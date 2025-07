Atentado contra Miguel Uribe: director de la policía apuntó a las disidencias de Iván Márquez como autores intelectuales

Miguel Uribe Turbay recibió tres disparos en la localidad de Fontibón - crédito Colprensa/RedesSociales

El 7 de junio de 2025, el senador y precandidato a la Presidencia de la República Miguel Uribe fue víctima de un atentado en el que un menor de edad le propinó tres disparos, dos de ellos en la cabeza.

Desde entonces, el político colombiano está luchando por su vida, internado en la Fundación Santa Fe, mientras que las autoridades llevan a cabo una investigación con la que buscan identificar a los autores intelectuales del crimen.

En el proceso han sido capturadas seis personas, incluyendo el sicario de 14 años, que afirmó haber recibido una oferta de 20 millones de pesos por dispararle al precandidato presidencial, y el “Costeño”, mencionado por las autoridades como la persona que planificó el ataque.

En diálogo con El Tiempo, el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, reveló detalles inéditos del avance de la investigación en las últimas jornadas.

En primer lugar, ratificó que la hipótesis que se sigue manejando es que el crimen habría sido ordenado desde el interior del bloque Teófilo Forero de las disidencias de la Segunda Marquetalia.

“Nos estamos acercando de forma profunda a identificar al determinador del atentado”, declaró Triana, que afirmó que las autoridades han realizado más de 240 actividades judiciales desde que se registró el atentado contra Uribe Turbay.

El director de la Policía Nacional enfatizó en la labor que tuvo en el crimen alias Gabriela, una joven de 19 años que se habría encargado de transportar el arma con la que el menor de edad intentó asesinar al precandidato presidencial.

Al respecto, se refirió sobre su salida de Bogotá hasta Caquetá, en donde tenía que esperar las instrucciones del “Costeño”, lo que refuerza la teoría de la participación de la Segunda Marquetalia, puesto que las disidencias de Iván Márquez tienen presencia en esa región del país.

“La instrucción era que llegara al Caquetá para recibir entrenamiento y protección. Esa zona está dominada por esa organización armada”, indicó el general al medio citado.

En ese sentido, Triana calificó como positiva la labor que ha tenido la institución y la Fiscalía General de la Nación, y reconoció los avances que se han registrado hasta el momento, puesto que reveló que se podrían registrar hasta dos capturas más en las últimas horas.

“Hay un hilo conductor claro. Nos faltan unos dos por capturar, pero los tenemos plenamente ubicados. Vamos a llegar hasta la última consecuencia”.

El director de la Policía Nacional indicó que por obvias razones no revelaría detalles como el nombre de los individuos identificados; sin embargo, reconoció que hasta el momento se ha podido concretar que en el atentado participaron personas radicadas en tres regiones del país.

Triana destacó que la conclusión principal hasta el momento es que el crimen no fue un hecho aislado o de violencia común, como se indicó por parte de algunas figuras políticas, sino que se ha comprobado que se trató de un plan previamente organizado en el que participaron varias personas con el objetivo de que el menor saliera del parque El Golfito con vida.

“Seguimos de forma muy detallada en el camino hacia la captura de los determinadores del atentado. No es solo una prioridad institucional, sino una obligación con la democracia”, indicó Triana.

Un tema que no fue mencionado por el director de la Policía Nacional fue la salida de las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de un menor de 17 años que afirmó haber estado en reuniones en las que se planificó el atentado contra Miguel Uribe Turbay, puesto que previamente la policía y la fiscalía han indicado que no tenían facultad para privar de la libertad al joven porque hasta la fecha no hay una orden de detención en su contra.