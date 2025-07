El representante Jaime Raúl Salamanca cuestionó el rol de Alfredo Saade en el Gobierno: “Está siendo un elemento de ruptura en el gabinete”

El congresista manifestó inquietud sobre el impacto de Saade en el equipo presidencial, tras comentarios de Carlos Carrillo que apuntan a fracturas dentro del círculo cercano al presidente - crédito @JaimeRaulSt/X

El representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X cuestionó el papel de Alfredo Saade en el Gobierno tras las declaraciones de Carlos Carrillo en una entrevista con La Silla Vacía.

“Está siendo un elemento de ruptura en el gabinete”, afirmó Salamanca al referirse al impacto de Saade dentro del equipo presidencial.

En dicha entrevista Carrillo expresó su inconformidad con figuras cercanas al presidente y criticó abiertamente a Alfredo Saade, actual jefe de despacho presidencial, señalando divisiones internas en el círculo del poder.

Y es que, Carlos Carrillo, exconcejal de Bogotá, expresó previamente en redes sociales su desacuerdo con la gestión de Alfredo Saade en la Presidencia.

En esas publicaciones, Carrillo destacó comportamientos de Saade que, a su juicio, no se alinean con los fundamentos constitucionales.

“Cuando usted le da poder a un orate, pues empiezan a pasar este tipo de cosas ahí (...) Saade es un pastorcito belicoso”, expresó Carrillo en la entrevista antes mencionada con La Silla Vacía.

Tras la entrevista de Carlos Carrillo en La Silla Vacía, Jaime Raúl Salamanca, expresidente de la Cámara de Representantes, se pronunció sobre el ambiente al interior del Gobierno. Al referirse a las declaraciones de Carrillo, Salamanca sostuvo que la presencia de Alfredo Saade, jefe de Gabinete, “en lugar de generar sinergias está siendo un elemento de ruptura en el gabinete”. De esta forma, el excongresista señaló que la figura de Saade genera divisiones dentro del equipo presidencial.

Además, Salamanca compartió su visión sobre el desempeño de Carrillo, a quien consideró más efectivo desde que dejó de aspirar a cargos políticos.

“Al ver la entrevista de @CarlosCarrilloA en @lasillavacia siento que el Pastor Saade en lugar de generar sinergias está siendo un elemento de ruptura en el gabinete. Aunque el director no me tuvo nada de fe para ser Presidente, siento que el hombre es un buen funcionario desde que dejó de ser candidato lo veo mejor y le creo más”, escribió en su publicación.

Jaime Raúl Salamanca finalizó su intervención planteando la necesidad de debatir abiertamente sobre la continuidad de Alfredo Saade en la Jefatura de Gabinete. El expresidente de la Cámara de Representantes sugirió que este tema merece ser discutido. “Es bueno preguntar si debe salir el Pastor Saade del cargo de Jefe de Gabinete?”, cuestionó el legislador afín con el Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Anteriormente, antes de la entrevista mencionada por Salamanca, Carrillo había hecho un mensaje criticando a Saade por hablar de reelección.

“¡Ya está bueno de payasadas! Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del Presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la constitución y la ley, en Colombia no hay reelección, el mismo Presidente ha dicho muchas veces que no le interesa", aseveró en aquella ocasión.

En cuanto a la afirmación de Salamanca sobre que “el director no me tuvo nada de fe para ser Presidente”, la referencia apunta a un episodio previo durante el cual Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuestionó públicamente la candidatura de Jaime Raúl Salamanca a la presidencia de la Cámara de Representantes - crédito Colprensa

Y agregó: “Si su trabajo es lambonear el del gabinete es cumplirles a los colombianos, su incansable búsqueda de atención nos genera problemas a todos, si le gana la pulsión activista pues: Levántate y vete. Y no se le olvide que esos a los que hoy llama ineptos, fueron los que lo avalaron en sus aventuras políticas: Cambio Radical y Centro Democrático. De verdad que no le queda este showcito”.

En cuanto a la afirmación de Salamanca sobre que “el director no me tuvo nada de fe para ser Presidente”, la referencia apunta a un episodio previo durante el cual Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuestionó públicamente la candidatura de Jaime Raúl Salamanca a la presidencia de la Cámara de Representantes en 2024, en el anterior periodo legislativo.

“Jaime Raúl Salamanca es tan “cercano” al Gobierno que no dudó en amordazarme en la comisión VI de la Cámara. Los congresistas que están con el Gobierno por convicción deberían tener mucho más juego que los impostores acomodados al sol que más alumbre”, dijo Carrillo en aquella oportunidad.