responder a las constantes especulaciones sobre su figura, en particular sobre la posibilidad de que se haya sometido a una liposucción.

En una de las historias en las que presumió su figura, Cediel respondió descartando los rumores, pero a la vez respetando a quienes optan por esta alternativa para adelgazar o mantener la figura.

“Para quienes preguntan, no tengo la lipo. Mi abdomen es 100 % natural. Producto de buenos hábitos y de cositas que he aprendido últimamente. Igual no tengo nada en contra de la gente que se opera el abdomen. Cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que desee”.

La defensa de su postura no se limitó a la negación de intervenciones quirúrgicas. Cediel aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la libertad individual y la importancia de los hábitos saludables: “Cuando hay conciencia todo cambia. Todo en la vida es cuestión de aprender a escuchar tu cuerpo”.