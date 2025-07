Presidente pidió a Corte investigar a Polo Polo tras trino sobre el caso Uribe y un supuesto atentado

Gustavo Petro y Miguel Polo Polo - crédito Presidencia y Colprensa

Una publicación en la red social X del representante Miguel Polo Polo generó una respuesta inmediata del presidente de la República, quien solicitó a la Corte Suprema de Justicia abrir una indagación penal por presunta calumnia contra el congresista.

En su intervención digital, el mandatario calificó de falsa la afirmación hecha por Polo Polo y expuso que debía ser objeto de investigación judicial.

“Esto es una calumnia. Le solicito a la @CorteSupremaJ iniciar investigación penal contra este congresista. En el proceso no existe ningún indicio que muestre que la izquierda haya atentado contra el senador Uribe Turbay”, escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial.

El pronunciamiento presidencial tuvo lugar después de que Polo Polo publicara un mensaje en el que responsabilizaba a sectores de izquierda por un atentado ocurrido contra el senador Miguel Uribe Turbay.

“La izquierda intentó asesinar con dos disparos en la cabeza al senador más votado de Colombia, tiene al país acabado y ahora condena al presidente que estuvo a punto de acabar con la guerrilla”, fue la afirmación del congresista.

En la misma publicación, el representante a la Cámara cuestionó la posición política de sus contradictores y sugirió un tratamiento más radical hacia ellos. “Esto demuestra que a la izquierda no se le debe conceder ni un solo centímetro. Estos criminales no tienen ni amigos, ni misericordia. El próximo gobierno de derecha no debe mostrar contemplación alguna con ellos: nada de conciliación, ni siquiera un saludo de mano ¡DURO CON ELLOS!”, añadió.

La reacción del presidente se produjo en medio de la controversia generada por la reciente decisión judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe. En una sentencia de primera instancia, la jueza 44 penal del circuito encontró al exmandatario culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Sobre el cargo de soborno a testigos, la juez determinó que no se configuraba el delito y por ello absolvió al exjefe de Estado. Durante la lectura del fallo, la funcionaria judicial explicó: “La teoría alternativa propuesta por la defensa técnica alcanzó plenamente su finalidad de exponer la enérgica contienda entre dos discursos contrapuestos; uno que supone que el traslado carcelario acaeció por el soborno, el que fue objeto Niño Farfán, por determinación de Álvaro Uribe Vélez”.

El presidente también solicitó a la fiscal general de la Nación ofrecer claridad sobre las líneas de investigación relacionadas con el atentado contra el senador Uribe Turbay. “Todos los indicios llevan hacia el narcotráfico, por ahora. Le solicitaría a la Fiscal General dar informe a la ciudadanía sobre el proceso investigativo”, manifestó.

Miguel Polo Polo ha sido una de las voces más críticas en el Congreso frente al gobierno actual y suele pronunciarse con frecuencia en redes sociales sobre temas políticos y judiciales. En esta ocasión, su comentario se centró en los hechos recientes relacionados con la condena a Álvaro Uribe y el atentado al senador Uribe Turbay, quienes comparten afinidades ideológicas.

La publicación del congresista fue hecha tras conocerse el fallo judicial en contra del expresidente Uribe, y en ella expresó una visión política que vincula directamente el hecho violento contra el senador con posturas ideológicas de izquierda. Sin embargo, según la información disponible del proceso, no se ha evidenciado una relación entre grupos de izquierda y el ataque ocurrido.

El atentado contra el senador Uribe Turbay tuvo lugar semanas atrás. En su momento, las autoridades informaron que el legislador fue atacado por un menor de edad, quien posteriormente se entregó a las autoridades. No obstante, días después de su aprehensión, se conoció que el joven se fugó del centro de reclusión en el que se encontraba.

En paralelo, el fallo contra Uribe ha generado múltiples reacciones, tanto en el ámbito político como en redes sociales. El expresidente enfrenta una condena en primera instancia y se espera que en los próximos días se conozca el detalle de la sentencia, así como los recursos jurídicos que podrían interponer sus abogados.

La Corte Suprema de Justicia, ente al que fue dirigida la solicitud presidencial, es competente para investigar a los congresistas por presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de su cargo. En caso de que la Corte decida admitir la petición, podría abrir una indagación preliminar contra Polo Polo por calumnia.