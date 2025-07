Luis Carlos Reyes reaccionó al fallo contra Álvaro Uribe: “Nos llena de esperanza”

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian y exministro de Comercio, dijo que "la justicia no se puede seguir arrodillando ante el poder" - crédito luiscarlosrh/TikTok

Varios personajes de la política colombiana y otros sectores reaccionaron al fallo judicial del 28 de julio de 2025, en el que la jueza Sandra Heredia validó las evidencias recolectadas, incluyendo interceptaciones telefónicas y grabaciones con relojes espía y confirmó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez cometió delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Por supuesto, la decisión representa un hecho inédito en la política colombiana y podría incidir en el escenario electoral de 2026, afectando tanto al uribismo como a la oposición, y las reacciones no paran

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por ejemplo, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, aseguró que “este no es un fallo, es una venganza. No es una sentencia, es un ataque. No es justicia, es miedo. Sí, miedo”. De igual manera, la senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencia por el Centro Democrático, calificó el fallo como “el fallo de la infamia”. La congresista aseguró que lo ocurrido durante las nueve horas de audiencia para leer la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe deja más preguntas que certezas jurídicas.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, apelará el fallo que confirma que es culpable de delitos de fraude procesal y soborno - crédito Fernando Vergara/AP

Qué dijo Luis Carlos Reyes

Ahora, el que también dio su opinión al respecto fue el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Luis Carlos Reyes. El también exministro de Comercio, Industria y Turismo citó una frase de la jueza Heredia al referirse a la decisión: “La justicia no se arrodilla ante el poder”.

“Estas palabras de la jueza Sandra Heredia, proferidas al emitir el fallo contra el expresidente Álvaro Uribe, nos llenan de esperanza a millones de colombianos que estamos muy cansados de que políticos de todas partes del espectro político piensen que, por ser poderosos, pueden delinquir por lo que quizá ellos consideran buenos fines, sin que tengan una consecuencia”, dijo por medio de un video en redes sociales.

Según él, este es el mensaje que Colombia necesita, por lo que espera que sea el que se siga escuchando conforme avanza el caso, para que quede el principio que mencionó la jueza.

La jueza Sandra Liliana Heredia acreditó los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en contra del expresidente Álvaro Uribe - crédito Colprensa

Otro personaje de la política que mostró satisfacción ante la situación fue la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, precandidata presidencial por el movimiento Con Claudia Imparables. Dijo que respalda la jueza Sandra Heredia y a todo el aparato judicial de Colombia.

“Han sido acosados y hostigados por esta decisión, y la justicia ha actuado de manera serena y con base en la evidencia. Todos los colombianos debemos respetar este fallo. Y el acusado, Álvaro Uribe, tiene derecho a ir a una segunda instancia. Pero este es un fallo, sin precedentes, pero con toda justicia, es por lo menos que debe responder Álvaro Uribe”, anotó.

Más voces a favor de Álvaro Uribe

No obstante, las voces a favor del expresidente Uribe no paran. Proantioquia, por ejemplo, expresó solidaridad con el exmandatario y su familia, quienes, según la entidad, enfrentó con entereza y dignidad un proceso que marcó en profundidad su vida personal y pública.

“En el marco del cuidado de la democracia y en un momento de serias amenazas institucionales, respetamos las decisiones judiciales, lo cual no implica silencio ante las preocupaciones del proceso. La defensa de la democracia nos convoca a respetar y acatar los fallos, pero también a exigir con contundencia garantías, equilibrio e imparcialidad para los ciudadanos involucrados”, puntualizó.

ProAntioquia cree en la inocencia del expresidente Álvaro Uribe - crédito ProAntioquia

La misma, reconoce en el expresidente Uribe a un demócrata respetuoso de las instituciones, que desde sus responsabilidades públicas trabajó de la mano de la sociedad civil para buscar soluciones a los grandes retos sociales del país.

Insistió en que confía en que las siguientes instancias judiciales permitirán que se esclarezcan los hechos con todas las garantías procesales y la mayor celeridad, dada la trascendencia de este caso para la historia institucional del país.

“Proantioquia reafirma su compromiso con la construcción de una democracia sólida, confiable y respetuosa del Estado de derecho”, finalizó la entidad.