La excanciller Laura Sarabia reaccionó al anuncio de que ya se firmó el convenio para la expedición de pasaportes: “Con esto se ratifica que no estábamos equivocados”

La excanciller Laura Sarabia reaccionó al anunció del Gobierno nacional - crédito Cancillería de Colombia

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, informó desde Santa Marta que el Gobierno firmó un acuerdo con Portugal para la fabricación de pasaportes.

Durante su intervención en la capital del departamento del Magdalena, Petro solicitó que se lleve a cabo la socialización del nuevo sistema por parte de la administración nacional.

Las declaraciones de Gustavo Petro motivaron respuestas en el ámbito político. En ese sentido, Laura Sarabia, excanciller de su Gobierno, escribió en la red social X respecto al convenio que “con esto se ratifica que no estábamos equivocados”.

En su intervención, Gustavo Petro afirmó que la decisión de apartar a Thomas Greg de la producción de pasaportes no responde a una preferencia personal. Subrayó que “la necesidad de controlar los datos en Colombia no es un capricho del presidente que no quiere a Thomas Greg”.

Frente al anuncio del presidente sobre el acuerdo con Portugal para la producción de pasaportes, la excanciller Laura Sarabia expresó su satisfacción. Señaló que la administración actual retomará la propuesta desarrollada por su equipo durante su gestión.

Sarabia resaltó el trabajo técnico y la planificación detrás de esa estrategia, así como la importancia de garantizar la continuidad del servicio. También mencionó que el proceso ofrecerá los tiempos de transición requeridos.

“Me alegra que se haya aceptado la ruta planteada bajo mi administración para la expedición de pasaportes. Es un camino estructurado que trabajó un equipo responsable y técnico durante meses, equipo que fue maltratado. Este es un camino que permite los tiempos de transición necesarios y garantiza la continuidad del servicio a partir del 1 de septiembre”, comentó la exministra de Relaciones Exteriores en una publicación en su cuenta de X.

Laura Sarabia habló del reciente anunció del Gobierno nacional sobre la producción de pasaportes - crédito @laurisarabia

La excanciller concluyó su pronunciamiento afirmando que el reciente acuerdo es una confirmación de las decisiones tomadas en su gestión. “Con esto se ratifica que no estábamos equivocados y que el tiempo nos dio la razón”, dijo en su mensaje la exfuncionaria pública del Gobierno nacional liderado por el presidente Gustavo Petro.

En el pasado, Sarabia sostuvo diferencias con Alfredo Saade, actual jefe de Despacho, debido a supuestas intervenciones en su gestión como canciller relacionadas con el proceso de expedición de pasaportes. Gustavo Petro delegó en Saade la responsabilidad de ese tema.

Previo a su salida del cargo, Sarabia sugería que Thomas Greg & Sons continuara con la producción de pasaportes durante el periodo en que Portugal transferiría la tecnología a la Imprenta Nacional. Por su parte, Alfredo Saade, jefe de Despacho de la Presidencia, abogaba por formalizar el acuerdo con Portugal sin dilaciones.

Por su parte, con respecto a este reciente convenio, el jefe de Despacho, Alfredo Saade dijo lo siguiente en su cuenta de X: “#AEstaHora firmamos con Portugal el proyecto de producción de las tarjetas de pasaporte y personalización de los mismos. Entramos en el proceso de transición. Hemos cumplido; Colombia jamás se quedará sin pasaporte, por el contrario, seremos productores para las naciones”.

Alfredo Saade informó sobre la firma del convenio por medio de su cuenta de X - crédito @alfredosaadev

Pese a lo informado por Saade, información de la Cancillería sostiene que, en el estado actual, la Imprenta no cuenta con las condiciones técnicas para implementar el nuevo sistema desde el inicio. El volumen diario supera los 8.000 pasaportes, lo que haría necesaria una etapa de ajuste de unas 35 semanas. Esta situación mantiene la preocupación por posibles dificultades en la continuidad del servicio.

La Procuraduría, en un informe preventivo, advirtió que la Cancillería fue consciente desde el 30 de abril de las dificultades para que la Imprenta pueda asumir la expedición de pasaportes desde el 1 de septiembre, ya que los procedimientos requerirán un tiempo mayor al disponible. Ante este panorama, la entidad recomendó la “declaratoria de urgencia manifiesta (con Thomas Greg & Sons) para garantizar la prestación del servicio”.

Pese a lo informado por Saade, información de la Cancillería sostiene que, en el estado actual, la Imprenta no cuenta con las condiciones técnicas para implementar el nuevo sistema desde el inicio - crédito Cancillería de Colombia

Como consecuencia de esta situación, Laura Sarabia dejó el cargo de canciller, manifestando reiteradamente su posición sobre la falta de condiciones de la Imprenta para asumir la expedición de pasaportes.

Sarabia expresó en su momento: “Espero que la decisión que tomen sea la más responsable para el país. Aquí lo importante es que el 1 de septiembre la gente siga teniendo el servicio de pasaportes, independientemente de si se hace con un operador privado, un contratista o un gobierno extranjero”.