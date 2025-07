David Luna reveló cuál sería la verdadera intención de Gustavo Petro con la reforma tributaria y presentó contrapropuesta: “No más”

David Luna está convencido de que es necesario congelar el presupuesto general de la nación, para no aumentar el desfase con el que Gustavo Petro entregará su mandato - crédito Infobae

Mientras el Congreso se prepara para debatir el proyecto de ley de presupuesto nacional para 2026, radicado recientemente por el presidente Gustavo Petro, en las redes sociales las críticas no se han hecho esperar. Y todo por los $557 billones de pesos fijados para la vigencia del 2026 que, de acuerdo con la propuesta oficial, se financiaría -en parte- mediante una nueva reforma tributaria: la séptima en la última década, por el orden de los $26,3 billones.

El resto de los recursos, según documentos oficiales, provendrán de impuestos corrientes, deuda pública y recursos de capital, componiendo un modelo fiscal que ha sido duramente cuestionado por distintos sectores políticos. Tal y como lo expuso el exsenador, exministro y hoy precandidato presidencial independiente David Luna, que con un extenso hilo en la red social X explicó cuál sería el verdadero plan del primer mandatario con esta iniciativa.

El excongresista hizo públicos sus reparos, en un pronunciamiento que hizo con base en un artículo de Infobae Colombia. “A estas alturas, con el desastre que dejan, sobra decir que otra reforma tributaria es inconveniente y absurda. Nos quebraron y ahora piden más impuestos. ¡Sería la séptima tributaria en 10 años!”, expresó Luna, que sugirió que detrás de esta seguidilla de reformas existe una estrategia de desgaste que amenaza la estabilidad financiera y política del país.

El presidente Gustavo Petro propuso, una vez más, una reforma tributaria para terminar de financiar el presupuesto, de cara a la vigencia 2026 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Pixabay

La incomodidad del aspirante al primer cargo de la nación no se limitó únicamente a la magnitud del presupuesto o a la sucesión de reformas tributarias. Al revisar el detalle de las cifras, Luna resaltó la dependencia, en aumento, del financiamiento externo y la falta de coherencia entre el discurso de austeridad y la práctica presupuestal; pues de los $557 billones, un total de $302 billones se financiarían con impuestos que pagarán todos los colombianos.

“El resto vendrá por deuda, recursos de capital y una nueva reforma tributaria”, expuso el exsenador, que en términos más específicos habló de la variabilidad de las partidas y el constante ajuste al alza de los montos destinados a gasto público, que han reafirmado su percepción de una profunda improvisación “El monto presentado es 36 billones superior al anteproyecto de abril y 33 billones superior en gasto frente a lo que anunciaron hace mes y medio”, dijo.

“La palabra del ministro Ávila no vale un centavo”, David Luna

En este escenario, la figura del ministro de Hacienda, Germán Ávila, también fue objeto de cuestionamientos por parte del político. Según Luna, “la palabra del ministro no vale un centavo”, pues en el marco fiscal y ante el Comité Autónomo de la Regla Fiscal prometió un presupuesto menor y detener el derroche. “Pero ahora el presupuesto 2026 sube 46 billones frente al de 2025”, agregó el exministro de las Tic durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

La promesa incumplida del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de entregar un presupuesto general de la nación más moderado fue objeto de críticas del precandidato presidencial David Luna - crédito Luisa González/REUTERS

Para Luna, la ampliación presupuestal es desproporcionada y conlleva riesgos evidentes. “Es un presupuesto desbordado, que obliga a endeudar a Colombia. Son 557 billones en gastos con solo 317 billones de ingresos. Ninguna reforma tributaria cubre ese hueco. ¡Ese cuento es carreta!”, expresó el exsenador, que fue categórico al advertir sobre el impacto a corto y largo plazo del déficit existente, más alto del previsto, que ya era el peor en 20 años.

Con este panorama, Luna esbozó una hipótesis no ha pasado inadvertida entre expertos y observadores, y que reflejaría la verdadera intención de Petro y su equipo económico. “Mi lectura es que el Gobierno quiere que le nieguen otra vez el presupuesto para sacarlo por decreto. Y que en año preelectoral también le nieguen la ley de financiamiento para culpar al Congreso de todos sus incumplimientos”, advirtió Luna, que quiere ser el sustituto de Petro.

Según su análisis, el Ejecutivo —con un margen reducido de gobernabilidad— buscaría desplazar la responsabilidad hacia el legislativo si los indicadores económicos y sociales no mejoran en el último tramo del mandato. “¡No podemos dejarnos meter los dedos en la boca! Este gobierno quebró a Colombia. En 2026 no podemos llorar sobre la leche derramada, hay que actuar”, expresó el precandidato presidencial, especialmente crítico con el Ejecutivo.

La reforma tributaria que quiere que se apruebe el Gobierno contempla una recaudación de 26,3 billones de pesos - crédito Colprensa

David Luna habló de “asfixia tributaria” en el Gobierno Petro y lanzó su plan de choque

En su exposición, Luna habló de cómo mientras las cifras macroeconómicas se disparan, la discusión sobre la sostenibilidad del crecimiento, el precio de la deuda pública y la presión sobre el contribuyente siguen siendo la constante. Sobre todo cuando se atraviesa un ciclo de “asfixia tributaria”, que empieza a afectar a los sectores productivos que enfrentan, desde hace años, aumentos sucesivos en impuestos y ajustes normativos.

El político propuso un paquete de medidas que, en su opinión, representarían una alternativa viable y menos lesiva al tejido empresarial y social. “No más. Hay que congelar, de inmediato y por cuatro años, el crecimiento del gasto. Colombia no aguanta más asfixia tributaria. Llegó la hora de amarrarnos el cinturón en serio”, afirmó Luna, que enfocaría sus esfuerzos en la disciplina y racionalidad fiscal, con una regla que limite el gasto a la inflación proyectada.

Y detalló las líneas de acción de su propuesta con cifras y ejemplos concretos. La primera es auditar y recortar el gasto en las diez entidades estatales más grandes, responsables del 80% del presupuesto anual. “Solo ajustar el crecimiento del gasto en estas entidades podría ahorrar hasta $16,8 billones. ¡Eso equivale a una gran reforma tributaria sin tocar el bolsillo de la gente!”, remarcó el exintegrante del partido Cambio Radical, opositor al Ejecutivo.

El exsenador y precandidato presidencial David Luna explayó en su propuesta para controlar el presupuesto general de la nación - crédito @lunadavid/X

La segunda medida establece un análisis transversal del gasto público, con especial atención a los rubros de personal, adquisición de bienes y servicios, y transferencias. En este orden de ideas, enfatizó la importancia de detectar crecimientos atípicos en algunas dependencias del Estado, allí donde los aumentos presupuestales se encuentran por encima del promedio. “Corregir eso generaría ahorros billonarios. Es clave para evitar el despilfarro”, insistió.

A su vez, visualizó un esfuerzo extraordinario para recuperar el grado de inversión, un objetivo que considera prioritario para el desarrollo económico. “Un Gobierno que no se fije ese objetivo hace inviable a Colombia. Con una brigada técnica que entienda los requisitos, atienda a los actores clave y resuelva preocupaciones, podemos lograrlo”, propuso el exsenador, que tiene claro que recuperar esta calificación no es un acto simbólico.

Por el contrario, traería consigo tasas de interés más bajas, un acceso más económico al crédito y mayor llegada de inversión extranjera. Así pues, la visión de eficiencia en la administración pública ocupó el siguiente lugar en su lista de prioridades. Para Luna, se requiere “un presupuesto por resultados”, en el que las entidades estatales vean condicionados sus recursos al cumplimiento de metas y objetivos concretos.

Entidades como la Dian serían claves para el Gobierno en su propósito de contar con recursos en la vigencia del 2026 - crédito Colprensa

Y propuso que se implementen mecanismos como los Bonos de Impacto Social, “con pagos condicionados a resultados medibles, por ejemplo, reducción de pobreza”. De este modo, Luna también describió la importancia de las alianzas público-privadas y el potencial de las obras financiadas a través de impuestos. “Y no hay que temerle a las alianzas con el sector privado. Si logran mejorar indicadores, deben ser aliados”, refirió el precandidato presidencial.

“Hoy hay cupo por $1,1 billones en obras por impuestos. Ya hay 145 empresas interesadas en 103 proyectos. Hay que apostar por más y no temerle a las concesiones bien hechas. Así se logran resultados reales y se reduce el riesgo de que los impuestos no se traduzcan en nada”, concluyó en su explicación, en la que dejó en claro que la solución no reside en la aprobación de una nueva reforma tributaria, sino en congelar el presupuesto, “que no es frenar el país”.