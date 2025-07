Shakira le coqueteó a Aleks Syntek, aseguró el cantante mexicano: “Mi esposa estaba al lado”

Aleks Syntek aseguró que Shakira le coqueteó cuando fue a verla en uno de sus conciertos en México - crédito @shhaknews_/Instagram

Historias de Shakira se han conocido muchas, como un aparente pacto con una entidad del bajo astral para tener éxito en su carrera musical o que en sus conciertos hace movimientos con sus manos con los que les roba la energía a los asistentes al evento.

Sin embargo, un comentario de Aleks Syntek provocó una ola de reacciones entre los seguidores de la colombiana.

De acuerdo con el mexicano, durante un evento al que Syntek asistió en compañía de su esposa e hijo, la mujer a la que sus caderas no mienten le habría coqueteado omitiendo su relación.

Según explicó el cantante, el hecho se habría presentado durante uno de los conciertos que ofreció Shakira en Monterrey en mayo de 2025.

Syntek dijo que la situación se tornó incómoda porque estaba con su familia - crédito @syntekoficial/Instagram

Syntek, que asistió al espectáculo de Las mujeres ya no lloran World Tour como invitado por músicos que han trabajado con él como con la barranquillera por más de dos décadas, contó que al ingresar al camerino de Shakira aparentemente recibió un intento de coqueteo: “Me ve y me dice: ‘¡Qué guapo! ¿Qué te hiciste, Álex? Te ves bien chavo’”.

Estas declaraciones del mexicano se produjeron cuando participó en el programa Azteca para el mundo, de Tv Azteca, en donde confesó que la situación subió de tono cuando Aleks le presentó a su hija a la colombiana

“¿Ella es tu hija? Parece tu hermana”, habría dicho Shakira, reiterando lo joven que él se veía.

El mexicano estuvo como jurado en una de las ediciones de 'La Voz Kids' en Colombia - crédito @syntekoficial/IG

Aunque los internautas han mencionado que solo se trató de un acto de amabilidad de parte de la artista hacia el mexicano, mientras que otros lo comparan con el hecho de que si hubiese sido al revés la situación sería muy distinta.

“Aparte (me dice) ‘¿Qué te hiciste?, estás muy guapo’. Y de repente me sentí muy incómodo, porque estaba mi esposa al lado”, añadiendo que sintió a la colombiana más coqueta de lo habitual.

El cantante aseguró que la cercanía que el tuvo con la colombiana lo llevó a conocer también a la familia de la ganadora de cuatro Grammys, pues aseguró que llegó a comer con los padres de Shakira y era como su protector. Incluso, llegaron a hacer giras promocionales juntos, lo que hacía aún más estrecho el vínculo.

“La conozco desde niña, yo cuidaba a Shakira en Argentina, en los programas de MTV. Yo tenía 20 años y ella 17 o 18. Ella quería salir de antro y no tenía quien la acompañara. Sus papás me querían mucho, comíamos juntos, hacíamos las promociones juntos. Me la llevaba al antro”, explicó el artista agregando que la banda que acompaña hoy en día a la artista tocaba junto a él 20 años atrás.

Shakira culminará la segunda etapa de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' en agosto, tras lo cuál regresará a Latinoamérica - crédito @shakira/Instagram

Finalmente, dijo que a pesar de lo incómodo que fue la situación para él, aseguró que siguen siendo grandes amigos y que “la energía entre ambos fue muy positiva”, razón por la que estaba en primera fila viendo a su colega triunfar después de la separación del padre de los pequeños Milan y Sasha.

Los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente, los seguidores de ambos no dudaron en poner en duda las declaraciones del mexicano con mensajes como: “Ya lo habían funado en redes por tomarse la foto con ella y antes hablar mal de su música”; “creo que no tiene sentido, se trataron de simples cumplidos, como cuando una mujer de hace algo en el rostro y se ve más joven”; “alguien que le baje un poquito al ego de este hombre, que le digan guapo no es coquetear”; este no fue el mismo que tiró al sanitario el disco de Karol G”, entre otros más.