Day Vásquez denunció presiones tras el retiro de su esquema de seguridad: “Me hace vulnerable”

Day Vásquez denuncia falta de protección tras declarar contra Nicolás Petro - crédito redes sociales

Daisuris “Day” Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos —hijo del presidente Gustavo Petro— y testigo clave en el proceso penal que involucra al exdiputado del Atlántico por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, encendió las alarmas el miércoles 30 de julio al denunciar públicamente presiones en su contra por la falta de medidas de protección.

De acuerdo con Vásquez, desde hace dos meses ha solicitado que se le restituya el esquema de seguridad del que gozaba, sin obtener respuesta concreta de las autoridades.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Vásquez cuestionó: “¿Para qué me quitaron la seguridad?”, sugiriendo que la decisión responde a una estrategia para hacerla desistir de sus declaraciones en contra de Nicolás Petro. “Claramente para presionarme a no hablar, porque saben que no tener seguridad me hace vulnerable”, afirmó.

La exesposa de Nicolás Petro alerta sobre presiones y vulnerabilidad por ausencia de esquema de seguridad - crédito @Daysvasquezc / X

Desde que se conoció su colaboración con la Fiscalía General de la Nación en el caso contra su exesposo, Day Vásquez ha manifestado en repetidas ocasiones que teme por su integridad.

En esta ocasión, señaló que ha insistido durante dos meses en la necesidad de retomar su esquema de protección, pero la única respuesta oficial que ha recibido es que su caso “está en estudio de nivel de riesgo”. Para ella, ese proceso ha sido innecesariamente prolongado y pone en riesgo su seguridad personal.

Controversia por solicitud de “perfil psicológico”

La denuncia de Vásquez coincide con un nuevo capítulo en la etapa preparatoria del juicio contra Nicolás Petro. En una reciente audiencia judicial, la Procuraduría General de la Nación rechazó una de las pruebas propuestas por la defensa del hijo del mandatario: la elaboración de un perfil psicológico de Day Vásquez sin su consentimiento.

La Procuraduría rechaza perfil psicológico de Day Vásquez propuesto por la defensa de Nicolás Petro - crédito @dayvasquezcdd/Instagram

El procurador delegado Henry Francisco Bustos calificó la solicitud como “contraria a derecho” y advirtió que representa una posible vulneración a los derechos fundamentales de Vásquez. “Perfilarla psicológicamente sin su autorización va en contra de todas las reglas legales y éticas que regulan ese tipo de situaciones”, explicó el funcionario.

Según el Ministerio Público, someter a la testigo a este tipo de evaluaciones sin su consentimiento no solo carece de justificación procesal, sino que además podría convertirse en una forma de revictimización. Bustos solicitó al juez excluir dicha prueba del listado presentado por la defensa y se mostró especialmente crítico con lo que consideró un intento de “esculcar la vida privada” de los testigos clave del caso.

El procurador también rechazó otras pruebas que pretendía introducir la defensa, como denuncias anteriores contra el fiscal Mario Burgos y declaraciones rendidas en contextos distintos al juicio actual, argumentando que no cumplen con los requisitos procesales o fueron solicitadas de forma extemporánea.

La UNP aún no responde a la solicitud de protección de Day Vásquez, testigo en el caso Nicolás Petro- crédito AFP

El contexto judicial

Day Vásquez ha sido una figura central en el proceso contra Nicolás Petro, no solo por su testimonio sino por los elementos de prueba que ha entregado a la Fiscalía. La exesposa del procesado relató, entre otras cosas, cómo presuntamente ingresaron dineros de origen ilícito a la campaña presidencial del ahora mandatario, aunque este extremo aún está bajo investigación y no ha sido vinculado directamente al presidente.

Su declaración inicial desató una tormenta política a mediados de 2023, que terminó con Nicolás Petro enfrentando una imputación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Desde entonces, Vásquez ha insistido en su colaboración con la justicia, al tiempo que ha denunciado amenazas y hostigamientos.

Por el momento, no hay pronunciamiento oficial por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de evaluar y asignar los esquemas de seguridad a personas en situación de riesgo.